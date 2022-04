Dans le second vingtième siècle, la réflexion sur la figure dans le langage verbal a bousculé les frontières disciplinaires et revisité les perspectives théoriques en réinterrogeant les distinctions entre abstrait et concret, intelligible et sensible, spéculatif et narratif. C’est à travers un hommage à Bruno Clément dont les recherches marquées par la rencontre entre littérature et philosophie ont renouvelé, en premier lieu à partir de Beckett, la pensée figurale que les contributeurs à ce volume se jouent des figures et des gestes de pensée, tels que la palinodie, l’éclat, le penser-à-rien, la tension ou la concession. Ils interrogent aussi les catégories de la fiction et de la voix et traversent les siècles pour relire Platon, Froidmont, Pascal, Molière, Rimbaud, Zola, Bergson, Genet, Duras, Beckett, Pinget, Ollier ou Hergé. Le lecteur trouvera ici matière à l’exploration des démarches héritières de la révolution figurale.

Sommaire

Figurez-vous ! – Florence de Chalonge et François Noudelmann

Initiation – Hélène Cixous

Figure

Où en sommes-nous ? – Michel Deguy

Éloge de la palinodie – Pierre Bayard

Le bon Père et les Précieuses : ethos d'auteur, ethos de personnages – Dominique Maingueneau

L'incision du commentaire – Guillaume Artous-Bouvet

Peut-on commenter les textes littéraires ? – Vincent Jouve

Éclats de « la nuit sexuelle » chez Jean Genet – Bernard Alazet

Missing – Sjef Houppermans

Le film au-delà de l’image : l’art cinématographique de Marguerite Duras – Midori Ogawa

Pensée

La folle du logis – Marc de Launay

L’imagination spéculative, entre littérature et philosophie : fictif et fictionnel chez Leibniz – Frédéric Cossutta

« Est autem veritas duplex : est veritas rei, et est veritas Christi » : Hélinand de Froidmont, poète, moine et philosophe (quelques réflexions sur sa recherche de la vérité) – Christian Trottmann

Note sur une lecture de Bergson – Jean-Claude Coquet

Le corps du conflit dans Les Soirées de Médan : remarques sur la pensée figurative – Denis Bertrand

Intermède, ou les petites épreuves de l’esprit – Nathalie Barberger

Beckett et Weiss face à Sade : note sur Geoffrey Gorer pour Bruno Clément – Jean-Michel Rabaté

Voix

Concept ou métaphore ? L’introduction de la catégorie de la voix dans les études littéraires – Florence de Chalonge

Rimbaud et la rumeur des camions – Christian Doumet

Un merle siffle trois notes – Martin Mégevand

Bruno Clément, Samuel Beckett, le bilinguisme et moi – Chiara Montini

Le « nous » mis en abyme – Jean-Michel Rey

La voix horizontale – François Noudelmann

Bruno Clément (Liste des travaux et publications)