CFP – Panel: 53rd annual Convention of the Northeast Modern Language Association

(NeMLA 2022)

Guerres au masculin, exterminations au féminin: entre expériences, trauma et révoltes

March 10-13, Baltimore, MD

En général, la guerre justifie l’usage de la force et le déferlement d’une violence automatique, arbitraire et excessive pour conquérir des territoires et soumettre des peuples dans l’optique de satisfaire des intérêts, stratégiques ou non (Pius Ngandu Nkashama, Guerres africaines et écritures historiques). Aujourd’hui, la guerre ne se réduit plus en un affrontement meurtrier où les victoires se proclament au prix du sang (Jacqueline Ching, Cyberterrorism). En plus des guerres militaires, des guerres symboliques, idéologiques, médiatiques, voire institutionnelles existent où les corps, et plus précisément les corps féminins, servent de sites d’affrontement et de lieux d’extermination (Christina Lamb, Nos corps, leur champ de bataille: Ce que la guerre fait aux femmes). Dans la littérature africaine et caribéenne, le rapprochement entre guerres au masculin et corps au féminin décline un rapport de force inégalitaire où la représentation de l’expérience féminine des guerres repose sur le préjugé de la vulnérabilité des femmes (Koulsy Lamko, La phalène des collines).

Cependant, la prise en compte des écritures masculines et/ou féminines, voire de leur croisement, fait germer des imaginaires aux confluents entre passivité et révolte (Emmanuel Dongala, Johnny chien méchant; Ahmadou Kourouma, Allah n’est pas obligé; Tanella Boni, Matins de couvrefeu; Léonora Miano, L’intérieur de la nuit). Cette dichotomie entre passivité et révolte inhérente aux expériences féminines des conflits dresse un panorama plus complexe lorsque sont pris en compte les littératures et arts visuels français et francophones. Quelles sont ces formes ou expressions nouvelles/modernes des guerres au masculin ? Où se localise la violence dont sont victimes les femmes ? Quel(s) imaginaire(s) les auteur-trice-s français-e-s et francophones (se) construisent-ils autour de l’expérience féminine des guerres?

Privilégiant des analyses multidimensionnelles et interdisciplinaires de la poétique des corps féminins en contexte de conflit, ce panel ouvre le débat sur les représentations et imaginaires que les auteur-rice-s et cinéastes français-e-s et francophones (se) construisent autour des formes contemporaines ou traditionnelles de la guerre, de la place qu’y occupe le personnage féminin, des abus, exploitations, et martyrisassions de son corps, ainsi que les réponses et réactions complexes de celle-ci face à l’oppression, à l’arbitraire, et aux tentatives d’extermination.

Axes possibles et non-exhaustifs:

Vulnérabilité, Viol, Violence

Imaginaires, Biopolitique, Agency

Guerre, Résistance, Révolte

Expérience, Témoignage, Mémoire, Trauma

Culture, Tradition, Société

Idéologie, Institution, Média

Corps Féminins en Image : Cinéma et BD

Impérialisme, (post)colonisation, terrorisme

Abstracts in English or French (250 words) should be summitted to the NeMLA platform (https://www.cfplist.com/nemla/Home/S/19246) by September 30, 2021.

For questions, please contact Tiako Djomatchoua Murielle Sandra (mt2200@princeton.edu)

