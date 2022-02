« Chaque régime inégalitaire, chaque idéologie inégalitaire, repose sur une théorie de la frontière et une théorie de la propriété » : cette phrase de l’introduction de Capital et Idéologie, cristallise les principales discussions de ce dossier de la Revue d’histoire moderne & contemporaine. Dans cet ouvrage (qui fait suite au Capital au XXIe siècle), Thomas Piketty continue d’explorer l’évolution historique des inégalités de revenu, de patrimoine et de statut. Il élargit la focale – cette fois non limitée aux États-Unis et à l’Europe de l’Ouest – et recourt à la notion d’idéologie pour étudier les modes de justification des inégalités et, ce faisant, les ressorts du changement et les transitions entre différents régimes inégalitaires. Cette perspective amène à consacrer de nombreuses pages à l’histoire des systèmes éducatifs et à la représentation politique, vecteurs essentiels de l’idéologie, en plus du système fiscal qui était un objet privilégié du Capital au XXIe siècle. Elle rend aussi centrales les notions de frontière et de propriété qui participent à toute justification des inégalités. La frontière justifie que les droits et les modes de vie diffèrent radicalement entre deux communautés. La propriété divise une communauté entre propriétaires et non-propriétaires, créant ou entérinant ainsi des inégalités qui structurent les relations sociales et économiques entre les individus.

Les textes de ce numéro de la RHMC traitent donc de frontière et de propriété à travers diverses aires géographiques, dans une perspective d’histoire globale : États-Unis, Chine, etc. Les auteurs reviennent sur le poids de l’idéologie « propriétaire » dans différents contextes, et sur le legs de l’esclavage colonial, entre autres.



Numéro dirigé par Philippe Minard et Daniel Roche.



Sommaire

Dossier coordonné par Éric Monnet

- Éric Monnet : Introduction : idéologies de la frontière et de la propriété

- Arnaud Orain : Naissance de l’économie politique, idéologie propriétariste et Révolution française

- Patricia Hudson : Inégalité et histoire

- Emmanuelle Perez Tisserant : Retour sur le capitalisme étatsunien

- Sebastian Veg : Capital rouge et idéologie de la stabilité : la perspective depuis Pékin

- Thomas Piketty : Capital et idéologie : Éléments pour une histoire des régimes inégalitaires