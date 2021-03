Montréal

Le Festival BD de Montréal (FBDM) et le Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises (CRIEM) de l’Université McGill sont heureux de vous inviter au colloque Faire trembler les fondations, les 28, 29 et 30 octobre 2021, à Montréal. En plus de souligner le 10e anniversaire du FBDM, ce colloque a pour objectif de rassembler les chercheur·euse·s intéressé∙e∙s par le 9e art et les artisan∙ne∙s de la bande dessinée autour de présentations de recherche, d’expériences de terrain et de discussions. La direction scientifique du colloque est assurée par Mario Beaulac, professeur en bande dessinée à l’École multidisciplinaire de l’image de l’Université du Québec en Outaouais.

Faire trembler les fondations

Métropolis, Gotham City, New York, Berlin, Bruxelles, voire Montréal : qu’elles soient fantasmées ou ancrées dans la réalité, cités obscures ou villes lumière, les représentations urbaines s’immiscent souvent dans l’univers créatif des acteur∙trice∙s de la bande dessinée. En filigrane des tribulations de leurs protagonistes ou personnages prédominants, la ville et ses fondements sont d’ailleurs sans cesse malmenés, redessinés ou rêvés. Des immeubles sont fracassés ou utilisés comme armes, alors que des super-héro·ïne·s mènent une lutte effrénée dans la ville contre leurs adversaires. Des protagonistes circulent dans les villes du futur – qu’elles soient utopies ou dystopies – où des dessinateur∙trice∙s en profitent pour recréer les pourtours de la ville attendue, suscitant du même coup chez leurs critiques et adeptes une réflexion sur l’aménagement urbain et ses limites. D’autres brouillent les codes du médium ou usent de métaphores architecturales et urbaines pour remettre en question la construction ou le démantèlement de leur récit. Au fil de leurs coups de crayon, les créateur∙trice∙s de bandes dessinées font donc trembler les fondations littérales et métaphoriques de la ville, leurs représentations et les enjeux urbains auxquels celle-ci fait face.

Quels processus les artisan∙ne∙s de la bande dessinée mettent-il∙elle∙s en place pour faire trembler ces fondations ? Les propositions peuvent répondre à l’un ou plusieurs des axes suivants :

1. Faire trembler les fondations… de la ville :

Les fondations de la ville sont ébranlées de nombreuses façons dans le 9e art. Son architecture peut être secouée, réduite en poussière (combats entre super-héro·ïne·s et leurs opposant·e·s, situations de conflits armés, récits sur la création ou le démantèlement de quartiers, etc.). Les fondements mêmes de principes architecturaux ou d’aménagement urbain peuvent également être réinventés par des visions – utopiques ou dystopiques – de la ville du futur ou de centres urbains fantasmés (pensons à Winsor McCay, Mœbius, les gratte-ciels cathédrale de la modernité inspirées de Hugh Ferris, etc.).

2. Faire trembler les fondations… de la société :

Il est également possible pour les artisan∙ne∙s de la bande dessinée de remettre en question les a priori des sociétés urbaines. En illustrant et en abordant certaines préoccupations vécues dans les centres urbains, les bédéistes font ressurgir des perturbations culturelles, religieuses, sociales, économiques, etc., un ordre établi de la société qui peut être à loisir critiqué. Songeons aux travaux d’un Guy Delisle (Shenzhen, Pyongyang), d’un Joe Sacco (Palestine, Safe Area Goražde) ou d’une Chantal Montellier (Wonder City, Tchernobyl mon amour).

3. Faire trembler les fondations… du médium :

Les créateur∙trice∙s du 9e art font enfin trembler les fondations du médium, notamment en faisant usage de métaphores urbaines ou architecturales pour remettre en question leurs processus créatifs et la construction de leurs récits, à l’image d’un Chris Ware avec son Building Stories ou encore Les Cités obscures de François Schuiten et Benoît Peeters.

*

Appel à communications

Nous invitons les personnes intéressées à participer à ce colloque-anniversaire à soumettre une proposition de communication – en français ou en anglais – par courriel, à l’adresse suivante : criem-cirm.arts@mcgill.ca. Les propositions doivent être envoyées au plus tard le 2 avril 2021.

Les résumés ne doivent pas dépasser 500 mots (sans compter les références bibliographiques) et doivent être accompagnés d’une notice biographique (150 mots maximum) précisant le nom et l’affiliation du contributeur ou de la contributrice. La durée des présentations est de 20 minutes maximum. Une période de discussions suivra les présentations.

Selon la réception de l’événement, les actes du colloque pourraient être publiés.

*

Mesures sanitaires

Nous espérons sincèrement vous recevoir en personne, à Montréal, en octobre 2021. Les organisatrices du colloque-anniversaire prêteront toutefois attention à l’évolution de la situation sanitaire et prévoient de permettre les présentations à distance. De plus, des événements en mode expérientiel prévus au programme seront modulés afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

*

Dates importantes

2 avril 2021 Date limite pour l’envoi des propositions

1er mai 2021 Avis aux auteur·e·s

1er juin 2021 Confirmation de participation par les auteur∙e∙s

28-30 octobre 2021 Faire trembler les fondations : 1er colloque du FBDM

*

Directeur scientifique :

Mario Beaulac, professeur, École multidisciplinaire de l’image, Université du Québec en Outaouais

*

Membres du comité scientifique :

Johanne Desrochers, directrice générale, FBDM

Dominique Gazo, directrice des bibliothèques de Montréal, Ville de Montréal

Anna Giaufret, professeure adjointe, Département de langues et cultures modernes et françaises, Université de Gênes

Marc-André Goulet, chef de service, section Arts et littérature, Grande Bibliothèque (BanQ)

Dominic Hardy, professeur, Département d’histoire de l’art, Université du Québec à Montréal

Nik Luka, directeur intérimaire, CRIEM ; professeur adjoint, École d’urbanisme et École

d’architecture Peter Guo-hua Fu, Université McGill

François Vigneault, bédéiste

Le Festival BD de Montréal

Depuis 10 ans, le FBDM offre une plateforme d’échanges et de rencontres entre les acteur∙trice∙s du milieu et leurs publics. Grâce à son rendez-vous annuel du printemps, le FBDM promeut la bande dessinée québécoise et canadienne localement et à l’international, tout en contribuant au développement et à la diffusion des connaissances sur le 9e art. Le FBDM stimule et soutient également depuis peu la création des artisan∙ne∙s de la bande dessinée d’ici avec les Presses du FBDM | MCAF Press.

Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises

Regroupant 69 chercheur∙euse∙s provenant de plus de 15 institutions universitaires montréalaises, canadiennes et internationales, le CRIEM fédère la recherche interdisciplinaire faite sur Montréal. Il contribue également à la conception, à la coordination et à la diffusion de projets de recherche-action cocréés avec les acteur·trice·s des secteurs sociaux, économiques, culturels, communautaires et municipaux de la métropole.

Comité organisateur

Johanne Desrochers, directrice générale, FBDM

Audray Fontaine, coordonnatrice en transfert des savoirs, CRIEM

Louise Guillemette-Labory, présidente du conseil d’administration, FBDM

Virginie Mont-Reynaud, coordonnatrice à la programmation et logistique, FBDM

Nous joindre

Pour toute information concernant la soumission de proposition de communication et le colloque, vous pouvez joindre les organisatrices à l’adresse suivante : criem-cirm.arts@mcgill.ca.