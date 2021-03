Le 21 mars 2021, journée mondiale de la poésie, l'Université de Lausanne et l'association Lyrical Valley ont lancé une plateforme rassemblant la poésie multimédia de Suisse occidentale : ptyxel.net !

Pourquoi ?

Cette plateforme vise à rendre accessibles les œuvres poétiques pluridisciplinaires de Suisse occidentale ; à rassembler des œuvres inscrites entre poésie et vidéo de manière durable, qualitative et gratuite ; et à proposer une plateforme facile d’accès, permettant de naviguer dans de vidéos poétiques hétérogènes.

Par qui ?

Cette plateforme émerge d’une collaboration entre de multiples acteurs. A l’initiative d’Antonio Rodriguez, professeur de littérature française à l'UNIL et poète, elle est réalisée grâce au design suggestif d’INT studio, et produite par l’UNIL et l’association Lyrical Valley avec le soutien de Pro Helvetia. Elle se déploie surtout grâce à la réalisation de nombreuses vidéos - plus de 100, lors de l'inauguration - par divers acteurs poétiques créatifs et enthousiastes.

Comment ?

Mot-valisé formé à partir du « pixel », unité de base des écrans actuels, et de l’énigmatique « ptyx » de Mallarmé qui surmonte par la rime le Styx, ptyxel.net s’organise sous forme d’une bibliothèque composée de livres-collections. Disponible sur ordinateur ou sur téléphone portable, elle permet de naviguer entre les vidéos, de manière linéaire ou aléatoire ; plus personnellement, selon les critères proposés dans le menu du haut – thèmes, périodes, genres ; ou encore selon les suggestions des curateurs de la plateforme.