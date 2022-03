Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina, ​S. C. de Bariloche, Patagonia Argentina

Appel à Contributions



L'appel est ouvert pour publier dans le numéro 5 (2022) d'Hyperborea. Revista de ensayo y creación https://www.hyperborea-labtis.org/es/convocatorias travaux qui abordent les rapports entre textes et images en Europe et en lien avec l'Amérique à l'époque moderne et contemporaine.



Les articles destinés à la section « Mare Sugenum » — qui seront évalués par des pairs aveugles — auront un intérêt particulier s'ils se limitent à des thèmes, des problèmes, des phénomènes plutôt qu'à un seul auteur ou ouvrage.



De même, la soumission de critiques pour la section « Afinidades Electivas » sur les œuvres textuelles et audiovisuelles en espagnol, ainsi que dans d'autres langues, est encouragée, permettant au lecteur d'accéder à une sélection critique de textes et de films avec inter-artistique relations par thème et/ou méthode.



La date limite de réception des œuvres est le 30 avril 2022.



Avant de soumettre, consultez les directives énoncées sur: https://www.hyperborea-labtis.org/es/criterios_y_directrices_publicacion



Pour plus d'informations, écrivez à: hyperborea@hyperborea-labtis.org