En 2018, Maxime Decout consacrait aux Pouvoirs de l'imposture un authentique essai, dont Irina De Herdt avait rendu compte tout aussi sérieusement pour Acta fabula : "De l’imposture dissimulée à la simulation d’enquête". Le même essayiste récidivait trois ans plus tard, en s'associant à Caroline Julliot et Cassie Bérard pour entraîner la revue Littérature à se pencher sur l'"Imposture du roman", dans un sommaire dont Eleonora Norcini avait proposé la recension : "Le plaisir paradoxal de l’imposture romanesque".

Emmanuel Bouju, Loïse Lelevé et Mazarine Pingeot s'emparent à leur tour de la question, pour un numéro de Raison publique intitulé "Titres d’impropriété. Dette, imposture, désappropriation", qui vient parachever le projet "Propriétés du propre et de l’impropre", inscrit dans le programme "Littérature à crédit. Roman européen contemporain et paradigme fiduciaire" d’Emmanuel Bouju à l’Institut Universitaire de France. Ce riche programme de recherches avait donné lieu à deux séminaires, 'La propriété du propre. Dettes et appartenance" en 2018 et "La propriété de l’impropre. Faux et appropriation" en 2019, à la Villa Finaly de Florence. Les deux séminaires, interdisciplinaires, ont réuni chercheurs et écrivains autour de tables rondes, de lectures et de communications portant sur les notions de propriété et d’appartenance examinées au prisme de celles de crédit, de confiance et de dette, aussi bien dans la littérature et les arts contemporains qu’en sociologie, en philosophie ou en économie. Fabula vous propose de découvrir l'Introduction de ce sommaire…

Rappelons au passage le volume édité naguère dans la collection "La République des Lettres" (Hermann) par Nathalie Kremer avec Jean-Paul Sermain et Yen-Mai Tran-Gervat : Imposture et fiction dans les récits d’Ancien Régime, qui recensait quelques imposteurs célèbres, de Renart à Diderot. Les études portent sur l’imposture dans la fiction en analysant les ruses et procédés des imposteurs selon une perspective topique ; d’autre part, c’est aussi l’imposture de la fiction qui est étudiée pour autant que le roman s’affuble volontiers du masque de l’illusion vraisemblable pour créer une réalité trompeuse. Quand y a-t-il imposture et comment peut-on la reconnaître ? L'Atelier de théorie littéraire offre un extrait de l'introduction au volume : Petite phénoménologie de l'imposture, par Nathalie Kremer…