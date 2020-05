Henri de Régnier et le théâtre

Tel qu’en Songe, la revue de la Société des Lecteurs d’Henri de Régnier (SLHDR : https://slhdr.hypotheses.org/) consacrera le dossier thématique de son numéro 6 (2021) à « Régnier et le théâtre ». La réflexion sera menée dans trois directions : 1° le théâtre de Régnier, des tentatives symbolistes de La Gardienne (Tel qu’en songe, 1892) et L’Homme et la Sirène (Aréthuse, 1895 ; Les Jeux rustiques et divins, 1897) à la tentative de renouer avec l’écriture classique que sont Les Scrupules de Sganarelle (1908) ; 2° le regard critique sur le théâtre, du feuilleton de « La Semaine dramatique » dans Le Journal des débats (1909-1911) aux jugements épars dans Les Cahiers ou les Correspondances ; 3° enfin, la présence du théâtre en dehors du théâtre et principalement dans le roman, qu’il s’agisse de L’Illusion héroïque de Tito Bassi (1916), de « Marceline ou la Punition fantastique » (Histoires incertaines, 1919), ou encore de ces « figures » de théâtre d’ombre ou de théâtre de marionnettes qui peuplent l’ensemble de ses romans.

Les propositions, avec titre (de 2.000 signes maximum) sont à adresser à Bertrand Vibert (bertrand.vibert@univ-grenoble-alpes.fr), Bernard Quiriny (bernard.quiriny@gmail.com) ou Franck Javourez (franck.javourez@orange.fr) pour le 15 octobre 2020.