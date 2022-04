Nanterre

Appel à textes (fiction) pour la sortie du second numéro de la revue Pagaille sur les personnages de l’ombre dans la littérature et les arts



En parallèle de la sortie du second numéro de la revue Pagaille, le comité de rédaction propose un appel à textes sur le thème suivant :



Fictions parallèles



Qu’aurait à dire le valet de chambre Egor, « brave homme et fort bête » au sujet du couple qui se déchire dans La Sonate à Kreutzer ? Le corbeau d’Edgar Poe a-t-il quelque chose d’autre à révéler que « nevermore » ? Quel regard porte Frosine, dans L’Avare, sur ce qui se déroule dans la demeure d’Harpagon ?

Nous vous invitons à imaginer, sous la forme d’un texte libre, des fictions parallèles sur des personnages littéraires de l’ombre, qui peuplent la fiction dans ses marges, privés de point de vue ou de présence scénique.

Le ou les textes qui nous enthousiasmeront le plus seront publiés dans le numéro 2 de la revue Pagaille.

Les propositions (de 1 à 30 000 signes espaces compris) sont à envoyer avant le 30 juin à l’adresse mail suivante : revue.pagaille@gmail.com.