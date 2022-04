La revue Hispanical adresse aux chercheurs spécialistes des études dur le monde hispanique de tous horizons géographiques et intellectuels, un appel à proposer leur contribution scientifique à la revue HISPANICAL(revue sur les mondes ibériques et iberico-américains. Cette revue a été créée n décembre 2021. La parution du numéro 2 est prévue en juin 2022 (dès le numéro 2, cette revue sera publiée sur la plateforme ASJP).

Le comité souhaite faire appel à l’excellence scientifique du monde entier pour faire vivre cette jeune revue.

L’éventail thématique regroupe des travaux d’historiens, de spécialiste en littérature (poésie, roman, théâtre), histoire de l’art, ainsi que des études sur la didactique des langues estrangères.

Une rubrique Varia est également mise à la disposition des auteurs d’autres disciplines souhaitant faire part de leurs publications.



Les conditions à observer pour soumettre vos propositions d’articles peuvent être consultées sur le document des Recommandations aux auteurs de HISPANICAL.

Les articles doivent être envoyés au comité de rédaction, à l’adresse suivante : (hispanicalrevue@gmail.com).

La date limite de réception des manuscrits est le vendredi 27 mai 2022.

La sélection des articles qui auront été retenus sera communiquée le 10 juin 2022.



Recommandations aux auteurs de HISPANICAL :



FRANÇAIS :



Titre de l’article (Times Roman 14 Bold)



Premier Auteur1, Deuxième Auteur2, Dernier Auteur3 (Times Roman 12 Bold)



1Premier auteur Affiliation, Pays (Times Roman 11: Italique)



Premier auteur Email (Times Roman 11)



2Second auteur Affiliation, Pays (Times Roman11: Italique)



Second author Email (Times Roman 11)



3Dernier auteur Affiliation, (Times Roman 11: Italique)



Dernier author Email (Times Roman 11)



ABSTRACT: This template is used to format your paper and style the text. All margins, column widths, line spaces, and text fonts are prescribed, so please do not alter them. Please do not add page numbers, header or footer. After you have formatted your paper according to this guideline, your submission should have the same look as the paper template presented here. The Abstract should be brief, indicating the purpose/significance of the research. Please, do not use symbols, special characters, footnotes, or math in the paper title or abstract. The title and abstract play an important role in the communication of the research. Without a proper title and abstract, most papers may not be read or found (Times Roman 11: Italic)



KEYWORDS: article, formatting, guidelines, style (Times Roman 11)



RÉSUMÉ: Ce modèle vous est proposé pour produire votre article et styliser votre texte. Toutes les marges, les largeurs de colonne, les espaces et les polices de texte sont prescrits. Ne les modifiez pas. Veuillez ne pas ajouter de numéro de page, d’en-tête ou de pied de page. Une fois que vous avez produit votre article conformément à cette directive, votre soumission devrait avoir le même aspect que le modèle de papier présenté ici. Le résumé doit être bref et indique le but / l'importance de votre recherche. N'utilisez pas de symboles, de caractères spéciaux, de notes de bas de page ou de mathématiques dans le titre ou le résumé de l'article. Le titre et le résumé jouent un rôle important dans la communication de la recherche. Sans titre et résumé appropriés, la plupart des articles ne peuvent être ni lus ni classés. (Times Roman 11: Italique)



MOTS-CLÉS: article, mise en forme, directives, style (Times Roman 11)



Introduction (Times Roman 12, modèle: Titre 1)

La première ligne du premier paragraphe de chaque section n'est pas indentée, mais les autres paragraphes sont indentés de 1 cm. Le document peut être rédigé en Arabe / Tamazight / Anglais / Français / Espagnol /Allemand / Russe/ Italien / Turc / Chinois et être soigneusement vérifié pour son orthographe et sa grammaire avant d'être soumis. La police de caractères du document doit être Times New Roman (12). Elle doit être utilisée pour tous les textes avec alignement "justifié" et espacement sur une seule ligne. Les articles complets doivent avoir une longueur minimale de 6 pages et ne pas dépasser 15 pages, tableaux, figures et références compris.



(Times Roman 12, modèle: premier paragraphe)



Format du document

L’article doit être au format 15,5*23,5 cm.



Les auteurs doivent soumettre leurs travaux originaux au format MS Word (.doc/.docx) en utilisant notre système de soumission de documents en ligne.



Eléments de l’article

Les éléments de base du document doivent être énumérés dans l'ordre suivant: titre du document, noms et affiliations des auteurs, résumé et mots clés, corps du document (y compris figures et tableaux), résultats et discussions, conclusions et références. Veuillez ne pas dépasser les marges de la page avec des tableaux, du texte ou des illustrations.



Tableau et Figures



Les figures, les tableaux doivent être insérés dans le texte et ne peuvent pas être regroupés à la fin du document. Les tableaux et les figures doivent être numérotés, centrés et doivent être affichés après leur première référence dans le texte. Veuillez vérifier la numérotation de ces éléments avant de soumettre votre article. Les en-têtes de tableau doivent être centrés au-dessous des tableaux. Les figures et tableaux non cités dans le texte ne doivent pas être présentés. Voici un exemple pour le tableau 1.





Exemple colonne 1

Exemple colonne 2

Exemple colonne 3





Table 1. Titre du tableau





Les légendes des figures doivent être en dessous des figures. Tous les chiffres doivent être de haute qualité, lisisbles et numérotés conformément à la séquence située sous chaque chiffre. Les légendes des figures et les en-têtes de tableaux doivent être suffisantes pour expliquer la figure ou le tableau sans avoir à se référer au texte.















Figure 1. Titre de la Figure 1 (modèle: Légende de la figure)











Figure 2. Titre de la Figure 2











Conclusions

Les rédacteurs et experts d'ALTRALANG Journal apprécieront que vous suiviez ces instructions. Si vous ne vous conformez pas au format requis, votre papier sera retourné pour correction.



Remerciments (facultatif)

Le cas échéant, doit être placé avant la section des références sans numérotation.







Références : Les références doivent être dans l'ordre alphabétique en fonction du nom de famille de l'auteur dans la liste des références. Dans le texte, placez le nom de famille de l'auteur, l'année de publication et le numéro de page entre parenthèses, par exemple (Weinstein 2009, 25). Les détails complets des références apparaîtront dans la liste des références. Veuillez inclure dans la liste des références uniquement les références qui ont été effectivement citées dans le texte de l’article. Tous les travaux cités dans le texte doivent également figurer dans les références. Il doit y avoir un accord total entre les deux. Nous recommandons de citer au moins 20 références de qualité. Les références doivent suivre le format indiqué dans les exemples ci-dessous.



References

Nom, prénom ou initiales. Année. Titre de livre. Ville: Editeur. (Times Roman 11, modèle: Références)



· Grazer, Brian, and Charles Fishman. 2015. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster.



· Thoreau, Henry David. 2016. “Walking.” In The Making of the American Essay, edited by John D’Agata, 167–95. Minneapolis: Graywolf Press.



· Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439–58.



· Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.”American Journal of Sociology 115:405–50. doi:10.1086/599247.



· Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, February 27. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html



· Rutz, Cynthia Lillian. 2013. “King Lear and Its Folktale Analogues.” PhD diss., University of Chicago.



· Yale University. n.d. “About Yale: Yale Facts.” Accessed May 1, 2017. https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.









ESPAÑOL:







Título del artículo (Times Roman 14 Bold)







Primer Autor1, Segundo Autor2, Último Autor3 (Times Roman 12 Bold)



1Afiliación del primer autor, País (Times Roman 11: Cursiva)



Primer Autor Correo electrónico (Times Roman 11)



2Afiliación del segundo autor, País (Times Roman11: Cursiva)



Segundo Autor Correo electrónico (Times Roman 11)



3 Afiliación del último autor, País (Times Roman 11: Cursiva)



Último Autor Correo electrónico (Times Roman 11)











ABSTRACT: This template is used to format your paper and style the text. All margins, column widths, line spaces, and text fonts are prescribed, so please do not alter them. Please do not add page numbers, header or footer. After you have formatted your paper according to this guideline, your submission should have the same look as the paper template presented here. The Abstract should be brief, indicating the purpose/significance of the research. Please, do not use symbols, special characters, footnotes, or math in the paper title or abstract. The title and abstract play an important role in the communication of the research. Without a proper title and abstract, most papers may not be read or found (Times Roman 11: Italic)



KEYWORDS: article, formatting, guidelines, style (Times Roman 11)



RESUMEN: le proponemos este modelo para producir su artículo y para darle estilo a su texto. Todos los márgenes, anchos de columna, espacios y fuentes de texto están prescritos. No los cambies. No agregue un número de página, encabezado o pie de página. Una vez que haya enviado su artículo de acuerdo con esta directiva, su presentación debe tener el mismo aspecto que la plantilla impresa que se presenta aquí. El resumen debe ser breve e indicar el propósito / importancia de su investigación. No utilice símbolos, caracteres especiales, notas al pie o matemáticas en el título o resumen del artículo. El título y el resumen desempeñan un papel importante en la comunicación de la investigación. Sin el título y el resumen adecuados, la mayoría de los artículos no se pueden leer ni clasificar.. (Times Roman 11 Cursiva)







PALABRAS CLAVE: artículo, formato, pautas, estilo (Times Roman 11)



Introducción (Times Roman 12, Modelo: Título 1)



La primera línea del primer párrafo de cada sección no tiene sangría, pero los otros párrafos tienen una sangría de 1 cm. El documento se puede escribir en Árabe / Tamazight / Inglés / Francés / Español / Alemán / Ruso/ Italiano/Turco/ Chino y se debe revisar cuidadosamente la ortografía y la gramática antes de la presentación. La fuente del documento debe ser Times New Roman (12). Se debe utilizar para todos los textos con alineación y espacio "justificados" en una sola línea. Los artículos completos deben tener una extensión de al menos 6 páginas y no deben exceder las 15 páginas, incluidas tablas, figuras y referencias.



(Times Roman 12, modelo: primer párrafo)







Formato de documento



El artículo debe estar en formato 15,5*23,5 cm



Los autores deben enviar sus trabajos originales en formato MS Word (.doc/.docx) utilizando nuestro sistema de envío de documentos en línea.



Elementos del artículo.



Los elementos básicos del documento deben enumerarse en el siguiente orden: título del documento, nombres y afiliaciones de los autores, resumen y palabras clave, cuerpo del documento (incluidas las figuras y tablas), resultados y discusiones, conclusiones y referencias. Por favor, no exceda los márgenes de la página con tablas, texto o ilustraciones.







Tabla y Figuras (plantilla: subtítulo)



Las figuras, tablas y ecuaciones deben insertarse en el texto y no pueden agruparse al final del documento. Las tablas y figuras deben estar numeradas, centradas y mostrarse después de su primera referencia en el texto. Compruebe la numeración de estos elementos antes de enviar su artículo. Los encabezados de las tablas deben estar centrados debajo de las tablas. Las figuras y tablas no mencionadas en el texto no deben ser presentadas. Aquí hay un ejemplo para la Tabla 1.















Ejemplo columna 1

Ejemplo columna 2

Ejemplo columna 3





























Tabla 1. Título de la tabla







Las leyendas de las figuras deben estar por debajo de las figuras. Todas las figuras deben ser de alta calidad, disimulables y numeradas según la secuencia debajo de cada dígito. Los títulos de las figuras y los encabezados de las tablas deben ser suficientes para explicar la figura o la tabla sin tener que referirse al texto.















Figura 1. Título de la figura 1 (modelo: leyenda de la figura)











Figure 2. Titre de la Figure 2







Conclusiones



Los escritores y expertos de ALTRALAG Journal apreciarán que sigas estas instrucciones. Si no cumple con el formato requerido, su papel será devuelto para su corrección.







Agradecimientos (opcional)



Si corresponde, debe colocarse antes de la sección de referencias sin numeración.







Referencias: Las referencias deben estar en orden alfabético según el apellido del autor en la lista de referencias. En el texto, coloque el apellido del autor, el año de publicación y el número de página entre paréntesis, por ejemplo (Weinstein 2009, 25). Los detalles completos de las referencias aparecerán en la lista de referencias. Incluya en la lista de referencias solo las referencias que se hayan citado en el texto del artículo. Todas las obras citadas en el texto también deben aparecer en las referencias. Debe haber un acuerdo total entre los dos. Recomendamos citar al menos 20 referencias de calidad. Las referencias deben seguir el formato que se muestra en los ejemplos a continuación.



Referencias

Nombre, nombre o iniciales. Año. Título del libro. Ciudad: Editor. (Times Roman 11, modelo: Referencias)



· Grazer, Brian, and Charles Fishman. 2015. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster.



· Thoreau, Henry David. 2016. “Walking.” In The Making of the American Essay, edited by John D’Agata, 167–95. Minneapolis: Graywolf Press.



· Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439–58.



· Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.”American Journal of Sociology 115:405–50. doi:10.1086/599247.



· Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, February 27. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html



· Rutz, Cynthia Lillian. 2013. “King Lear and Its Folktale Analogues.” PhD diss., University of Chicago.



· Yale University. n.d. “About Yale: Yale Facts.” Accessed May 1, 2017. https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.











ENGLISH







Paper Title (Times Roman 14 Bold)







First Author1, Second Author2, Last Author3 (Times Roman 12 Bold)



1First author Affiliation, Country (Times Roman 11: Italic)



First author Email (Times Roman 11)



2 Second author Affiliation, Country (Times Roman11: Italic)



Second author Email (Times Roman 11)



3 Last author Affiliation, Country (Times Roman 11: Italic)



Last author Email (Times Roman 11)







Received: 00/00/0000, Accepted: 00/00/0000, Published: 00/00/0000









ABSTRACT: This template is used to format your paper and style the text. All margins, column widths, line spaces, and text fonts are prescribed, so please do not alter them. Please do not add page numbers, header or footer. After you have formatted your paper according to this guideline, your submission should have the same look as the paper template presented here. The Abstract should be brief, indicating the purpose/significance of the research. Please, do not use symbols, special characters, footnotes, or math in the paper title or abstract. The title and abstract play an important role in the communication of the research. Without a proper title and abstract, most papers may not be read or found (Times Roman 11: Italic)



KEYWORDS: article, formatting, guidelines, style (Times Roman 11)



(OPTIONAL) RÉSUMÉ: Ce modèle vous est proposé pour produire votre article et styliser votre texte. Toutes les marges, les largeurs de colonne, les espaces et les polices de texte sont prescrits. Ne les modifiez pas. Veuillez ne pas ajouter de numéro de page, d’en-tête ou de pied de page. Une fois que vous avez produit votre article conformément à cette directive, votre soumission devrait avoir le même aspect que le modèle de papier présenté ici. Le résumé doit être bref et indique le but / l'importance de votre recherche. N'utilisez pas de symboles, de caractères spéciaux, de notes de bas de page ou de mathématiques dans le titre ou le résumé de l'article. Le titre et le résumé jouent un rôle important dans la communication de la recherche. Sans titre et résumé appropriés, la plupart des articles ne peuvent être ni lus ni classés. (Times Roman 11: Italic)



MOTS-CLÉS: article, mise en forme, directives, style (Times Roman 11)







(OPTIONAL) الملخص: يجب أن يكون الملخص مكونا من فقرة واحدة لا تحتوي على أكثر من 200 كلمة. يجب أن يكون ملخصًا للورقة البحثية وليس مقدمة. ولأنه يمكن استخدام الملخص في قواعد البيانات التجريدية والفهرسة، يجب أن يكون قائمًا بذاته أي دون مراجع رقمية وذو طابع جوهري، مع تقديم الأهداف والمناهج المستخدمة والنتائج التي تم الحصول عليها وأهميتها بدقة. (Amiri10)



الكلمات المفتاحية: تضم ما يصل إلى ست كلمات رئيسية، مع فصل هذه الكلمات، وفقًا لترتيب أبجدي. (Amiri10)



Introduction (Times Roman 12 template style: Heading 1)

The first line of the first paragraph of each section is not indented, but the others paragraphs are indented by 1 cm. The paper could be written in Arabic/ Tamazight/ English/ French/ Spanish/ German/ Russian/ Italian, Turkish/ Chinese and carefully checked for spelling and grammar before submission. The font of the paper must be Times New Roman (12) as the font for all text with ‘justified’ alignment and single-line spacing. Full papers must have a minimum length of 6 pages and should not exceed 15 pages, including tables, figures, and references. (Times Roman 12 template style: Paragraph first)







Document format

The paper size should be in 15,5*23,5 cm format.



Authors should submit their original work in MS Word format (.doc/.docx) by using our online paper submission system.



Elements of the paper

The basic elements of the paper should be listed in the following order: Title of paper, Authors' names and affiliations, Abstract and Keywords, The main body of paper (including figures and tables), Results and discussions, Conclusions, and References. Please do not exceed the page’s margins with tables, text, or figures.



Table and figures



Figures, tables, must be inserted in the text and may not be grouped at the end of the paper. Tables and figures must be numbered, centered and should be placed close after their first reference in the text. Please double check the numbering of these elements before you submit your paper. The table headings should be centred below the tables. Figures and tables not cited in the text should not be presented. The following is an example for Table 1.







Example column 1

Example column 2

Example column 3





























Table 1. Title of the Table







The figure captions should be below the figures. All figures should be of high quality, legible and numbered according to sequence below each figure. Figure captions and table headings should be sufficient to explain the figure or table without needing to refer to the text.











Figure 1. Title of Figure 1 (Template style: Table caption)











Figure 2. Title of Figure 2







Conclusions

ALTRALANG Journal editors will appreciate it if you would follow these guidelines. If you do not conform to the required formatting, your paper will be return for correction.



Acknowledgments (Optional)

If any, should be placed before the references section without numbering.







References must be in alphabetical order according to the last name of the author in the list of references. In text place the Author's last name, the Year of publication, and Page number inside the parenthesis e.g., (Weinstein 2009, 25). The complete details of the references will appear in the list of references. Unless there are six authors or more give all authors’ names, do not use “et al.” Please include in the References list only those references that were actually cited in the text of the paper. All work that is cited in the text also needs to be in the References. There must be a total agreement between the two. We recommend at least 20 quality references should be cited. References should follow the format in the below examples.











References

Last name, First name or Initials. Year. Book title. City: Publisher. (Times Roman 11, Template style: References)



· Grazer, Brian, and Charles Fishman. 2015. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster.



· Thoreau, Henry David. 2016. “Walking.” In The Making of the American Essay, edited by John D’Agata, 167–95. Minneapolis: Graywolf Press.



· Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439–58.



· Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.”American Journal of Sociology 115:405–50. doi:10.1086/599247.



· Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, February 27. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html



· Rutz, Cynthia Lillian. 2013. “King Lear and Its Folktale Analogues.” PhD diss., University of Chicago.



· Yale University. n.d. “About Yale: Yale Facts.” Accessed May 1, 2017. https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.