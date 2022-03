Le n. 40, nov.-déc. 2021 d'Interculturel Francophonies, revue semestrielle sur les littératures et cultures nationales d'expression française, publiée par l'Alliance Française de Lecce (Italie) sous la direction d'Andrea Calì (Università del Salento), est consacré aux Littératures et cultures urbaines francophones. Cette livraison a été coordonnée par Serigne Sèye (Université Cheikh Anta Diop de Dakar).

Ce numéro d’Interculturel Francophonies fait un focus sur les dynamiques relationnelles entre les cultures urbaines et les littératures issues de l’espace francophone. Regroupant des chercheurs de divers horizons et de disciplines littéraires différentes, ce dossier rend compte de la porosité des frontières entre les productions artistiques et les textes des écrivains s’exprimant en français. Il stipule que les cultures urbaines ont, dès leur émergence, eu une relation très évidente avec les productions des écrivains. Ce lien est aujourd’hui illustré, dans les pays francophones, par l’existence d’une littérature urbaine plus ou moins dynamique selon les pays et rendant compte des réalités diverses et particulières des grandes mégalopoles comme Dakar, Strasbourg, Kinshasha, Paris ou Brazzaville. Certaines contributions de ce numéro en donnent un aperçu en disséquant les jeux d’influence la reliant aux genres et autres pratiques urbains tels que développés dans l’espace francophone. Les auteurs mettent en évidence les procédés par lesquels la littérature et des genres urbains comme le rap, le slam ou la sapologie adoptent des postures hypermédiatiques qui en font mutuellement des lieux d’insertion de l’autre. Les artistes et écrivains convoqués dans les essais publiés ici sont dépeints comme des représentants d’un art synthétique se révélant en mimesis de la création collective, un des principes fondamentaux des arts populaires, pour dire la condition urbaine francophone.

Serigne Sèye, Littératures et cultures urbaines: définitions et dynamiques interrelationnelles dans l’espace francophone

Francesca Aiuti, Abd Al Malik: quand le rap actualise la littérature

Serigne Sèye, Maïmouna d’Abdoulaye Sadji et « Dieynaba» de Pat Ghetto: quand le roman nourrit le rap ou un exemple de médiatisation d’un récit romanesque dans la musique urbaine

Aliou Seck, Le slam à Dakar, un art urbain qui exprime les conditions sociales. L’exemple de quelques textes de poètes-slameurs dakarois

David Yesaya, Banlieusards et fiers de l’être: culture urbaine et francité

Serena Cello, Des ateliers d’écriture au roman d’investigation: l’influence de Saint-Denis dans la narration de Rachid Santaki

Marion Coste, Rap, littérature et légitimité dans Du Rêve pour les oufs de Faïza Guène

Stève Puig, « Enfants des lieux bannis »: rap et postcolonialité dans l’autobiographie urbaine

Laude Ngadi Maïssa, De la littérature dans la sape: « Un crocodile à Luozi » de Norbat de Paris

Christophe Duret, Parkour, stégophilie et autres pratiques habitantes en milieu urbain dans le roman Les Furtifs d’Alain Damasio

