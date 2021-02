MARTOR 27/2022

From Transcribing Orality to Oral Practices of Writing. Rural and Popular Cultures in the Digital Era

Dr. Anamaria Iuga (National Museum of the Romanian Peasant, Romania)

Dr. Krassimira Krastanova (“Paissi Hilendarski” – University of Plovdiv, Bulgaria)

Dr. Frosa Pejoska-Bouchereau (Professeur des Universités de Langue, littérature et civilisation macédoniennes; Director of Doctoral School of INALCO, France)

Deadline for abstract submissions: 2nd of April 2021

Publication date: November 2022

PRESENTATION

The Museum of the Romanian Peasant is seeking contributions for its annual journal MARTOR 27/2022, on the topic of “From Transcribing Orality to Oral Practices of Writing. Rural and Popular Cultures in the Digital Era”. MARTOR is a peer-reviewed academic journal, established in 1996, indexed by EBSCO, Index Copernicus, CEEOL, AIO, MLA International Bibliography, with a focus on cultural and visual anthropology, ethnology and museology.

The special issue to appear in 2022 aims to include texts that propose an investigation of the complex relationship between the written and the oral in the production of meaning that defines “traditions,” community and group relations, in different contexts of change (post-communism, post-colonialism, migration, the use of new hypermedia, storytelling etc.); texts that approaches the new ways orality is found in contemporary societies; but also texts that, responding to the call of ethnologist M. Mesnil, open avenues for methodological discussions in ethnological research regarding the phenomenon of orality in contemporary societies, dominated by history and written texts.

***

The discussion about orality and writing, today, inevitably takes two distinct turns: (1) one related to the orality of peasant cultures; and (2) one that emerges from the recent cultural practices of modernity, practices that combine media and the widespread use of information technology, which leads, inescapably, to the transfer of certain important areas of social life into the virtual realm. Thus, both forms of hypothesizing about the junctures between oral cultures and their written expression determine certain unavoidable methodological perspectives in re-evaluating the (dynamic and ever changing) relationship between orality and writing, in the (re)production of culture we continue to call “traditional,” and in the configuration of various local or group cultures that are mediated virtually. It is a seemingly eclectic discussion but for this very reason it offers a range of possible approaches.

The reciprocity of influence between written literature and orality is signaled as being present since Antiquity (see R. Crosby, J. Goody), the two forms of cultural manifestation constantly interacting throughout history. Moreover, writing is integrated among the mechanisms of transmission and reproduction of local (rural or popular) cultures, such that oral narrations reified in written form often are reintegrated and reinterpreted into the oral dimensions of the life of a community, mainly through storytelling. Over the years, researchers who study the relationship between orality and writing have discussed topics dealing with linguistic aspects (see J. M. Foley), or the dynamic between oral memory and written memory in the process of transmitting local cultures (see J. Goody). These studies have led to the present epistemological theoretical frame, as well as, and just as significantly, to methodological transformations.

Orality is a dynamic phenomenon which, as pointed out by P. Zumthor, in contemporary times no longer plays the same role it did for our ancestors, such that the forms that it takes ( “mediatized” orality, and “digital” orality), are completely different from the “primary,” “mixed,” and “secondary” orality classifications made by Zumthor, sometimes combining all their characteristics, highlighting their innovative nature. Sometimes it can take unexpected forms, which includes the latest channels of transmission. For this reason, new media channels must be taken into consideration today, especially given the fact that in the age of hypermedia, the Internet covers a wide range of audiences.

A special interest is given to the new method that has emerged and which applies orality, and narrative in general, in many sectors of social, economic, political, or educational life, namely the storytelling, which has the strong power to influence the way of thought, to form attitudes, and to convey messages, by suggesting experiences. The research that approach this topic set up a series of questions concerning the links or differences with/or comparing storytelling to anthropology, and if one is in service of the other, or if they are based on common principles, meanings, or values. Other questions concern the role of storytelling in conjunction with anthropology, whether they offer new concepts, frames, or information for museum exhibitions, theatrical shows, educational programs and so on.

SUBMISSIONS

Please follow the guidelines for authors of the Martor journal: http://martor.muzeultaranuluiroman.ro/for-authors/.

Martor is a journal where authors are encouraged to publish experimental ethnographic research and accompany their text with high standard visual material, thus, all contributors are encouraged to use ample images to accompany their texts.

We invite contributors to send an abstract (300 words) by Friday 2nd of April 2021. The selected articles will need to be submitted by Monday 1st of November 2021. Submissions will be in either in English or French.

Proposals, manuscripts, and other editorial correspondence should be sent to the following e-mail: revistamartor@gmail.com.

___________

MARTOR 27/2022

De la transcription de l’oralité aux pratiques orales de l’écrit. Cultures rurales et populaires à l’âge du numérique

Dr. Anamaria Iuga (Musée national du paysan roumain, Roumanie)

Dr. Krassimira Krastanova (« Paissi Hilendarski » – Université de Plovdiv, Bulgarie)

Dr. Frosa Pejoska-Bouchereau (Profeseur des Universités de Langue, littérature et civilisation macédoniennes; Directrice de l’Ecole doctorale de l’INALCO, France)

Date limite d’envoi des résumés : le 2 avril 2021

Date de publication : novembre 2022

PRÉSENTATION

Le Musée du paysan roumain lance un appel à contributions pour sa revue annuelle Martor 27/2022, sur le thème « De la transcription de l’oralité aux pratiques orales de l’écrit. Cultures rurales et populaires à l’âge du numérique ». Martor est une revue scientifique qui pratique une évaluation par les pairs, sur des thèmes qui ont principalement trait à l’anthropologie culturelle et visuelle, à l’ethnologie et à la muséologie. Créée en 1996, elle est indexée par EBSCO, Index Copernicus, CEEOL, AIO et MLA International Bibliography.

Ce numéro spécial à paraître en 2022 vise la publication de textes qui s’interrogent sur la relation complexe entre l’écrit et l’oral dans la production de sens qui définit les « traditions » et les relations collectives, dans des contextes de changement (postcommunisme, post-colonialisme, migration, l’usage de nouvelles hypermédias, storytelling etc.) ; de textes qui abordent les nouvelles formes de l’oralité dans les sociétés contemporaines ; ainsi que de contributions qui, répondant à l’appel de l’ethnologue M. Mesnil, ouvrent des perspectives méthodologiques nouvelles pour l’ethnologie de l’oralité dans des sociétés contemporaines dominées par l’histoire et les textes écrits.

***

En général, les discussions contemporaines sur l’oralité et l’écriture suivent deux orientations : (1) l’une est relative à l’oralité des cultures populaires et (2) l’autre découle des pratiques culturelles modernes, dans lesquelles l’association des médias et de l’usage de plus en plus répandu des technologies de l’information mène inévitablement au transfert de certains domaines importants de la vie sociale au monde virtuel. Chacune de ces hypothèses sur l’articulation des cultures orales et de leur expression écrite a des implications méthodologiques inévitables, dans la réévaluation de la relation (dynamique et en constante évolution) entre l’oral et l’écrit, dans la (re)production de la culture que nous qualifions encore de « traditionnelle » et dans l’organisation de diverses cultures locales ou collectives qui mobilisent des médiations virtuelles. L’éclectisme apparent de ces arguments ouvre sur une large gamme d’approches possibles.

L’influence réciproque du langage écrit et de l’oralité est mentionnée depuis l’antiquité (v. R. Crosby, J. Goody), ces deux formes d’expression culturelle ayant interagi tout au long de l’histoire. De plus, l’écriture a joué un rôle de mécanisme de transmission et de reproduction pour les cultures locales (rurales et populaires), les récits oraux réifiés par l’écrit étant parfois réintégrés et réinterprétés dans l’oralité d’une communauté, principalement à travers la transmission orale. Au cours des années, les chercheurs qui ont étudié les rapports entre écrit et oral ont privilégié des approches linguistiques (v. J. M. Foley), ou bien ils se sont intéressés aux interactions entre mémoire orale et mémoire écrite dans le processus de transmission des cultures locales (v. J. Goody). Leurs recherches ont contribué au développement du cadre épistémologique et théorique actuel ainsi que, de façon tout aussi importante, aux transformations méthodologiques à l’œuvre dans le domaine.

L’oralité est un phénomène dynamique qui, comme le souligne Paul Zumthor, ne joue plus le même rôle aujourd’hui que par le passé. L’oralité dite première nous a été transmise par l’écriture. Elle nous est donc parvenue sans voix dans des descriptions externes de genres poétiques oraux particuliers. Avec l’invention et la diffusion de techniques permettant de fixer la voix, l’oralité est dite « médiatisée ». Or, qu’elle ait été transmise par l’écriture ou par un média, elle est une oralité toujours médiée. Nonobstant, l’oralité dite médiatisée par les médias conserve la voix et lui restitue, après des siècles d’hégémonie de l’écriture, «l’ensemble presque complet des valeurs vocales » et « une autorité sociale qu’elle avait perdue » (Zumthor 2008: 174). Les tournures qu’elle prend (« médiatisée » et « numérique ») n’ont plus grand chose à voir avec les modèles primaires, mixtes et secondes qu’il a identifiés, combinant parfois toutes leurs qualités et démontrant par là leur caractère innovant. L’oralité peut ainsi prendre des formes inattendues, incluant les canaux de communication les plus récents. Il est d’autant plus important de prendre ces nouveaux médias en considération qu’à l’âge de l’hypermédia, l’Internet atteint une grande diversité de publics.

On portera une attention spéciale au storytelling, cette nouvelle méthode qui applique l’oralité et la narration en général à l’éducation ainsi qu’à la vie sociale et économique et qui, par son caractère performatif et immersif, parvient à exercer une forte influence sur les pensées, à façonner des attitudes ou à faire passer des messages. Les recherches qui touchent à ce problème soulèvent de nombreuses questions sur les liens possibles et les différences entre storytelling et anthropologie. L’un sert-il l’autre ? Serait-il possible d’identifier des principes fondamentaux, des interprétations ou des valeurs communes ? On pourrait enfin interroger la conjonction entre storytelling et anthropologie, et se demander si une telle approche pourrait offrir des concepts, des cadres ou des connaissances nouvelles utilisables dans les dispositifs muséaux, au théâtre, dans des programmes éducatifs, etc.

CONTRIBUTIONS

Veuillez suivre les instructions aux auteurs de la revue Martor : http://martor.muzeultaranuluiroman.ro/for-authors/.

Chez Martor, nous encourageons les auteurs à soumettre pour publication des recherches ethnographiques expérimentales et à accompagner leurs textes de matériaux visuels de haute qualité, donc nous invitons tous les contributeurs à utiliser amplement des images pour illustrer leurs textes.

Nous invitons les contributeurs à envoyer un résumé (300 mots) jusqu’au vendredi 2 avril 2021. Les articles sélectionnés seront soumis jusqu’au lundi 1 novembre 2021. Les articles soumis seront rédigés en anglais ou en français.

Les propositions, les manuscrits et toute correspondance éditoriale sont à envoyer à l’adresse e-mail suivante : revistamartor@gmail.com.

BIBLIOGRAPHIE

Crosby, R. 1936, “Oral Delivery in the Middle Ages.” Speculum, 11 (1): 88-110.

Foley, J. M. 1986.Oral tradition in literature: interpretation in context. Columbia: University of Missouri Press.

Goody, J. 1977. The Domestication of the Savage Mind. Cambridge: Cambridge University Press.

Mesnil, M. 1997. Etnologul, între șarpe și balaur. Bucharest: Paideia.

Zumthor, P. 1983. Introduction à la poésie orale.Paris : Edition du Seuil.

Zumthor, P. 2008. “Oralité.” Intermédialités. Historie et théorie des arts, des lettres et des techniques 12: 169-202.