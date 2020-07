Une initiative conjointe du International Merleau-Ponty Circle et de Chiasmi International

La Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, publiée en 1945, est un ouvrage remarquable tant pour la qualité de ses observations sur notre monde que pour son anticipation presciente de découvertes récentes sur la corporéité et la perception. La Phénoménologie a grandement influencé le domaine de la recherche philosophique et inspiré de nombreuses avancées créatives tant en philosophie qu’en art.

Pour célébrer son impact, ses nombreuses contributions, et son futur prometteur, le International Merleau-Ponty Circle et Chiasmi International sollicitent vos soumissions pour une série de vidéodiffusion internationale portant sur cette œuvre majeure. Cette série fera écho à la série de radiodiffusion philosophique à laquelle Merleau-Ponty lui-même a participé en 1948. Ces émissions radio, dédiées au thème du monde tel qu’il nous est révélé par la phénoménologie, ont été transcrites dans Causeries 1948 et traduites vers anglais sous le titre The World of Perception.

Ce projet de vidéodiffusion mettra à profit une technologie de communication employée à travers le monde, la vidéoconférence, et explorera de manière créative ses nombreuses possibilités expressives afin d’éveiller de nouvelles manières de penser le monde qui nous entoure. Avec ce projet, il s’agit de penser et sentir le monde ensemble, malgré et à travers les distances qui traversent aujourd’hui nos corps. En encourageant l’exploration de nouveaux médiums, nous souhaitons inspirer chercheur/euses et créateurs/trices à revivifier leur pratique et transformer des sites de réflexion individuels en conversations philosophiques globales.

Soumissions : Votre soumission doit contenir le titre provisoire de votre proposition, une brève description/un plan, et un CV de tous les membres impliqués. Nous acceptons les soumissions individuelles et les soumissions de groupe. Votre vidéo ne doit pas dépasser 30 minutes. Vous devrez y adresser la réception de la Phénoménologie dans un pays ou une région en particulier, ainsi que l’impact de cette œuvre sur votre recherche et/ou démarche créative.

Dans l’esprit merleau-pontien d’encourager une variété de formes expressives, les vidéos peuvent prendre différentes formes, comme par exemple : une conférence philosophique par une seule personne ; une entrevue avec une ou plusieurs personnes (comme celles de Merleau-Ponty avec Georges Charbonnier) ; ou une production audio-visuelle plus complexe comme un essai vidéo ou tout autre type de création. Veuillez indiquer la forme que prendra votre vidéo dans votre soumission. Nous cherchons à inclure des vidéos accessibles (plutôt que très techniques) qui explorent l’influence de la Phénoménologie à travers le monde. Cette série se veut un cri de ralliement pour ceux et celles qui travaillent sur cette œuvre, mais aussi une invitation à retourner à la vie et au monde quotidiens à travers l’œuvre elle-même.

Diffusion de la série et fête de lancement : Les vidéos incluses dans la série seront publiées sur le web et rendues disponibles de manière permanente via une plateforme de diffusion en ligne. La date de diffusion des vidéos n’a pas été fixée. Nous prévoyons aussi organiser une fête de lancement.

Considérations pratiques :

Les propositions doivent être soumises via notre formulaire en ligne.

Nous commencerons à accepter les propositions à partir du 26 juin 2020 et les évaluerons au fur et à mesure que nous les recevons. Nous accorderons une priorité aux propositions reçues avant la mi-août, mais continuerons d’accepter les nouvelles propositions sur une base continue après cette période.

Nous espérons pouvoir partager les premières vidéodiffusions en octobre 2020.

Les propositions seront évaluées par un panel de juges sélectionné.e.s par le International Merleau-Ponty Circle et les éditeurs de Chiasmi. Le panel tirera aussi profit de l’expertise des membres du comité directeur du International Merleau-Ponty Circle (composé des directeurs/trices des conférences annuelles passées). Notre but est de créer un panorama global de perspectives sur la Phénoménologie.

Le processus de sélection comptera deux phases : une évaluation des propositions soumises, au terme de laquelle certains projets seront sélectionnés, et une évaluation des projets finaux. Nous sommes confiant.e.s que toutes les propositions acceptées lors de la première étape seront aussi acceptées dans leur version finale.

Idéalement, nous souhaitons avoir au moins une contribution provenant de chaque pays ou région où la Phénoménologie a eu un impact. Ce nombre pourra s’élever à 4 contributions dans le cas de pays ou régions particulièrement actives sur le plan philosophique et créatif. Toutefois, ces estimations demeurent provisoires. Notre but avec cette série de vidéodiffusion est principalement d’accueillir une diversité de perspectives disciplinaires et géographiques.

L’objectif de ce projet est pédagogique, communicatif, et célébratoire. Nous souhaitons créer une série qui illustrera l’importance de la Phénoménologie et de sa réception mondiale.

Nous développons présentement un ensemble de directives techniques pour les soumissionnaires (par ex. concernant la résolution vidéo, la compression des fichiers, la plateforme de diffusion qui sera employée, etc.). Nous vous partagerons aussi des directives concernant l’accessibilité des vidéos. Ces directives vous seront partagées sous peu.

Nous fournirons aussi aux participant.e.s un gabarit (par ex. pour les crédits d’ouverture et de fermeture, les titres, etc.) qui permettra d’unifier les vidéos réunies dans cette série. Ces détails vous seront fournis sous peu. En réponse à la crise mondiale qui affecte le tissu intercorporel de nos rencontres internationales habituelles, nous souhaitons lancer ce projet le plus rapidement possible.

Pour plus d'infos:

https://ophen.org/pub-257016