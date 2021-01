Université Aix-Marseille

Appel à communications

Images en transit

Colloque international et expositions, Marseille, 27-29 avril 2022

LESA, UFR ALLSH, Aix-Marseille Université



Ce colloque international et les expositions qui l’accompagnent viennent synthétiser et prolonger les 4 années de recherche du programme Images en tr@nsit : territoires et médiums initié au LESA en 2018. Il a pour objectif d’envisager les phénomènes actuels de déplacements des images, que celles-ci soient matérielles ou mentales et culturelles, en s’attachant aux productions artistiques. Les déplacements y sont principalement envisagés comme des migrations à travers des territoires de tous types et comme des fluctuations entre les médiums. Interdisciplinaire, ce colloque s’intéresse à l’intégration des mutations technologiques et médiatiques qui génèrent cette mobilité mais aussi aux relations entre certaines démarches artistiques et les phénomènes sociétaux ainsi bouleversés.

Fluctuations et médiums

Le colloque Images en tr@nsit porte sur la façon dont les nouvelles médialités influent sur les médiums artistiques et leurs usages. De nombreux créateurs prennent en effet en considération les bouleversements issus de l’intense circulation des images rendue possible par les outils portables de prise de vue et la diffusion immédiate et quasi-mondiale via Internet. Il s’agira alors d’analyser comment ces artistes utilisent la matérialité propre à chaque médium, qu’il soit numérique ou non, pour proposer des espaces critiques. Ce sera également l’occasion d’envisager comment des milieux de tous ordres sont transformés par les flux d’images qui les traversent. L’accent pourra enfin être mis sur l’analyse des procédés d’emprunt, de remix et de transcodage, de fabrication d’images composites, des pratiques intermédiales ou transmédiales.

Migrations et territoires

S’intéresser au mouvement entre divers territoires et aux flux migratoires (des êtres, des choses, des images, des idées) conduit à s’intéresser à la manière dont les artistes s’emparent aujourd’hui des questions liées à la cartographie et aux frontières, aux parcours, aux traversées et aux réseaux. Images en tr@nsit entend alors analyser comment les processus de création s’articulent à des approches géopolitiques, interculturelles, de créolisation ou de décolonisation de la pensée. Une perception topographique et territorialisée du monde permet ainsi d’interroger la manière dont on relie actuellement certains éléments et gestes artistiques à des espaces et des contextes.

Données en mouvement

Il semble capital de penser les pratiques artistiques qui tiendraient compte des parts plus invisibles et furtives de l’imagerie contemporaine que sont les métadonnées (paramètres de prises de vue, géolocalisation, indexation...). On s’intéressera également aux données générées par les algorithmes qui analysent sans relâche les images produites par les différentes machines automatisées (drones, webcams, robots notamment) et à la circulation des données et des métadonnées sur les réseaux.

Face aux crises

Les crises que le monde traverse ont largement contribué à une intensification du flux d’images qui peut donner le sentiment d’une accumulation ad nauseam. Leur nombre et leur présence incessante soulèvent de vives inquiétudes, notamment celle de saturer nos vies d’informations pléthoriques au détriment peut-être de la pensée elle-même et assurément de notre rapport corporel au monde.

L’observation du monde derrière des écrans s’est considérablement accrue depuis la crise sanitaire, et ce aussi bien par le biais des webcams reliées à nos écrans personnels que par les différents systèmes automatisés qui ont connu un déploiement sans précédent entraînant notamment des usages coercitifs. À l’inverse, durant le temps du confinement, ces mêmes écrans sont devenus pour beaucoup d’entre nous l’interface avec l’extérieur. Par ailleurs, les images permettent de renforcer les circuits de contre-information et/ou de restaurer une capacité très affaiblie de l’image à faire preuve.

*

Ce colloque se situe dans le cadre artistique expérimental d’un programme de recherche-création et s’adresse donc à toute personne intéressée par les questions développées par le collectif d’artistes et chercheurs d’Images en tr@nsit.

Le colloque Images en tr@nsit se tiendra du 27 au 29 avril 2022 dans le bâtiment Turbulence (Département Arts), site Saint-Charles, Marseille. Il sera accompagné d’une programmation vidéo et d’un ensemble d’expositions.

Les propositions de communication peuvent se saisir des quelques pistes lancées par l’appel à projets ou en proposer de nouvelles. Les formats sont variables : communication, conversation, table ronde, projection, conférence performée, etc.

*

Les propositions de 2000 signes maximum sont à adresser en format texte ou PDF avant le 15 mars 2021 à l’adresse suivante : contact@imagesentransit.org

Elles seront accompagnées d’une brève bio-bibliographie et, au besoin, d’images.

*

Coordination :

Jean Arnaud, Christine Buignet, Damien Beyrouthy, Anna Guilló et Julie Martin.