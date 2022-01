INSPIRATIONS LITTÉRAIRES DE L’EXPOSITION,

sous la direction de Corentin Lahouste et David Martens

Revue Captures, vol. 6., n° 2, 2021

« Les vrais musées sont des endroits où le Temps devient Espace », déclare le héros-narrateur du Musée de l’Innocence d’Orhan Pamuk. Dans le cadre du roman, cette affirmation renvoie à la volonté du personnage de commémorer une passion impossible, en exposant divers objets ordinaires ayant appartenu à la femme aimée dans un lieu spécifiquement conçu à cet effet. Elle annonce aussi un projet plus ambitieux de l’écrivain turc qui a ouvert à Istanbul, en 2012, une institution éponyme conçue pour accompagner son récit, mais pouvant être visitée indépendamment de sa lecture. Autant dans la collection imaginaire que l’exposition réelle, le roman fait office de « catalogue relatant en détail l’histoire de chacun des objets d[u] musée ». Se profile ainsi un brouillage entre fiction et réalité, de même qu’entre durée narrative et accumulation concrète.

Ces tensions fécondes entre production textuelle et cadre muséal sont au cœur du dossier « Inspirations littéraires de l’exposition. D’une matrice curatoriale contemporaine » codirigé par Corentin Lahouste et David Martens. Les contributions prennent acte d’une série de tendances institutionnelles récentes, comme les hommages muséaux rendus à des poètes et romancier·ère·s, les expositions créées par des écrivain·e·s et les projets inspirés par une œuvre littéraire en particulier. Elles soulignent en outre, de manière plus générale, la montée en force de la figure du « commissaire-auteur », qui sélectionne et dispose les expôts selon sa propre vision et non selon une logique thématique ou historique, ce qui fait de la traversée du musée un exercice d’interprétation pouvant rappeler la lecture d’un texte. Dans tous les cas, ce qui est en jeu est une complémentarité dynamique entre un imaginaire désincarné et son actualisation matérielle. (Extrait de l'éditorial de Sylvain David, directeur de la revue).

Le dossier a été préparé dans le cadre des travaux de

RIMELL, réseau de recherche interdisciplinaire sur la muséalisation et l'exposition de la littérature et du livre.

Table des matières :

Corentin Lahouste & David Martens, « Inspirations littéraires de l'exposition. D'une matrice curatoriale »

Anne-Christine Royère, « Le format littéraire de l’exposition »

Corentin Lahouste, David Martens & Perrine Estienne, « Une exposition sous influences. Amberes au MHKA d'Anvers, d'après le roman éponyme de Robert Bolaño »

Magali Nachtergael, « Narrations curatoriales. Ecriture de l'exposition, fictions et récits dans l'art contemporain »

Hélène Orain, « D’une chambre à soi au musée. Virginia Woolf comme symbole d'une légitimation institutionnelle des artistes »

Marie-Clémence Régnier & Isabelle Roussel-Gillet, « Houellebecq, patrimonialisé ante-mortem. L'anticipation au service de la critique »

Jérôme Glicenstein, « Qu’est-ce qu’un auteur (d’exposition)? »

Claire Olivier, « Un “hommage visuel au livre”. Livre/Louvre de Jean-Philippe Toussaint »

Julie Bawin, « Rester écrivain. L'exposition d'Enrique Vila-Matas à la Whitechapel Gallery »



DOCUMENT : J. Bawin, « Une autobiographie par l’exposition. Entretien avec Enrique Vila-Matas »

INCLINATIONS : Contrepoints par M. De Jonghe; J. Jeusette; G. Debeaux et D. Martens

Avec des œuvres de Gauthier d’Ydewalle...