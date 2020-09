"Évaluer la recherche aujourd’hui. Logiques sociales et politiques du jugement scientifique", par C. Gozlan (laviedesidees.fr)

Évaluer la recherche aujourd’hui. Logiques sociales et politiques du jugement scientifique

par Clémentine Gozlan,

en ligne sur laviedesidees.fr, le le 8 septembre.





Si l’évaluation par les pairs relève de pratiques routinières de l’activité scientifique, elle est depuis vingt ans devenue un outil de gouvernement des conduites des universitaires autant qu’un instrument dans la reconfiguration du pouvoir scientifique.

L’évaluation s’est imposée de longue date comme mode de régulation central du monde scientifique. Dès le XVIIIe siècle, les publications de recherche commencent à être soumises à l’évaluation « par les pairs » ou « peer review » (Gingras, 2014), dans le contexte de l’émergence des revues scientifiques qui visent à diffuser les connaissances produites par les savants aux cercles d’intéressés. Le terme de « peer review » désigne l’activité collective de jugement critique, par des chercheurs, des travaux de leurs collègues. L’évaluation de la recherche fait partie intégrante des pratiques des universitaires et des chercheurs, qui, à différents moments de leur carrière, sont évalués et expertisent l’activité de leurs pairs. Les organisations où travaillent les scientifiques sont également évaluées : l’une des missions du Comité national de la recherche scientifique (CoNRS), créé à la fin de la seconde guerre mondiale, est en effet d’évaluer les chercheurs et les équipes de recherche.

Le jugement est donc omniprésent et ritualisé dans la profession scientifique. L’évaluation de la recherche est même une activité routinière, familière aux chercheurs et inscrite dans leur quotidien de travail. Depuis le milieu des années 2000, les pratiques d’évaluation se transforment et font l’objet d’importantes critiques. Comment et pourquoi ? À partir de mes travaux d’enquêtes en sciences sociales, je propose d’éclairer les raisons de la colère contemporaine contre les modes d’évaluation de la recherche. Dans le contexte actuel de préparation d’une nouvelle loi de programmation de la recherche, il est utile de comprendre l’émergence de ces critiques, pour mesurer l’ampleur des changements apportés depuis une quinzaine d’années par les dispositifs d’évaluation du travail des chercheurs, et les logiques sociales et politiques renouvelées de cette pratique fort ancienne. […]

Lire la suite…