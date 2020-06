Inquiétudes d’une musulmane

Propos sur la succession, le mariage et l’homosexualité

Olfa Youssef

Traduit par Jalel el Garbi

UGA éditions

Collection : JANOUB

EAN : 9782377470808

Pages : 224

En adoptant une démarche scientifique (linguistique, psychanalytique et his­toirique) appliquée au Coran et aux Dits du Prophète Mahomet, Olfa Youssef propose une relecture novatrice de l’Islam en choisissant des sujets actuels qui animent les sociétés arabes. En revendiquant le droit à l’interprétation des textes sacrés en tant que femme, Olfa Youssef, met à l’épreuve les règles islamiques tra­ditionnelles patriarcales qui codifient l’héritage, la polygamie, l’homosexualité…

Composé de chapitres thématiques accessibles au grand public, l’ouvrage vise à montrer qu’une égalité de traitement entre hommes et femmes est possible dans le monde arabo-musulman.

Ce texte a été publié en arabe aux Editions Sahar (Tunis) en 2010 et en anglais chez Lexington Books en 2017.

SOMMAIRE

Première partie : Inquiétudes au sujet de la succession

Deuxième partie : Inquiétudes au sujet du marriage

Troisième partie : Inquiétudes au sujet de l’homosexualité

Conclusion

*

Olfa Youssef est écrivaine et universitaire tunisienne spécialisée en linguistique, psychanalyse et islamologie appliquée. Elle a soutenu en 2002 une thèse à l’université de La Manouba sur la pluralité des sens du Coran. Olfa Youssef a publié plusieurs ouvrages dont La multiplicité des sens dans le Coran, Sept controverses en Islam : parlons-en et Le Coran au risque de la psychanalyse publié chez Albin Michel. Elle a été directrice de la Bibliothèque nationale de Tunisie de 2009 à 2011.

Jalel el Garbi est professeur des universités en langue et littérature française, La Manouba, Tunisie.

Ouvrage revu par Ridha Boulaâbi.

*

