JOURNÉE D’ÉTUDES

« HUMOUR GRAPHIQUE EN TRANSITION(S) »



21 OCTOBRE 2022, UNIVERSITÉ DE POITIERS

Cette journée d’études fait suite à plusieurs manifestations scientifiques organisées par l’université de Poitiers, à l’occasion desquelles les thèmes de la circulation des modèles artistiques et culturels ou de l’humour en contexte de conflit ou post-conflit, ont été abordés dans une perspective transdisciplinaire. Elle reprendra les thèmes précédents et se propose d’élargir la perspective d’étude.

Il s’agira de traiter du rôle de l’humour dans les périodes de transition démocratique, généralement marquées par la conquête de nouveaux espaces de liberté, tout comme par le maintien d’une censure ou d’une autocensure, ou la volonté de s’ouvrir sur l’extérieur dans le but de s’inspirer et de s’emparer de modèles artistiques étrangers. On pense, par exemple, à l’influence de Charlie Hebdo ou de Punch dans les revues espagnoles Hermano Lobo, Por Favor ou El Papus de la fin du franquisme.

Seront privilégiés les axes suivants :

- la place spécifique de la caricature dans la phase de décomposition des systèmes dictatoriaux, dont les fissures ménagent (parfois) les espaces de liberté et génèrent (souvent) un renouvellement des formes graphiques de l’humour dans un rapport mouvant entre l’interdit, le toléré et le tolérable ;

- les transferts culturels, les échanges, les regards croisés, ainsi que la circulation d’images satiriques, d’une rive à l’autre de l’Atlantique ou d’un pays à l’autre de l’Europe occidentale, à propos de ces régimes dictatoriaux dont l’idéologie était la normalisation idéologique et esthétique de la culture.

- Aires géographiques : Amérique latine + Europe occidentale.



La journée d’étude sera organisée en mode hybride et donnera lieu à une publication postérieure.



Les propositions de communications (en français ou espagnol) sont à adresser avant le 1er juillet 2022 à ludivine.thouverez@univ-poitiers.fr et à joaquin.henri.billard@univ-poitiers.fr.



JORNADA DE ESTUDIO

« HUMOR GRÁFICO EN TRANSICION(ES) »

21 DE OCTUBRE DE 2022, UNIVERSIDAD DE POITIERS



Esta jornada de estudio se inscribe en el marco de varios eventos científicos organizados en la Universidad de Poitiers, en los que abordaron, desde una perspectiva transdisciplinar, los temas de la circulación de los modelos artísticos y culturales o del humor en contextos de conflicto o posconflicto. Su objetivo será profundizar los temas anteriores y ampliar la perspectiva de estudio.



Se abordará el papel del humor en los periodos de transición democrática, en los que la voluntad de conquistar nuevos espacios de libertad y abrirse al exterior para inspirarse de modelos artísticos extranjeros suele coexistir con la permanencia de mecanismos de censura o autocensura. Pensamos, por ejemplo, en la influencia de Charlie Hebdo o Punch en las revistas españolas Hermano Lobo, Por Favor o El Papus del final del franquismo.



Se privilegiarán los siguientes ejes:



el lugar específico de la caricatura en la fase de descomposición de los sistemas dictatoriales, cuyas fisuras proporcionan (a veces) espacios de libertad y (a menudo) una renovación de las formas gráficas del humor en una relación cambiante entre lo prohibido, lo tolerado y lo tolerable;

las transferencias culturales, los intercambios, las miradas cruzadas y la circulación de imágenes, de un lado a otro del Atlántico, o de un país a otro de Europa Occidental, sobre estos regímenes dictatoriales cuya ideología era la normalización ideológica y estética de la cultura.

Zonas geográficas: América Latina + Europa Occidental.



Esta jornada de estudio se organizará en formato híbrido y dará lugar a una publicación posterior.



Las propuestas de comunicaciones (en francés o castellano) deberán enviarse antes del 1 de julio de 2022 a ludivine.thouverez@univ-poitiers.fr y joaquin.henri.billard@univ-poitiers.fr.