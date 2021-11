Charroux (Allier)

Séminaire de sociopoétique dirigé Yvan Daniel et Alain Montandon à Charroux (Allier)

Mardi 28-Jeudi 30 juin 2022

Dans le cadre des recherches sur les représentations sociales de l’insecte, le programme de sociopoétique organise à Charroux (charmant village situé dans le Bourbonnais) un séminaire de trois jours, dans un cadre rustique et convivial.

Présentation

Dans le commerce des hommes et des animaux, celui avec les abeilles a été pratiqué depuis fort longtemps. La figure de l’apiculteur se distingue par son originalité, à la fois par son rapport aux insectes sociaux que sont les abeilles et par le rapport qu’il peut lui-même avoir avec la société humaine et l’histoire de son époque. Temps humain et temps de la nature se trouvent ainsi confrontés, parfois de manière fortement dramatique.

L’activité solitaire de l’apiculteur requérant attitudes et gestes spécifiques induit un rapport à l’animalité entomologique particulier et par là une philosophie ou une sagesse caractéristique. La sollicitude de l’apiculteur envers ses ruches, ses reines, ses abeilles implique également un rapport étroit et sensible avec la nature et les saisons, ses champs et la connaissance des différentes fleurs propres aux récoltes, et à travers elles une multitude de sensations, de couleurs, de parfums et ce trésor liquide qu’est le miel.

On pourra, entre autres, insister en particulier sur certains thèmes :

- le rapport au temps et à la mort

- temps historique et temps de la nature

- rapports entre solitude et communauté

- imaginaires poétiques de la ruche et de l’abeille

- représentations anciennes et actuelles de l’apiculteur dans le roman et en poésie

- l’apiculteur au cinéma

- écologie, marginalité, autarcie, altérité et liberté

- passions et désirs autour d’un pot de miel

- l’apiculteur dans la littérature de jeunesse, dans le roman policier

- comparaisons avec des cultures non occidentales (Chine, Japon en particulier)

- le sens de la ruche Figure originale et singulière, comme le sont l’oiseleur, l’accordeur de piano, le pêcheur à la ligne, l’éleveuse du vers à soie, attachés à une pratique demandant patience et passion, sens de l’observation et méticulosité, l’apiculteur sera étudié sous toutes ses dimensions, tant historiques que culturelles, littéraires et cinématographiques dans le cadre sociopoétique du programme Des insectes et des hommes. Les travaux du séminaire alimenteront une future publication.

*

Les propositions de communications (interventions de 30 à 45 minutes) sont à envoyer accompagnées d'un titre, d'un résumé d'une vingtaine de lignes et d'une courte biobibliographie le plus rapidement possible à Alain Montandon (alain.montandon@uca.fr).

La date limite de propositions est le 30 janvier 2022.