Amérique du nord

Appel à contributions pour le premier volume de la revue Journal of Amazigh Studies

revue universitaire interdisciplinaire avec comité de lecture.

Imazighen en Algérie : 60 ans après l’'indépendance, rétrospective et bilan





Le premier volume de la revue Journal of Amazigh Studies sera consacré à une vaste réflexion sur la situation des Imazighen en Algérie depuis l’indépendance du pays. L’année 2022 marque le 60ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. En 1962, après sept ans d'une des guerres coloniales les plus sanglantes de l'histoire, l'Algérie célébrait une victoire remarquée. Cependant, cette victoire avait un goût amer pour de nombreux Algériens qui avaient tant perdu. Mais le sacrifice est le prix à payer pour être libre, comme l’ont assené tous les gouvernements algériens depuis l’indépendance. L'Algérie, ont-ils martelé, est un grand pays libéré par de valeureux martyrs et doté d’un peuple libre et fier.

Pourtant, l'image d'un pays libéré par des Algériens fiers et unis dans leur juste combat contre le colonialisme est contrariée par une réalité plus nuancée. La guerre était aussi faite de dissensions internes, de malentendus, de compromissions, et de pertes évitables. De plus, parce que ce n’était pas une guerre entre armées mais une guerre de l'armée française contre le peuple algérien, la population était souvent prise en étau entre des attentes différentes et parfois divergentes, notamment dans les zones rurales. De plus, les Algériens n'ont pas souffert de la même manière pendant la guerre selon qu’ils habitaient des zones urbaines ou rurales. Certaines régions ont été plus ciblées que d'autres ; certaines parties de la population ont subi des violences plus graves que d'autres, comme la violence calculée contre les femmes kabyles (amazighes de Kabylie) dans les montagnes.

Imazighen (pluriel d'Amazigh), connus auparavant sous le terme de Berbères, sont les autochtones de l’Afrique du Nord. En Algérie, ils furent à l'avant-garde de la longue lutte pour la libération nationale, un rôle qui a été effacé du récit officiel. Les revendications culturelles et linguistiques exprimées avant et pendant la guerre ont été bannies après la libération. Toute manifestation ou protestation venant des régions amazighes était considérée comme des actes de sédition, une intention contre-révolutionnaire pour diviser le pays ou, pire , de collaboration avec l'ennemi (la France ou Israël en général). Pour tout Algérien qui accepte le récit officiel de la libération et la construction idéologique d'une Algérie exclusivement arabe et musulmane telle que définie par sa constitution et ses supports institutionnels (éducation, médias, etc.), ces allégations font des Imazighen des ennemis de la nation.

Soixante ans après l'indépendance, où en sont les Imazighen ? Cet anniversaire nous donne l’occasion d'évaluer leur situation en Algérie du point de vue politique, culturel, linguistique, historique, artistique, économique, environnemental et de genre. Pour son premier volume, Journal of Amazigh Studies invite des chercheuses et chercheurs de diverses spécialisations, notamment dans le domaine linguistique, les études culturelles, les études de genre, les études postcoloniales, les arts visuels et du spectacle, la littérature, les études politiques et d'autres domaines de recherche pertinents, à envoyer une proposition d’article qui aborde la situation des Imazighen après 60 ans d'indépendance algérienne. Tous les travaux doivent être originaux et inédits.

Veuillez soumettre un titre de travail, un résumé de 300 mots et une brève notice biographique par courrier électronique à Fazia Aïtel (faitel@cmc.edu) avant le 15 avril 2022.

Les propositions de communication doivent être soumises en anglais, en français ou en tamazight.

Quelques-unes des pistes et thématiques envisagées (liste non limitative) pourraient être les suivantes :



-Imazighen et la guerre d'Algérie



-Les conséquences de la guerre d'Algérie sur les populations amazighes



-Le Printemps Amazigh, le Printemps Noir, le Hirak



-Femmes amazighes



-Cinéma, littérature, art, chanson amazigh



-La langue amazighe



-Religion



-L'environnement, l'écosystème



-Éducation



-Droits humains



-Études amazighes

Calendrier



Date limite de l’envoi des propositions : 15 avril 2022



Notification d'acceptation : 20 avril 2022



Envoi de l'article complet (max 6000 mots) : 1er novembre 2022



Parution : décembre 2022.