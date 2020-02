Sapienza Università di Roma

CfP / appel à contribution



*European Society of Comparative Literature

Société Européenne de Littérature Comparée (ESCL/SELC)*

<https://escl-selc.eu/>



*9th Congress/9ème Congrès*

*Rome, 6th-10th September 2021*



Department of European, American and Intercultural Studies

Department of Letters and Modern Cultures

Sapienza University of Rome



The Chair of the scientific committee:

prof. Emilia Di Rocco and prof. Franca Sinopoli



*Imaginer des communautés inclusives dans la culture européenne*



La critique et la théorie du XXe siècle nous ont familiarisés avec la

capacité des récits fictifs de construire ou de renforcer l'identité des

nations et des classes, souvent au détriment des autres communautés. Les

recherches sur l'importance idéologique de la fiction, en tant qu'outil de

cohésion sociale, ont souligné avec insistance la tendance à exclure,

avilir ou dénaturer d'autres groupes. Toutefois, une question qui a été

moins souvent posée est celle de savoir comment le récit fonctionne et

comment il parvient à construire des communautés inclusives. Cette question

semble d'une grande pertinence par rapport à la période moderne, en

particulier au cosmopolitisme culturel moderne de la première heure (la

"république des lettres"). Mais aussi à l'universalisme du Siècle des

Lumières (avec son intérêt pour la nature humaine), à la construction de

"l’imaginaire national" des États-nations européens, au scepticisme des

idéologies nationales qui ont marqué les grandes tendances des cultures

narratives moderne et postmoderne. De plus, ces dernières années, étant

donné les questions éthiques et politiques soulevées par la globalisation,

le pouvoir de la fiction, comme outil pour remettre en question ou élargir

les frontières communautaires, est devenu de plus en plus considérable. Et

il est probable que ce pouvoir deviendra d'autant plus important à la

lumière des récents développements sociaux et politiques, tels que la

résurgence du nationalisme sous la forme du "souverainisme" et des

politiques protectionnistes, de la crise de l'Europe, à la fois comme idée

et comme système institutionnel.



Le concept d'inclusivité est particulièrement pertinent aujourd'hui, non

seulement en termes d'identité nationale et d'identité de classe, mais

aussi d'identité de genre, et des stratégies d'inclusivité sont explorées

dans divers domaines, y compris les études de traduction, et appliquées à

toutes sortes de textes (voir par exemple les traductions de la Bible

attentives aux questions de genre).



La notion de « crisis translation », largement étudiée aujourd'hui, est

également pertinente dans la mesure où elle concerne le rôle de la

traduction et des traductions, en période et dans les domaines de crises

politiques et humanitaires, de médiation entre les peuples et les individus

appartenant à des communautés culturelles et linguistiques différentes.

L'objectif de cette conférence est d'inviter à la réflexion sur la

narration en tant qu'outil de création de communautés inclusives dans la

culture européenne, en mettant l'accent sur un large éventail de médias

(littérature, aussi bien de fiction que de non-fiction, y compris la

littérature traduite, les films, les séries télé, les romans graphiques et

les jeux vidéo) et s'étalant sur différents périodes, depuis l'Antiquité

classique - où la pensée communautaire était déjà bien fondée - à nos

jours, caractérisée par des tentatives radicales pour renégocier l'identité

communautaire. Nous invitons, par ailleurs, à une réflexion sur le rôle de

la critique, de la théorie et de l'historiographie dans la conception de

communautés inclusives et sur le rôle de la traduction et de la circulation

des œuvres narratives en Europe. Nous encourageons à la fois les lectures

narratologiques qui mettent en évidence le langage formel du développement

communautaire et les réflexions politiques et idéologiques, comparatives ou

axées sur des contextes spécifiques.



Nous invitons les collègues à envoyer des propositions de communications

sur les communautés inclusives, à partir de toutes les disciplines et de

tous les points de vue. Toutes les communications seront incluses dans des

panels de quatre conférenciers chacun. Prévoyez donc, s’il vous plaît, de

faire une présentation sur votre sujet pendant 20 minutes au maximum,

incluant tout matériel audio ou visuel.



Veuillez soumettre des *résumés *de *300 mots* accompagnés d'une courte

biographie, d'une affiliation institutionnelle (si possible) et de vos

coordonnées d'ici le *30 avril 2020* à l’adresse :



escl2021.lcm@uniroma1.it et escl2021.dseai@uniroma1.it.



Les *soumissions de panels* sont les bienvenues. Si vous souhaitez en

proposer un, veuillez le soumettre au complet, accompagné d'une courte

biographie, de votre affiliation institutionnelle (si possible) et de vos

coordonnées avant le *15 avril 2020* aux adresses suivantes:

escl2021.lcm@uniroma1.it et escl2021.dseai@uniroma1.it.



Les décisions d'acceptation seront notifiées avant le *30 octobre 2020*.



Les sujets et domaines possibles comprennent, sans toutefois s'y limiter,

ce qui suit :



· Littérature comparée, littérature mondiale et identité de l'Europe



· Fiction, frontières nationales et frontières européennes



· Traduction et création de communautés en Europe



· L'Europe entre le local et le global



· Articulations de genre



· Un langage qui tient compte des différences de genre



· Stratégies de traduction qui tiennent compte des sexospécificités



· Traduction de crise



· Films et émissions de télévision explorant les frontières physiques

et métaphoriques



· Les frontières de l'Europe : le chevauchement imparfait de la

géographie, de l'histoire et du patrimoine culturel



· L'espace eurasiatique post-soviétique : inclusions passées et

exclusions présentes



· Traditions anciennes et modernes : Autres perspectives des régions

caucasiennes et d'Asie centrale



· Le rôle des Empires dans l'espace littéraire européen



· Récits coloniaux et contre-récits postcoloniaux



· Les processus de racialisation en Europe



· Europe noire



· L'écriture des migrations transnationales



· Littérature sur la migration



· Études sur la diaspora : nouvelles identités et nouvelles

communautés



· Les récits des transitions



· Génomique culturelle



· Localisme(s) : Les communautés locales (villes, cités, villages,

quartiers) par rapport aux communautés nationales et mondiales



· Groupes de lecture (physiques ou virtuels)



· Communautés “Fandom” : groupes de fans de BD, de science-fiction,

d'horreur, de cosplayers, de groupes rock, de fans de sport, etc.



· Représentations culturelles des communautés européennes (Imagologie)



Nous invitons les soumissions dans toutes les disciplines proches de la

littérature comparée, y compris l'histoire, l'histoire de l'art, la

philosophie, les classiques, la théologie, la traduction, les études du

Proche-Orient, les études asiatiques, et autres. Des abstracts sur tous les

sujets seront pris en considération, mais la priorité sera donnée à ceux

qui traitent de notre volet thématique.



*En plus des sessions parallèles sur le sujet de la conférence, seront

organisés deux ateliers discussion doctorales et post-doctorales.*