Université Paris-Est Créteil

Colloque international

Foyers d’incendie

Héritages, mutations et dissidences du surréalisme en Amérique Latine, de 1940 à nos jours

Date limite pour les propositions : 6 décembre 2021

Organisé par :

Université Paris-Est Créteil (Imager)

Université Paul Valéry Montpellier III (Iriec)

Université Jean Monnet, Lyon-Saint-Étienne (Eclla)

En partenariat avec : Association Image et Parole

Date du colloque : 18 et 19 février 2022

Université Paris-Est Créteil (61, avenue du Général de Gaulle, 94010)

L’objectif de ce colloque est d’interroger la réception et la redéfinition du mouvement surréaliste à partir de son éclatement en Amérique Latine en 1940, ainsi que la façon dont il a été compris, assimilé, ou rejeté par les artistes latino-américains, comme autant de « Foyers d’incendie » avivés de part et d’autre du continent.

Dès 1929, alors que le surréalisme évolue principalement dans les cercles parisiens, Benjamin Péret salue l’initiative du brésilien Oswald de Andrade, dont le Manifeste Anthropophage se réclame des avant-gardes européennes et atteste des liens qui déjà se tissent des deux côtés de l’Atlantique. En 1936, Antonin Artaud trouve au Mexique l’homme nouveau qu’il recherche depuis longtemps, et deux ans plus tard André Breton y découvre l’essence révolutionnaire qui manquait au mouvement, au croisement des vestiges précolombiens et des manifestations artistiques contemporaines d’une Frida Kahlo ou d’un Rufino Tamayo.

À l’aube des années 1940, tandis que l’Europe tout entière s’embrase sous la menace fasciste, le Nouveau Monde se transforme en terre d’accueil et d’exil pour de nombreux artistes et intellectuels européens. Le mouvement surréaliste y trouve un ancrage particulier, attiré dans sa quête de l’inconscient par la vision fantasmée d’un continent où la réalité se mêle à la puissance du mythe. L’Amérique Latine devient dès lors l’un des territoires privilégiés de l’expérimentation surréaliste et de la défense des droits de l’imagination.

C’est que pour de nombreux artistes surréalistes, leur passage en Amérique Latine ne fait que conforter la vision d’un continent qu’ils portaient déjà en eux. Or si Breton a souhaité trouver au Nouveau Monde « le lieu et la formule », allant jusqu’à qualifier le Mexique de « pays surréaliste par excellence », l’internationalisation du surréalisme correspond davantage à une resémantisation de ses préceptes selon des critères spécifiques à la réalité de chaque pays. Entre héritages et ruptures, l’Amérique Latine offre un espace de dissidence et de redéfinition sans précédent dans l’histoire du mouvement.

Dès lors il serait pertinent d’approfondir les thématiques suivantes :

* Un surréalisme, des surréalismes : quelle redéfinition du mouvement à partir de son internationalisation ? Plus qu’une simple influence du surréalisme sur la région, il convient d’aborder le sujet en termes de convergence, guidée non pas par un phénomène de causalité mais bel et bien de synchronicité questionnant de la sorte les catégories traditionnelles de centre et de périphérie.

* Quelle réception du surréalisme en Amérique Latine ? Dès les prémisses du mouvement, les contacts entre les artistes latino-américains et le surréalisme sont légion et nombreux sont les artistes à se réclamer du surréalisme et/ou à adhérer officiellement à la rhétorique du mouvement. Le poète Vicente Huidobro contribue ainsi à la rénovation de la poésie chilienne dès la fin des années 1910 ; en 1940 le péruvien César Moro prend part à l’élaboration de l’Exposition Internationale du Surréalisme au Mexique ; l’essayiste mexicain Octavio Paz participe amplement à la diffusion des préceptes bretonniens avec la publication de plusieurs essais (rassemblés et publiés en 1996 sous le titre « Estrella de tres puntas ») ; tandis que le peintre cubain Jorge Camacho intègre le mouvement au début des années 1960. Tous se sont rendus en Europe et tous ont été en contact direct avec l’avant-garde parisienne. Pourtant, d’autres artistes rejettent fermement l’étiquette surréaliste et cherchent au contraire à créer depuis les marges à l’image des Antropógafos brésiliens, des membres de la Mandrágora chilienne ou des collaborateurs de la revue Dyn éditée au Mexique par Wolfgang Paalen. Il conviendrait de s’interroger sur l’accueil réservé par André Breton à ces dissidences, et sur leurs héritages possibles.

* La seconde moitié du xxe siècle se caractérise en Amérique Latine par une période de nationalismes forts marquée par une volonté de définition identitaire en opposition aux influences européennes. Quelles tensions, conflits et/ou échanges émergent de la rencontre du cosmopolitisme surréaliste et de l’exaltation des racines nationales préhispaniques propre aux pays latino-américains ?

* Du merveilleux surréaliste au « real maravilloso » latino-américain : dans la continuité d’Ida Rodríguez Prampolini et de son ouvrage El Surrealismo y el Arte Fantástico de México (1969) de nombreux critiques et intellectuels latino-américains revendiquent l’existence d’une tradition « fantastique » propre au continent et antérieure à l’influence surréaliste. Proche du concept de « real maravilloso », théorisé par l’écrivain cubain Alejo Carpentier dans El reino de este mundo (1949), de quelle façon l’esprit magique surréaliste attise les débats autour d’une essence inhérente à l’Amérique Latine et ravive de vieux antagonismes entre nature et culture, authenticité et artificialité, pratique et théorie, spontanéité latino-américaine et intellectualisme européen ?

* Postérité et héritages du surréalisme latino-américain : dans quelle mesure l’esprit surréaliste insuffle-t-il durablement la création continentale artistique, de la seconde moitié du xxe siècle jusqu’à la période contemporaine ? Au-delà des arts plastiques et de la littérature, il conviendra ici d’interroger la diversité des médiums explorés tels que le théâtre, la performance ou encore le cinéma, avec les expérimentations hallucinées de l’espagnol (naturalisé mexicain) Luis Buñuel, du chilien Alejandro Jodorowsky ou du brésilien Glauber Rocha.

Le titre de ce colloque, Foyers d’incendie, fait ainsi écho à l’essai du poète surréaliste grec Nicolas Calas publié en 1938. En tant qu’image poétique, l’expression « Foyers d’incendie » évoque l’apparition spontanée et synchrone en Amérique Latine de différents brasiers surréalistes à partir de 1940, comme autant de foyers de création, sans que pour autant n’advienne l’embrasement global du continent sous les feux du surréalisme, tel que l’avait imaginé André Breton. Insaisissable par essence, le surréalisme en Amérique Latine se définit entre héritages, mutations et dissidences. Ce colloque souhaite en explorer ses manifestations dans les arts visuels, la littérature, le cinéma, le théâtre, la performance, etc.

*

Les propositions de communication (500 mots, en français), et une bio-bibliographie doivent être envoyées aux organisateurs (celia.stara@univ-montp3.fr et carlostellorueda@gmail.com) au plus tard le 6 décembre 2021.

*

Responsables

Célia Stara, doctorante Iriec, Université Paul Valéry Montpellier iii, Département des Études romanes et hispaniques

Carlos Tello, docteur Cerilac, Université de Paris / Ater Université Paris-Est Créteil, Imager, Département des Langues romanes

Comité scientifique (par ordre alphabétique)

Karim Benmiloud, Professeur, Université Paul-Valéry, Montpellier

Fabrice Flahutez, Professeur, Université Jean Monnet, Lyon-Saint-Étienne

Susan Power, Docteure, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne

Karla Segura Pantoja, Docteure, Université de Cergy-Pontoise

*

Bibliographie indicative

Filmographie indicative

