Expressions maghrébines

Revue de la Coordination internationale des chercheurs sur les littératures du Maghreb

www.ub.edu/adhuc/em

Vol. 20, nº 1, été 2021 : Appel à articles

Témoignage et résistance dans les productions culturelles maghrébines

Dossier coordonné par Naima Hachad

Date limite de soumission des articles : 30 juin 2020

Parution : juin 2021

Que ce soit dans les domaines littéraire, artistique, religieux, ou judiciaire, le témoignage occupe une place centrale au sein des production culturelles maghrébines. La mise en récit de l’expérience vécue, son esthétisation et sa ritualisation entraînent une pluralisation des mémoires et un éclatement de la vérité qui placent le témoignage au cœur des conflits socioculturels, mémoriels et politiques qui structurent les sociétés maghrébines contemporaines. En effet, le recours au témoignage, sous toutes ses formes, a permis aux femmes d’inscrire leurs expériences dans la sphère publique et de dénoncer les structures et les normes socioculturelles patriarcales. Il a permis aux victimes de violence et aux militants politiques de survivre, défier la censure, mémorialiser leur expérience et prescrire un nouvel ordre sociopolitique. Il a permis aux membres de catégories ethniques, linguistiques, sexuelles, raciales et religieuses marginalisées de se définir eux-mêmes et de transgresser les politiques et discours d’exclusion de tout genre. Plus récemment, en particulier depuis la vague de soulèvements populaires qui a débuté fin 2010 et qui continue de transformer le monde arabe, l’internet a permis de constituer le témoignage en action politique et civique, notamment en le substituant aux modes d’information et de ralliement traditionnels.

Dans le même temps, les états, à travers l’établissement de commissions de vérité et de réparations ou bien par le biais de leur mainmise sur la production et le financement de la culture, se sont également saisis du témoignage pour contrôler, réguler et formater le rapport entre le réel, la mémoire et l’action politique. L’accès au témoignage (à la fois au niveau de sa composition et de sa circulation) ainsi que la relation de pouvoir entre énonciateurs, objets et récepteurs des récits testimoniaux varie ainsi selon la classe sociale, l’appartenance raciale et ethnique, l’identité linguistique, l’origine géographique et le niveau d’éducation.

C’est précisément ce rapport de force, cette relation complexe entre témoignage et résistance, que ce dossier se propose de penser et de théoriser selon une approche interdisciplinaire. Tout en recensant les différentes manifestations du témoignage, dans des formes et des modes d’expressions aussi variées que la chanson populaire, les écrits littéraires, le reportage, les arts visuels, le cinéma, le théâtre, ou encore les médias sociaux, il s’agira de s’intéresser de plus près au rapport qu’elles entretiennent avec le présent et l’action sociopolitiques. Le but est d’encourager une réflexion sur ce qui, dans le témoignage, constitue une forme de résistance aux structures de domination politiques, sociales, et culturelles, en particulier dans son articulation et sa conceptualisation du réel et de la vérité.

Nous invitons des contributions en dialogue avec les axes de recherche suivants :

témoignage et production de l’évènement, de la mémoire, de l’histoire et de la vérité

rapport entre le singulier et le pluriel, le privé et le public dans la production et la consommation du témoignage

témoignage et survivance

témoignage et démocratisation

témoignage et visibilité des minorités ethniques, religieuses, raciales et linguistiques

témoignage et corps

témoignage et genre

témoignage et politiques mémorielles

témoignage et crises migratoires

rôle du témoignage et apparition de nouveaux types de récits testimoniaux lors des soulèvements populaires qui secouent le Maghreb depuis fin 2010

impact de l’internet et des média sociaux sur les récit testimoniaux et leur fonction sociopolitique.

témoignage et renouveau du genre autobiographique

témoignage et morcellement de la vérité

témoignage et production du savoir

Les articles, en français ou en anglais, ne devront pas dépasser 40.000 signes, espaces inclus (6.000 mots environ). La ponctuation, les notes et les références doivent être conformes aux normes appliquées par la revue : http://www.ub.edu/adhuc/em.

Les demandes de renseignements complémentaires et les articles complets doivent être adressés par courrier électronique à la présidente du comité scientifique : expressions.maghrebines@ub.edu.

La section VARIA de la revue maintient toujours un appel à articles (sans date limite de soumission) concernant les cultures maghrébines : littérature, cinéma, arts...