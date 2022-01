"Les vrais musées sont des endroits où le Temps devient Espace", déclare le héros-narrateur du Musée de l’Innocence d’Orhan Pamuk. Dans le cadre du roman, cette affirmation renvoie à la volonté du personnage de commémorer une passion impossible, en exposant divers objets ordinaires ayant appartenu à la femme aimée dans un lieu spécifiquement conçu à cet effet. Elle annonce aussi un projet plus ambitieux de l’écrivain turc qui a ouvert à Istanbul, en 2012, une institution éponyme conçue pour accompagner son récit, mais pouvant être visitée indépendamment de sa lecture. Autant dans la collection imaginaire que l’exposition réelle, le roman fait office de « catalogue relatant en détail l’histoire de chacun des objets d[u] musée ». Se profile ainsi un brouillage entre fiction et réalité, de même qu’entre durée narrative et accumulation concrète. Ces tensions fécondes entre production textuelle et cadre muséal sont au cœur du dossier « Inspirations littéraires de l’exposition. D’une matrice curatoriale contemporaine » codirigé par Corentin Lahouste et David Martens pour la revue Captures.

Illustr. : Istambul, The Innocence Foundation, © Orhan Pamuk