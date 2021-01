Université Ca' Foscari de Venise

La revue Il Tolomeo - journal d'études postcoloniales invite tous les chercheurs intéressés à soumettre leurs contributions pour le prochain numéro de 2021 (n° 23). Le numéro sera structuré en une section généraliste à sujet libre et une section thématique consacrée aux approches postcoloniales des littératures de genre [postcolonial genre fiction /les genres populaires dans les littératures postcoloniales /literatura de gênero].

La littérature de genre, qui désigne traditionnellement les secteurs ‘populaires’ du système littéraire, gagne de plus en plus en légitimité dans le monde de l’édition et de la critique littéraire, d’une part en raison d'un intérêt accru pour ses spécificités formelles et éditoriales et d’autre part, parce que les barrières entre la littérature ‘dominante’, ‘instituée’ et ‘de genre’ (définies de différentes manières) sont devenues de plus en plus ténues, poreuses et quasiment caduques. Dans le domaine postcolonial, les études consacrées à la science-fiction, au fantastique ou au roman policier ne manquent pas, comme en témoignent certains exemples récents : La science-fiction postcoloniale et l'éthique de l'Empire, par Bill Ashcroft ; DaliAf : Dictionnaire des auteurs des littératures de l'imaginaire en Amérique française, par Claude Janelle ; ou Cherchez les Femmes : estudos de literatura policial, sous la direction de Maria de Lurdes Sampaio et Gonçalo Vilas-Boas. Dans ces recherches, les spécificités des différents genres sont liées aux différentes significations du terme ‘postcolonial’ et/ou aux différents contextes de référence (culturels et linguistiques), dans lesquels le statut, la circulation ou la reconnaissance critique des différentes ‘littératures de genre’ peuvent aussi varier considérablement.

Ce numéro monographique de la revue Il Tolomeo a pour but de faire avancer une réflexion sur l'ensemble des littératures de genre postcoloniales. Il vise à mettre en lumière les tendances critiques, formelles et éditoriales (communes ou divergentes) dans les différents contextes nationaux des littératures postcoloniales - anglophone, francophone, lusophone - ou parmi les différents genres "populaires" tels que la science-fiction, la fiction dystopique, le roman policier et criminel, le roman gothique et d'horreur, le fantastique.

Les champs possibles d’investigation sont les suivants :

● Définitions critiques des spécificités de la littérature de genre postcoloniale (ou d'un sous-genre particulier)

Analyse d’œuvres ou d’auteurs postcoloniaux pouvant être associés à la littérature de genre, ou appelant à des dispositifs stylistiques, à des conventions typiques de la littérature de genre

Réécritures postcoloniales de textes canoniques de la littérature de genre

Transmédia cinématographique ou télévisuel d'œuvres de la littérature de genre postcoloniale

Réexamen des concepts fondamentaux des différentes traditions (science, technologie, horreur, crime) à travers un regard postcolonial

Réexamen des concepts clés des études postcoloniales à travers la perspective de la littérature de genre

Analyse du système littéraire et éditorial en référence à la littérature de genre postcoloniale

Études sur la réception de la littérature de genre dans les contextes postcoloniaux

Réflexions sur les fonctions éthiques, esthétiques et narratologiques des tropes, les dispositifs stylistiques et les conventions de la littérature de genre postcoloniale (en contexte).

*

Les études visant une approche historique et comparative, qui placent les œuvres dans leur contexte littéraire et culturel de référence, ou qui réfléchissent de manière critique sur la catégorie de la littérature de genre dans le contexte postcolonial, seront particulièrement appréciées.

Il Tolomeo accepte les soumissions dans les catégories suivantes :

Articles (5000-6000 mots, 30.000-35.000 caractères, espaces compris)

Critiques (1500-2000 mots, 9000-15000 caractères, espaces compris)

Entretiens (1500-2000 mots, 9000-15000 caractères, espaces compris)

Œuvres inédites.

*

Pour les articles :

Toute personne souhaitant soumettre une contribution est priée d'envoyer un résumé (en anglais, 1000 caractères maximum, espaces compris) à tolomeo.redazione@unive.it avant le 1er MARS 2021. La prochaine date limite, pour la soumission des articles complets, est le 15 JUIN 2021. Veuillez joindre, en plus du résumé, une note biobibliographique (en anglais, 1000 caractères maximum, espaces compris) et 5 mots clés (en anglais). Veuillez également indiquer si l'article est destiné à la section généraliste ou au numéro thématique.

*

Pour toutes les autres soumissions :

La date limite de dépôt des contributions est le 30 JUIN 2021. Veuillez également joindre une note biobibliographique.

Les travaux doivent être rédigés conformément aux normes éditoriales et bibliographiques de la revue, qui se trouvent sur la page web de Il Tolomeo. Nous acceptons les contributions en anglais, en français, en portugais respectivement pour les domaines anglophone, francophone, lusophone et en italien pour tous les domains. Pour plus d'informations, écrivez à : tolomeo.redazione@unive.it ou consultez le site web de la revue :

https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/riviste/il-tolomeo/