Les préventions contre Marivaux ont eu la vie dure. Sainte-Beuve ne voyait dans son théâtre que « badinage à froid, espièglerie compassée et prolongée, pétillement redoublé et prétentieux… » Ce sont les gens de théâtre qui au siècle dernier ont contribué au premier chef à rendre à cet écrivain sa force comique, sa vérité sociale, la subtile clarté de sa langue, tout en découvrant un Marivaux des profondeurs, âpre, violent, cruel. Depuis lors, le répertoire marivaudien n’a plus quitté l’affiche. La critique a pareillement élargi une œuvre qui ne se limite plus à quelques textes de théâtre. Elle a rappelé les « petites pièces » à côté des plus connues, les romans de jeunesse à côté de La Vie de Marianne et du Paysan parvenu, et surtout souligné l’importance des « journaux », chroniques, essais et réflexions. Marivaux expérimente et invente de formes nouvelles. Merveilleux explorateur de la confusion des sentiments et des incertitudes du désir, il brise les illusions de l’amour-propre et les mensonges de l’ordre social. Avec Marivaux, les mots d’hier aident à comprendre les sentiments d’aujourd’hui et les mots d’aujourd’hui aident à prendre conscience de la distance historique. Joué, publié, étudié, mis en images au cinéma, cet écrivain paraît en phase avec notre époque. Loin de toute superficialité mondaine, il pratique une mise à l’épreuve de soi : on se masque pour s’éprouver, on se dérobe derrière les mots et les mots sont des aveux. On aimerait aujourd’hui faire intervenir Marivaux dans nos débats sur l’égalité des êtres malgré l’inégalité des conditions et sur la tension entre la réalité vécue des sexes et l’injonction des genres. La gravité de tels enjeux n’est pas séparable du plaisir lié à la lecture et au spectacle de ses œuvres.

Pour le centième anniversaire de Beppe Fenoglio (1922-1963), Europe lui consacre un substantiel cahier. Originaire de la région piémontaise des Langhe comme Cesare Pavese, Fenoglio s’engagea dans la Résistance et cette expérience de la guerre des partisans a largement nourri son œuvre qui se détache au premier plan de la littérature italienne du 20e siècle.

Né en Carinthie en 1953, Josef Winkler est considéré comme l’un des grands écrivains autrichiens d’aujourd’hui. Son œuvre a été couronnée par des prix prestigieux, en particulier le prix Alfred Döblin, le Grand prix d’État autrichien et le prix Georg Büchner.

MARIVAUX

Michel Delon, Jacques D’Hondt, Nicolas Fréry, Marc Escola, Jean-Paul Sermain, Sophie Marchand, Clémence Aznavour, Christophe Martin, Florence Lotterie, Érik Leborgne, Nathalie Rizzoni, Maria Grazia Porcelli, Pierre Frantz, Fabien Gris, Concepción Pérez Pérez.

BEPPE FENOGLIO

Jean-Louis Jacquier-Roux, Alessandro Baricco, Beppe Fenoglio, Pietro Citati, Alessandro Martini, Edoardo Borra, Damiano Grasselli.

JOSEF WINKLER

Bernard Banoun, Josef Winkler, Klaus Amann, Adrian Nathan West, Ina Hartwig, Mathieu Riboulet, Catherine Mavrikakis, Clemens J. Setz.

CAHIER DE CRÉATION & CHRONIQUES.