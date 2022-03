Adresse : Université Bordeaux Montaigne / MSH Bordeaux, salle Jean Borde

CYCLE DE RECHERCHE « CIRQUE CONTEMPORAIN ET ENGAGEMENT » (2022-2023)



Coordination :

Marie Duret-Pujol (MCF Études Théâtrales, Université Bordeaux Montaigne)

et Éléonore Martin (MCF Arts du spectacle, Université Bordeaux Montaigne).



Partenariats : Université Bordeaux Montaigne, ARTES (UR24141),

Festival Théâtre des Images, Scène Nationale Carré-Colonnes,

MSH Bordeaux, Collectif de Chercheur·e·s sur le Cirque.



À l’heure où la notion d’« engagement » est contestée dans le champ du pouvoir de même que dans les champs académique et politique, et alors que les études sur le cirque contemporain se constituent dans le milieu universitaire, ce cycle de recherche vise à interroger les théories et les pratiques de l’engagement liées à cette discipline artistique.

Le cycle se composera de quatre évènements scientifiques qui se dérouleront en 2022-2023 : trois journées d’étude et un colloque final.



JOURNÉES D’ÉTUDES : FORMES ET ESTHÉTIQUE DE L’ENGAGEMENT DANS LE CIRQUE CONTEMPORAIN,

15-16 MARS 2022



Souvent réduit à sa dimension militante, qui présuppose qu’il n’y aurait d’engagement que pleinement choisi et conscient, l'engagement renvoie pourtant à une implication plus générale au monde. Parce que nous sommes des êtres sociaux, chaque acte, parole, geste artistique nous engage nous-mêmes, en tant qu’individus, ainsi que les autres, dans un espace et un temps donnés. Dès lors, l’engagement se comprend dans les relations qu’entretient l’individu avec le monde social qui le détermine, dans sa manière de s’y inscrire et de s’y impliquer.

Pourtant, de nombreux artistes résistent à ce préalable au nom de l’autonomie de l’art et de la liberté de l’artiste, lequel ne devrait pas être limité par des contraintes extérieures au champ et par des attentes sociales. Seuls compteraient le processus de création et l’œuvre réalisée pour elle-même, portés par un désintéressement total. Il existe pourtant une responsabilité des artistes, même lorsqu’ils et elles revendiquent des spectacles d’art qualifiés de spectacles « expérimentaux », « de recherche », de « performances », qui sont autant de « tentatives » et de « prises de risques ».



Les artistes du « cirque de création », du « nouveau cirque » et, plus largement, du « cirque contemporain » n’échappent pas à ces préalables. Dans la continuité d’une rupture entamée depuis longtemps avec le cirque dit « traditionnel », l’engagement de ces artistes passe notamment par des formes qui ont recours à d’autres pratiques artistiques (théâtre, danse, etc.) et qui interrogent, ce faisant, la spécificité de la dramaturgie circassienne (Moquet, Saroh, Thomas, 2020). En ce sens, parler de « circographie » comme le propose Maroussia Diaz Verbèke est une forme d’engagement à la fois discursif, artistique et institutionnel. D’autres artistes revendiquent un engagement résolument militant et la dimension esthétique de leur démarche n’en est pas moins essentielle. Les pratiques émergentes, comme le « cirque documentaire », participent quant à elles à légitimer un art considéré comme mineur, selon une hiérarchie où les arts textuels et les arts de la parole sont privilégiés. Qu’est-ce que ces artistes engagent dans ces formes ? Comment composent-ils et elles avec la hiérarchisation implicite du champ artistique ?



Lier engagement et pratiques circassiennes invite à considérer l’engagement physique, la prouesse corporelle, la capacité de l’artiste à inclure tout son corps et son esprit dans la performance, l’esthétique des spectacles créés, de même qu’à interroger l’implication de ces artistes dans le monde social. Il s’agit ici de questionner les formes et les modalités de l’engagement, en lien avec les œuvres proposées.



Cette première journée d’étude du cycle « Cirque contemporain et engagement » (2022-2023) se propose d’explorer ce champ de recherche en croisant des contributions de chercheur·euse·s et des professionnel·le·s du spectacle. Il s’agira d’ouvrir l’espace de discussion à une pluralité d’approches disciplinaires en sciences humaines et sociales (en particulier études théâtrales, histoire, anthropologie et sociologie).



PROGRAMME



Mardi 15 mars 2022 (salle Jean Borde, MSH Bordeaux)



13h15-13h30 : Accueil des participant·e·s.



13h30-14h : Présentation du cycle de recherche par Marie Duret-Pujol (MCF en études théâtrales, Bordeaux Montaigne) et Éléonore Martin (MCF en arts du spectacle, Bordeaux Montaigne)

14h-15h15 : Françoise Liot (MCF HDR en sociologie, Université Bordeaux Montaigne), « L’engagement artistique est-il politique ? », conférence plénière



15h30-15h45 : pause



15h45-16h15 : Marine Cordier (MCF en sociologie, Université Paris Nanterre, IDHES) : « L’engagement au travail des artistes de cirque contemporain »

16h15-16h45 : Martine Maleval (MCF en esthétique, Université de Lorraine) : « Les cirques du réel ? »

16h45-17h00 : Discussion



19h : Cocktail dinatoire à la Scène Nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles

20h30 : Spectacle Les Flyings, Compagnie Happés – Mélissa Von Vépy, Scène Nationale Carré-Colonnes, Saint-Médard-en-Jalles



Mercredi 16 mars 2022 (salle Jean Borde, MSH Bordeaux)



9h30-9h45 : Accueil des participant·e·s



9h45-10h15 : Marion Guyez (MCF en arts de la scène, Université Grenoble Alpes) : « L’art de la circulation : dramaturgies d’une acrobatie in situ »

10h15-10h45 : Mathilde Perahia (Docteure en Humanités, Université Concordia, Montréal) : « Cirque québécois et vision queer du monde »

10h45-11h15 : Zed Cézard (Docteur en sciences de l’art, chercheur indépendant et artiste de cirque) : « Quel engagement peut s’offrir l’artiste de cirque ? »

11h15-11h45 : discussion



12h-14h : Déjeuner



14h-14h30 : Céline Spinelli (Chercheuse postdoctorale IRSST/LABRRI, Université de Montréal) : « Engagement corporel, blessure et guérison dans le cirque contemporain »

14h30-15h : Géraldine Moreau (Docteure, Chercheure associée ARTES, Université Bordeaux Montaigne) : « Corps engagé et corps outil chez les artistes mimes et les artisans ».