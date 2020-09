“It is in our House now”. Twin Peaks Saison 3. The Return (en ligne)

Colloque en ligne

“It is in our House now” - Twin Peaks Saison 3 (The Return)

Colloque en ligne – 19-20 Juin 2021

Organisé en partenariat avec

Lynchland (https://www.facebook.com/Lynchland),

l’Université de Cork (Irlande),

l’Université Bordeaux Montaigne (France)

& l’Université de Liège (Belgique),

la Supernatural Studies Association,

et le magazine de cinéma La Septième Obsession.



Cette conférence en ligne portera essentiellement sur les 18 épisodes de la troisième saison de la série télévisée de Mark Frost et David Lynch, diffusée par Showtime au mois de mai 2017. Il sera toutefois possible de faire référence aux deux premières saisons de Twin Peaks, au film Twin Peaks: Fire Walk with Me, aux Missing Pieces, ainsi qu’aux divers ouvrages en lien avec cet univers publiés par Mark Frost, Jennifer Lynch et Scott Frost.

Twin Peaks : The Return n’ayant pas encore bénéficié d’un colloque interdisciplinaire international, nous sommes ravis de pouvoir utiliser les possibilités de l’Internet à cet effet et d’engager la discussion avec nos collègues internationaux au sein de divers champs de recherche.

Souvent décrite comme à l’origine de l’âge d’or contemporain de la télévision d’auteurs, régulièrement citée comme une influence majeure par de nombreux artistes, la version originelle de Twin Peaks, celle des années 1990, a nourri le besoin d’exégèse des fans et des chercheurs depuis sa diffusion. Son avatar de 2017 a tout à la fois poursuivi et réinventé cet univers, après un hiatus de 25 années durant lequel on a cru la série morte et enterrée. La nouvelle saison a porté Twin Peaks à de nouveaux sommets artistiques et narratifs, générant ainsi de nouveaux standards pour l’ensemble du monde de la télévision.

Trois ans après sa diffusion, il semble évident que la saison va nécessiter le même type d’analyse approfondie que celui généré par sa version des années 90. Les chemins à emprunter pour une pareille exégèse sont nombreux :

le rôle du temps

l’espace et la géographie

l’esthétique

l’usage des effets spéciaux

les liens entre la saison 3 et les deux premières saisons de la série, ainsi qu’avec Twin Peaks : Fire Walk with Me

les liens entre la saison 3 et les livres de Mark Frost L’histoire secrète de Twin Peaks (2016) et Le dossier final (2017)

l’Odyssée d’Homère

l’électromagnétisme

l’Ouest Américain et les westerns

la crise économique de 2008

les univers parallèles

les doppelgängers et avatars

la bombe atomique

le surnaturel

la mythologie et la spiritualité

la représentation des genres et des races dans la saison 3

etc.

Nous acceptons les communications dans les domaines des études cinématographiques et télévisuelles, de l’histoire de l’art, de la littérature, de la sociologie, de la psychologie, des études de genres, des études religieuses, de la philosophie, ainsi que d’autres champs artistiques et scientifiques.

Les propositions d’intervention (en anglais ou en français), accompagnées d’un résumé de 300-500 mots et d’un C.V., devront nous être transmises avant le 1er décembre 2020 à l’adresse suivante : TwinPeaksConference@gmail.com

Une notification relative au programme du colloque sera transmise avant le 15 janvier 2021.

Les conférences seront limitées à 20 minutes maximum.

Des panels en anglais et en français seront organisés au cours du week-end retenu pour le colloque (samedi 19 & dimanche 20 Juin 2021).

Une fois que le colloque aura eu lieu, les organisateurs choisiront une sélection d’interventions, qui seront publiées dans un livre et / ou dans un magazine.

*

Organisateurs :

Franck Boulègue: collaborateur scientifique de l’Université de Liège ; auteur de Twin Peaks: Unwrapping the Plastic ; Supernatural Studies Journal: Twin Peaks (éd.) ;

Marisa C. Hayes: Sorbonne-Nouvelle – Paris 3 ; Fan Phenomena: Twin Peaks (éd.) ; contributrice à l’ouvrage Women of Lynch ; contributrice au Supernatural Studies Journal: Twin Peaks

Roland Kermarec: créateur et administrateur du site Lynchland ; auteur du recueil “Lynchland #1”

Avec le concours et le soutien de Matt Zoller Seitz (New York Magazine/Vulture, RogerEbert.com).

*

Comité scientifique :

– Dr. Miranda Corcoran (Université de Cork)

– Dr. Adam Daniel (Western Sydney University)

– Dr. Jean Foubert (Université de Caen)

– Dr. Lindsay Hallam (Université d’East London)

– Dr. Emmanuel Plasseraud (Université Bordeaux Montaigne)

– Dr. Dick Tomasovic (Université de Liège)