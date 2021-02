Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil

Espaces • Sexualités • Pouvoirs

Représentations littéraires, artistiques et médiatiques

Colloque international Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil

les 28-29 et 30 avril 2022

Organisé par Isabelle Boisclair (Université de Sherbrooke), Nicole Côté (Université de Sherbrooke), Lori Saint-Martin (Université du Québec à Montréal) et Charlotte Comtois (Université de Sherbrooke)

PRÉSENTATION

Depuis le début du 21e siècle, les représentations littéraires, artistiques et médiatiques de la sexualité, autrefois cantonnées dans les créneaux érotiques et pornographiques, se multiplient et s’inscrivent désormais dans un champ élargi. Se multiplient parallèlement les conceptions mêmes de la sexualité, désormais conjuguée au pluriel. D’un régime hétérosexuel hégémonique, nous sommes passés à un régime où des sexualités longtemps minorisées, stigmatisées et rejetées s’affichent sans plus de honte, troublant l’ordre canonique du sexe/genre/désir qu’a décrit Judith Butler (2005).

De nouveaux regards portés sur « la » sexualité viennent par ailleurs concurrencer les conceptions naturalistes qui justifiaient le vieux régime. Il est admis que la sexualité a affaire au pouvoir (Foucault), et qu’elle circule sous formes de « scripts » dans l’espace social et culturel (Gagnon). Ce pouvoir, à son tour, circule entre les sujets, lesquels sont façonnés par maints dispositifs, dont l’espace, qui leur assignent les positions qu’ils doivent occuper; les sujets, en retour, ont le pouvoir de modifier les usages spatiaux. Ainsi, dans les représentations littéraires, artistiques et médiatiques, la sexualité apparaît comme un motif privilégié pour saisir les dynamiques de pouvoir, notamment parce que ces représentations rendent patent le dispositif des espaces/lieux qui les avaient jusque-là déterminées.

De fait, les femmes (cis et trans) ainsi que les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre ont investi non seulement les espaces autrefois interdits mais également le champ des représentations sexuelles, autrefois réservé aux hommes. Dès lors, il n’est pas étonnant que les représentations littéraires, artistiques et médiatiques participent à cet éclatement des sexualités, au rejet féroce de l’hétéronormativité et à la multiplication des perspectives ancrées dans celle des espaces où les lignes de pouvoir se fractionnent, se dispersent et s’étoilent. C’est donc sur la question spécifique de la ou des sexualités dans leur rapport aux espaces que portera le colloque.

Quels changements entraînent les nouvelles logiques distributives du pouvoir et des espaces – référentiels ou imaginaires, utopiques ou dystopiques? Quelles reconfigurations sont occasionnées par le changement de régime évoqué plus haut? Quels effets ces logiques ont-elles sur les représentations? À quelles textualités, quelles images, quels scénarios donnent-elles forme ? Quelles nouvelles territorialités émergent? Comment des identités inédites reconfigurent-elles les pratiques sexuelles dans un espace donné? Considérant que le partage des espaces est toujours négocié en fonction de différents marqueurs qui pondèrent l’identité (race, classe sociale, âge, appartenance ethnique et religieuse) et lui confèrent plus ou moins de pouvoir, que nous dit cette distribution du pouvoir entre les sexes/genres/orientations sexuelles à travers ces configurations spatiales, notamment la mise en espace de la sexualité? Est-il possible de penser la sexualité hors des asymétries de genre, dans une économie de la réciprocité? Quels lieux sont réservés aux pratiques sexuelles et à qui appartiennent-ils? C’est à ces questions que ce colloque invite à réfléchir.

AXES

Les propositions pourront s’inscrire dans les axes ci-dessous, sans que ces derniers soient exclusifs, et mettront en jeu les rapports entre espaces, sexualité(s) et pouvoirs :

• Espaces de la sexualité/sexualisation des espaces

• Affect et sexualités

• Violences sexuelles

• Consentement et contrainte

• Espaces de jouissance

• Sexualité et mobilité géographique

• Sexualités décoloniales

• Sexualités queer

• Sexualités minorisées

• Travail du sexe

• Sexualités en contexte de crise climatique ou pandémique

• Utopies et dystopies sexuelles

• Safespaces sexuels

PROPOSITIONS

Les propositions portant sur des œuvres principalement contemporaines de langue française, d’une longueur maximale de 300 mots, devront être accompagnées d’une courte notice biobibliographique et envoyées à l’adresse suivante : EspacesSexualitesPouvoirs@gmail.com avant le 1er septembre.