Appels à contributions pour le dossier. Les articles peuvent être rédigés en français, portugais, anglais, espagnol ou en italien.

Publication: Mai 2020

Ce dossier propose de rassembler la diversité des études littéraires, de la lecture et de l'expérience esthétique, dans la dimension des pratiques pédagogiques, que nous résumons provisoirement: a) comment fournir des environnements d'interaction, rendre les pratiques pédagogiques visibles dans la réalisation de l'expérience esthétique? b) comment promouvoir des rapprochements productifs entre les pratiques et les théories qui guident les masters professionnels et académiques, dans le cadre de l'enseignement et des études littéraires?

Au cours des dernières décennies, qui comprennent la transition du 20e au 21e siècle, les technologies récentes et l'utilisation de différentes plateformes ont contribué à l'émergence de genres discursifs, multimodaux, collaboratifs et hybrides. Le sens de la lecture s'est élargi: lecture de plusieurs langues, souvent présentes dans un seul texte; utilisation de l'écrit verbal, oral verbal, non verbal, visuel, etc., qui constituent un large éventail de possibilités de lecture et de production textuelle et non textuelle.

Le texte littéraire continue comme un objet esthétique important, se présentant, dans les documents d'orientation et d'orientation du curriculum, comme un champ d'action - l'art-littéraire - dans l'enseignement élémentaire. Les compétences promues en travaillant avec le texte littéraire se manifestent d'année en année; avec une visibilité significative de la dimension culturelle et de ses diversités. Sans abandonner l'enseignement qui favorise, pour la plupart, l'accès aux textes classiques sous la rubrique de la littérature brésilienne, nous proposons de maintenir l'attention voulue aux productions contemporaines, d'apporter à l'école les genres et les manières de dire indigène, africain, afro- Littérature brésilienne, latino-américaine et universelle, en plus des genres numériques.