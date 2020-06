Les personnages rêvent aussi

Françoise Lavocat

Hermann éd.

coll. "Fictions pensantes"

Paru le 17/06/2020

ISBN : 9791037003775

Pages : 278

Les personnages vivraient paisiblement sur la planète Fiction, s’ils n’étaient menacés de disparition quand les humains les oublient. Comment contourner cette loi d’airain ? Comment ranimer la flamme des lecteurs et des spectateurs ?



Sancho Pança, Mme Bovary, Mr Pickwick, Vautrin et quelques personnages de Woody Allen se démènent pour assurer leur survie et celle de leurs concitoyens. Il leur arrive de raisonner sur leur condition et d’agiter quelques grandes questions : la mort et la résurrection de l’auteur, la morale, la concurrence entre les jeux vidéo et la littérature, les limites de l’interprétation, la différence entre fait et fiction….



De merveilleuses machines sont inventées pour mesurer le coefficient de fiction des personnages ou leur permettre (peut-être) de communiquer avec la Terre. Dans quel but ? Neutraliser un metteur en scène qui les maltraite, par exemple.

Françoise Lavocat est professeure de littérature comparée à l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Ses ouvrages les plus récents sont La théorie littéraire des mondes possibles (éd. CNRS, 2010), Interprétation littéraire et sciences cognitives (éd. Herman, 2016), Fait et fiction: pour une frontière (Seuil, 2016).

Table des matières

I. Shadavar

II. Jurys ontologiques

III. Les auteurs, ces salopards

IV. Lutte des classes

V. Variantes, pour le meilleur et pour le pire

VI. La mission Sororis

VII. Pour l’amour de la fiction

VIII. Le choix de Cecilia

IX. Les fictions rendent-elles les filles idiotes ?

X. La forêt de l’interprétation

XI. Une aventure de Don Quichotte

XII. Pour l’amour des faits

XIII. Le mariage de la princesse

XIV. Le procès

Juges et avocats

L’interrogatoire

Témoins et experts

Plaidoiries, verdict

XV. Le programme d’amélioration des avatars

Journal du docteur Ross

XVI. Les cercles carrés

XVII. Épilogue

ANNEXES

Répertoire des personnages et des lieux fictionnels

Index des personnes réelles

Résumé de La Rose pourpre du Caire de Woody Allen (1985)

Making-of