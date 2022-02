Présentation

Le rapport ambivalent que nous entretenons à l’égard du possible est révélateur des difficultés à transformer en profondeur la société. Exalté par le capitalisme sous la forme du potentiel, confondu avec le désirable par ceux qui lui opposent des alternatives, le « possible » n’est, pour la plupart, qu’une chimère, quand il n’est pas le paravent de la destinée. Face à la délimitation et à la préemption des possibles qu’opère tout pouvoir, nous ne pourrons rouvrir l’horizon qu’en portant un autre regard sur les possibilités latentes qu’enferme le réel.

Ni prophétie, ni programme, prévision calculée ou utopie de papier, la perspective du possible proposée dans cet ouvrage entend dénaturaliser l’avenir en prenant au sérieux les potentialités du présent. Haud Guéguen et Laurent Jeanpierre renouvellent ainsi une tradition de pensée qui, puisant dans les oeuvres de Marx et de Weber, inspire la sociologie et la théorie critique depuis leurs origines. Ils montrent sa fécondité pour cartographier les possibles avec rigueur et penser stratégiquement la question de leur actualisation.

Le dernier siècle a séparé et souvent opposé l’utopie, les sciences de la société, la critique sociale et l’émancipation, pourtant unies chez les socialistes révolutionnaires. Il s’agit de les rassembler à nouveau pour restaurer les conditions de l’espérance. Tel pourrait bien être, aujourd’hui, l’antidote à la fois savant et politique à l’impuissance de la critique et des gauches.

**

Les auteurs

Haud Guéguen est maîtresse de conférences en philosophie au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Elle a notamment publié, avec Pierre Dardot, Christian Laval et Pierre Sauvêtre, Le Choix de la guerre civile. Une autre histoire du néolibéralisme (Lux, 2021).

Laurent Jeanpierre est professeur de science politique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a notamment dirigé, avec Christophe Charle, La Vie intellectuelle en France (2 vol., Seuil, 2016 ; rééd. Points, 2018) et publiéIn girum. Les leçons politiques des ronds-points (La Découverte, 2019).

**

Table des matières

Introduction

Les deux sens du possible

Une perspective critique

Fondements d’une enquête sur les possibles

Stratégie et possible

Prélude. Possible, impossible, événement : politique du concept

1. Le front du possible

Potentiel humain et gouvernement de soi

Anticiper pour gouverner

2. Marx, penseur du possible ?

Une conception non unifiée

La critique marxienne de l’utopie

3. Weber et la catégorie de possibilité objective

Apparitions et significations du possible objectif

Le jugement de possibilité objective et sa portée

Un mode de connaissance alternatif à celui du matérialisme historique

Une ombre pour le marxisme ?

4. Lukács : possibilité objective et conscience de classe

Réification et possibilité objective de son renversement

Déterminer la conscience de classe

Une critique radicale de l’utopisme

Fonction politique de la catégorie de possibilité objective

Weber déplacé

5. Ernst Bloch : réconcilier le possible et l’utopie

Le possible, fondement ontologique de l’utopie concrète

Quatre couches de possibilités

Interlude. Le possible comme objet sociologique : une tradition latente

La théorie critique en quête de possibles

Le noyau possibiliste de la sociologie

6. Du genre utopique aux réalités des utopies

Utopies réalistes et « réel des utopies »

Histoire politique de l’attitude utopique

7. L’enquête sur les utopies réelles

De la définition à l’opérationnalisation

Critiques et prolongements

8. Les conditions de l’anticipation

La possibilité du possible

Le jeu des espérances et des destins

Pouvoir du probable et possibilités d’agir

9. Une autre fin du monde est possible ?

L’avenir de la catastrophe

Apocalypse Now

Conclusion

Épilogue. Des possibles à la critique

Une crise politique

Une crise épistémique

Enquête sur les possibles et renouveau de la critique

Remerciements

Index des noms

Index des notions.