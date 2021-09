Baltimore, MD

Femmes solidaires d’Afriques transatlantiques. Sororité, amitié ou conflits ?

Le présent panel se veut le lieu d’exploration et de questionnement des difficultés auxquelles sont confrontées les femmes qui sont loin d’être préoccupées par la construction d’une communauté centrée autour d’une conception sororale unique. Leur engagement dans le cadre des luttes politiques tout comme leur rôle en tant que « gardiennes du temple » des traditions séculaires patriarcales ne sont plus à démontrer. Cependant, existe-t-il des associations des femmes africaines à caractère essentiellement féministe ?

En 1978, dans son essai La parole aux Négresses, Awa Thiam laisse entendre que, tandis que les femmes occidentales se livrent à des revendications essentiellement féministes, leurs consœurs africaines et afro-américaines sont encore au stade de la quête de leur dignité en tant qu’être humain. Thiam soutient que des clivages d’ordre racial et des disparités socio-culturelles sont autant de défis à relever par la femme de couleur pour se positionner dans une bataille purement féministe. Cette lecture s’éloigne de la sororité telle que conçue par Bérengère Kolly. Mais elle rejoint celle de Kristen Holst Petersen, Kelli Zaytoun et Judith Ezekiel. Pour ces dernières, les femmes dites de couleur, du fait du conditionnement socio-politique, seraient encore à l’étape de la solidarité féminine qui leur permet de survivre -parfois par l’entremise de la création des associations de femmes et de coopératives.

Par ce panel, une chaine de solidarités entre femmes africaines et afro-américaines sera dressée a travers de multiples générations et ce dans le but de montrer la différence essentielle entre une lutte pour un féminisme Afrotopique, institutionnellement égalitaire et une forme de féminisme néolibéral imposé par un Occident encore incapable de concevoir une Afrique-Femme refusant, malgré sa détresse, de se concevoir comme une victime attendant une main « blanche » venant la repêcher de sa réalité « noire » ou foncée.

This panel welcomes all papers revolving around African and Afro-American women's struggles when confronting issues of gendered and racial institutionalized forms of discrimination. It seeks to put into dialogue works based on gender, race, feminist, and Africanist theories in order to shed light onto the widening chasm separating women “of color” and “white” women when it comes to defining and fighting for true egalitarian forms of feminism.