Montpellier

Fuir les nazis : les exils bénis de l’Asie ?

Colloque organisé par l’Université Paul Valéry Montpellier III (IRIEC)

21 au 23 octobre 2021 à Montpellier

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité du Colloque UFA Montpellier-Weimar « Construction des mythes de héros de guerre (Allemagne, France, Japon) » organisé par Philippe Wellnitz et Gérard Siary à Berlin en 2014. (Colloque publié en 2017 au « Leipziger Universitätsverlag » sous le titre Helden und Heldenmythen als soziale und kulturelle Konstruktion / Héros et mythes héroïques : une construction sociale et culturelle: Deutschland, Frankreich und Japan / Allemagne, France, Japon). Après avoir étudié l’ambivalence dans la construction des « héros » guerriers, ce nouveau colloque s’intéresse cette fois à deux autres ambivalences associées à la Deuxième Guerre mondiale : celles du positionnement de certains États d’accueil vis-à-vis des exilés fuyant le nazisme et de « l’éthique de survie » des exilés eux-mêmes.

En effet, la politique raciale des forces de l’Axe entraîna vers l’étranger des populations qui durent négocier leur existence sinon leur survie avec le pays d’accueil respectif. Les études existantes procèdent le plus souvent par pays ou zones géographiques mais n’envisagent pas le phénomène de façon globale et comparative. L’Asie comme destination des exilés persécutés par le nazisme semble à cet égard encore peu étudiée : si Shanghai et ses concessions sont un lieu d’exil connu, le Japon est resté à l’écart des études d’ensemble sur ce point.

L’objet du colloque est d’analyser les traces de ces exilés allemands et autres en Asie pour savoir comment les uns et les autres ont géré leur présence et leur cohabitation avec les États d’accueil (membre de l’Axe, pays neutres), vécus et retranscrits avant, pendant et après la Guerre leur expérience singulière ou encore considéré ces rapports interculturels contraints. Mais ces mêmes approches valent aussi du point de vue du pays d'accueil visé.

Pourront ainsi être abordés les aspects suivants (suggestions non-limitatives) :

1° Politiques : ségrégation vs intégration

2° Économiques : intérêts des États d’accueil vs économie de survie

3° Interculturels : visions de l’hôte vs visions des exilés

4° Mémoriels : histoire(s) officielle(s) vs témoignages/mémoires/fictions

Les approches seront donc à la fois historiques (documents d’archives, rapports de police, télégrammes diplomatiques etc.) et littéraires (récits autobiographiques des persécutés, témoignages et romans d’exil/romans historiques). Ce colloque questionnera les éthiques politiques des uns et des autres, les théories racistes revues selon des critères variables d’« utilité » et les compromis entre pays d’accueil et leurs « hôtes » de circonstance souvent amenés à renier ou occulter leurs propres valeurs (« éthique de survie »).

La mise en réseau de philologies et historiographies isolées (fonctionnant habituellement par aires géographiques) devrait permettre d’étudier ce phénomène de manière globale sous l’angle d’une approche interculturelle propre à l’EA IRIEC (approches sociocritiques de l’interculturalité).

L’équipe d’organisation encourage aussi explicitement les doctorants et les jeunes chercheurs à participer aux côtés de chercheurs confirmés.

*

Remise des propositions pour le 30 juin 2021 (résumé d’intention de 300 mots maximum accompagné d’une succincte présentation biobibliographique indiquant le rattachement institutionnel)

à adresser aux organisateurs de l’IRIEC (UPV Montpellier) et Lille :

Philippe Wellnitz (Etudes Germaniques, UPV Montpellier, IRIEC) philippe.wellnitz@univ-montp3.fr

Toshio Takemoto (Japonais, Univ. De Lille, IFRAE/Alithila) toshio.takemoto@gmail.com

*

Comité scientifique

Michel Boeglin, Université Paul Valéry Montpellier III

Catherine Berthet-Cahuzac, Université Paul Valéry Montpellier III

Aude Plagnard, Université Paul Valéry Montpellier III

Gérard Siary, Université Paul Valéry Montpellier III

Etienne Dubslaff, Université Paul Valéry Montpellier III

Gerhard Krebs, Freie Universität (FU) Berlin

Marie-Pierre Noel, Université Paris-Sorbonne

*

Réponse fin juillet 2021

Langues des contributions : français, allemand, anglais, japonais

Envoi des résumés élargis de communication avec titre définitif pour le 15 septembre 2021.

N.B. La publication du colloque est prévue en 2022 et donnera lieu à d’autres manifestations.

Fleeing the Nazis: the Blessed Exiles of Asia?

Conference organised by the University Paul Valéry Montpellier III (IRIEC)

October 21 to 23th 2021 in Montpellier

This meeting is a continuation of the UFA Montpellier-Weimar Conference "Construction des mythes de héros de guerre (Allemagne, France, Japon)" organised by Philippe Wellnitz (Berlin, 2014), and later edited, Helden und Heldenmythen als soziale und kulturelle Konstruktion / Heroes and heroic myths: a social and cultural construction: Deutschland, Frankreich und Japan / Allemagne, France, Japon), Leipziger Universitätsverlag, 2017.

After having studied the ambivalent construction of warrior 'heroes', this new conference focuses on two other ambivalences associated with the so-called Second World War: the position of host states towards exiles fleeing nazism; the 'survival ethic' of the exiles themselves.

The racial policy of the Axis forces Indeed led to the exile of populations that had to negotiate their existence, if not their survival, with their respective host countries. Case studies usually limit themselves to a country or geographical area, but have no global and comparative approach to the phenomenon, and Asia as a place for exiles persecuted by Nazis was somehow neglected.

This conference aims at tracing back this diaspora of German and other exiles in Asia and finding out how they managed to live and cohabit with the host states (members of the Axis, neutral countries), how they transcribed their singular experience during and after the war, and how they considered these constrained intercultural relations. But these same approaches are also valid from the point of view of the host country.

The following aspects could be addressed (non-limitative suggestions):

1° Political: segregation vs. integration

2° Economic: interests of host states vs. survival economy

3° Intercultural: visions of the host vs visions of the exiles

4° Memorial: official history(ies) vs. testimonies/memoirs/fictions

The approaches will therefore be both historical (archival documents, police reports, diplomatic telegrams etc.) and literary (autobiographical accounts of the persecuted, testimonies and novels of exile/historical novels) ones. This colloquium will question the political ethics of both sides, the racist theories revised according to variable criteria of "usefulness", and the compromises between host countries and their "hosts".

The combination of various area philologies and historiographies should allow a sociocritical analyse of cross-cultural encounter, a method actually practiced by the IRIEC, the host research team.

The organizing committee strongly encourages PhD students and young researchers to participate alongside established researchers.

Projects for communication (an abstract of no more than 300 words with a short bio-bibliographical note and the name of your institution) are to be submitted by June 30th 2021 to the organizers of IRIEC (UPV Montpellier) and Lille:

-- Philippe Wellnitz (UPV Montpellier, IRIEC)

philippe.wellnitz@univ-montp3.fr

-- Toshio Takemoto (Univ. of Lille)

toshio.takemoto@gmail.com

Proposals will be answered by the end of July 2021.

Languages of the conference: French, German, English, Japanese.

Extended abstracts with a final title for the paper are to be sent by 15 September 2021.

N.B. The publication of the conference is planned for 2022 and will lead to further events.

学会のお知らせ

ナチスからの逃亡:アジアで歓迎された亡命者たち?

ポール・ヴァレリー・モンペリエ第3大学(IRIEC)主催

2021年10月21日~23日 於モンペリエ

この学会は、2014年にベルリンでP・ウェルニッツとG・シアリが開催した「戦争での英雄神話の構築(ドイツ、フランス、日本)」に続くものである。ベルリンでは戦士の「英雄」イメージの構築に伴う両義性が研究対象となった。なお、この学会の紀要は2017年に出版された。(Leipziger Universitätsverlag: Helden und Heldenmythen als soziale und kulturelle Konstruktion / Heroes and heroic myths: a social and cultural construction: Deutschland, Frankreich und Japan / Allemagne, France, Japon)。

今回の学会では、第二次世界大戦中にナチスドイツから逃れた亡命者を受け入れた国の立場と、亡命者自身の「生き残りのための倫理」の両面を研究する。

枢軸国の人種政策の結果、自分たちの存在を受け入れ国と交渉しなければならない人々は亡命することになった。

既存の研究の多くは、特定の国や地域を対象としている。だが、この問題を全体的に捉え、比較検討したものは少ない。ナチスに迫害された亡命者の行き先としてのアジアは、ほとんど研究されていないように思われる。上海とその租界は亡命地として知られているが、日本は研究の範囲外にある。

本会議の目的は、アジアでのドイツ人などの亡命者のディアスポラの軌跡を辿り、彼らがどのように受け入れ国(枢軸国や中立国)と共存し、戦時中や戦後の特異な体験を記録し、異文化との関係をどのように考えたのかを明らかにすることである。これらのアプローチは受け入れ国の視点からも有効に思われる。

例として次の側面が取り上げられよう。

1° 政治的側面:分離と統合

2° 経済:受け入れ国の利益に対する亡命者のサバイバル経済(低賃金労働など)の関係。

3° 異文化:受け入れ国のヴィジョンと亡命者のヴィビジョン

4° 記録と記憶:公的な歴史と証言・回想録・フィクションの比較

歴史的なアプローチ(記録文書、警察の報告書、外交官の電報など)

文学的アプローチ(非迫害者の証言、亡命小説/歴史小説など)

本学会では、各々の国の政治倫理、「有用性」という曖昧な基準で修正された人種差別理論、そして受け入れ国とその「訪問者」との妥協点が問われる。そしてこの妥協が自らの価値を否定または隠蔽するようになった状況("生存倫理")について検討する。

様々な分野の言語研究や歴史学を組み合わせることいよって異文化間の出会いを分析することができるはずである。

我々は、博士課程の学生や若手研究者の参加も強く奨励します。

発表の要旨(300語以内)、および簡単な研究実績と所属機関名を、2021年6月30日までにIRIEC(UPVモンペリエ)とリールの主催者に提出してください。

--Philippe Wellnitz(UPVモンペリエ、IRIEC)

philippe.wellnitz@univ-montp3.fr

-- 竹本俊雄(リール大学 ifrae/Alithila)

toshio.takemoto@gmail.com

発表可否は2021年7月末までにお伝えします。

会議の言語 :フランス語、ドイツ語、英語、日本語。

2021年9月15日までに、最終的な論文タイトルを記載した Extended Abstracts を送付します。

N.B. 会議の出版は2022年に予定されており、新たな学会につながります。