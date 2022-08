Format hybride : en présentiel (Université Alexandru Ioan Cuza, Iași, Roumanie) + en distanciel

InterCulturalia

Colloque international pour les étudiants et les jeunes chercheurs

5e édition : « La fabrique des humanités : de l’imprimé au numérique »

14-15 octobre 2022, Iași, Roumanie

English

Français

Deutsch

Les Départements d’Anglais, de Français et d’Allemand de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași, Roumanie, vous invitent à la cinquième édition du Colloque international InterCulturalia dédié aux étudiants et aux jeunes chercheurs : « La fabrique des humanités : de l’imprimé au numérique ».

Public cible et déroulement : Le colloque est ouvert aux étudiants / jeunes chercheurs de tous les niveaux (licence, master, doctorat), qui présenteront une communication orale de 15 minutes sur un sujet de leur choix.

Date limite de soumission des résumés : 1er septembre 2022 (formulaire Google).

Format du colloque : hybride (en présentiel + en distanciel).

Langues du colloque : anglais, français, allemand.

Frais d’inscription : non.

—

Contact : uaicsymposium@gmail.com.

—

—

Publication : Une sélection de communications fera l’objet d’une publication collective dans les Actes du colloque, accueillis par la revue Intercultural Perspectives / Perspectives interculturelles / Interkulturelle Perspektiven (ISSN : 2668‐3369, ISSN : 2668-3520 online), en cours d’indexation dans les bases de données internationales.

—

Axes du colloque (liste non exhaustive) :

Littérature

Sciences du langage et linguistique

TEFL, FLE, DAF

Traduction

Sciences de l’information et de la communication

Sciences de l’éducation

Études culturelles : études (inter-)américaines, études francophones, études germanophones

Études filmiques et de l’adaptation

Études de genre

Anthropologie, ethnologie, études religieuses

Philosophie, psychologie, sociologie

Histoire, archéologie

Sciences de la Vie et de la Terre

Études environnementales et développement durable

Presse, culture médiatique, réseautage social

Arts, histoire des arts, œuvres et courants artistiques à l’ère numérique

Informatique

Études juridiques

Sciences et techniques

Approches interdisciplinaires

—

Organisateurs :

Département d’Anglais – Faculté des Lettres (UAIC)

Département de Français – Faculté des Lettres (UAIC)

Département d’Allemand – Faculté des Lettres (UAIC)

Faculté de Géographie et Géologie (UAIC)

Faculté d’Informatique (UAIC)

Centre Linguaculture (UAIC)

Centre de réussite universitaire de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași (CRU UAIC)

Lectorat de Français (UAIC)

—

Partenaires :

Université Alexandru Ioan Cuza de Iași (UAIC)

Faculté des Lettres (UAIC)

Faculté de Droit (UAIC)

Université de Bucarest (UB)

Université d’État de Moldavie, Chișinău (USM)

Conseil Britannique de Roumanie (BC)

Institut Français de Roumanie à Iași (IFI)

Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale (AUF en ECO)

Centre Culturel Allemand de Iași

Centre d‘Études Canadiennes de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași (CSC)

Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones (ARDUF)

Fondation Alumni de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași

Association des Étudiants Francophones de Iași (ASFI)

Association des Étudiants en Journalisme de Iași (ASJ)

Association des Étudiants Germanophones Gutenberg de Iași

Association Médicale des Étudiants Francophones de Iași (AMSFI)

Association des Étudiants en Droit à l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iași (ASD UAIC)

Association des Étudiants en Droit à l’Université d’État de Moldavie, Chișinău (ASD USM)

—

Argumentaire :

L’histoire des humanités est faite de ruptures et de réorganisations disciplinaires périodiques. Elle se nourrit de profondes mutations de la pensée, voire de véritables révolutions scientifiques, selon Alexandre Koyré (1957) ou Thomas Kuhn (1962). Les humanités [studia humanitatis], gravitant jadis autour des langues et des littératures de la Rome et de la Grèce anciennes, recouvrent de nos jours – selon les pays et les cultures – les lettres ou la quasi-totalité des sciences humaines et sociales s’intéressant aux divers aspects et représentations de l’humain, au fait linguistique, textuel, discursif, communicationnel, culturel. Une triple dimension – anthropologique, politique, pédagogique – de ces humanités classiques est identifiée par Franck Collin (2014).

Au Moyen Âge perdure la tradition scolastique aristotélicienne. Pendant la Renaissance, les humanistes deviennent un modèle de savoir, d’érudition, de bonnes pratiques. La sécularisation grandissante du savoir mène, au XVIIe siècle, en plein « âge de l’éloquence » pour Marc Fumaroli (1980), à l’affirmation de la littérature, des lettres, en tant que domaine distinct. L’encyclopédisme des Lumières complète l’abstraction et le rationalisme par la perception sensorielle, l’empirisme, les données des sciences nouvelles, dites aujourd’hui « dures ». Au XIXe siècle, sur fond de révolution industrielle, capitalisme et progrès technologique, mais aussi de romantisme, Wilhelm Dilthey (1883) oppose les sciences de l’esprit [Geisteswissenschaften] aux sciences de la nature [Naturwissenschaften]. Après la Seconde Guerre mondiale, l’appellation « sciences morales » est remplacée, en français, par « sciences humaines » (ou « sciences humaines et sociales »), opposées aux « sciences exactes ».

Jusque là, il s’agit essentiellement d’une civilisation de l’écrit, du livre. À partir du XXe siècle, les sciences humaines collaborent avec l’informatique. Apparaissent ainsi la linguistique computationnelle [literacy and linguistic computing (LLC)] et les corpora, les thesauri, la textométrie, la statistique utilisés dans les études linguistiques, historiques, sociologiques. Les années 1980-1990 sont dominées par l’informatique des sciences humaines [humanities computing]. Dès 1994, c’est l’ère du Web : les humanités numériques [digital humanities], véritable transdiscipline, se caractérisent par l’hybridation, la dématérialisation, le partage, l’accès libre. Le texte imprimé est concurrencé par le texte numérique.

En 1950, Robert Ezra Park affirme que la personne est un masque, et en 1959 Erving Goffman associe au moi une série de rôles, qu’on assume consciemment ou non, fait dont on évalue constamment l’impact. En 2005, Shanyang Zhao analyse la construction numérique du moi. Liam Bullingham et Ana C. Vasconcelos montrent, en 2013, que la technologie en ligne nous permet de remodeler nos identités numériques, ce qui amènerait une forme de développement l’individu, plutôt qu’une reconstruction. Ces versions améliorées de soi se déplacent dans l’espace virtuel de ce que Marshall McLuhan appelle, dans les années 1960, le « village global ».

Si David M. Berry dissèque la « philosophie du logiciel » [philosophy of software] (2011), Marcel O’Gorman dénonce la « démence digitale » [digital dementia] (2015). Pour Frédéric Kaplan (2011), lors du « capitalisme linguistique », on passe d’une « économie de l’attention » à une « économie de l’expression ». L’archéologie du savoir prônée dès 1969 par Michel Foucault est continuée par l’archéologie de media [Archäologie der Medien] pratiquée par Siegfried Zielinski (2002) ou Jussi Parikka (2012) et par l’École allemande de théorie médiatique [Medientheorie] ayant comme figures de proue Friedrich Kittler (1985) ou Wolfgang Ernst (2003). Car la société est devenue numérique. L’heure est au rétrofuturisme, aux zines, à l’édition alternative. Les humanités contemporaines sont souvent préfixées : des éléments des plus exotiques (cyber-, e-, i-, média-, web-) viennent se greffer sur des racines le plus souvent traditionnelles : il y a toujours du nouveau dans l’ancien et de l’ancien dans le nouveau. L’ouverture et l’esprit critique sont spécifiques des humanités de tout temps.

Vit-on déjà dans une ère post-médiatique ? Quelles sont les mutations des humanités émergeantes ? Prenons pour exemple le moi et réfléchissons aux questions suivantes : et si vraiment le moi n’avait jamais été vraiment authentique ? Et si vraiment, dans notre besoin d’acceptation et d’intégration sociale, nous construisions toujours une image que nous projetons et transformons ensuite sans cesse ? Comme nous avons peur de montrer aux autres des parties moins flatteuses de nous-mêmes, nous préférons garder cela à distance. Est-ce que nous nous fabriquons ainsi des côtés embellis et emballés dans une image socialement commercialisable ?

La 5e édition du colloque InterCulturalia invite les étudiants et les jeunes chercheurs à regarder les représentations de l’humain dans les contextes les plus divers, des plus anciens à la culture média, dont les réseaux virtuels ont transformé le monde dans un village global. Ce phénomène a acquis une importance accrue depuis le début de la pandémie de Coronavirus. Les réflexions approfondies sur ces sujets amélioreront notre compréhension des réalités tant révolues que nouvelles, souvent examinées en miroir, les dernières attendant d’être cartographiées.

—

Repères bibliographiques

