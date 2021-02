Eros et Thanatos dans les arts de l’Asie

Appel à contributions pour la revue Art Asie Sorbonne

(Creops, Sorbonne Université)

Si le couple Eros/ Thanatos est central dans les arts occidentaux, il l’est aussi dans les arts d’Asie, qu’il s’agisse d’images populaires, d’icônes religieuses, de représentations classiques, traditionnelles ou contemporaines. En Inde, l’érotisme est présenté dans le tantrisme comme la métaphore par excellence de l’expérience spirituelle. Les images de l’éros peuvent être liées à des figures terrifiantes ou funèbres, dans une perspective qui vise à dépasser l’opposition entre plaisir et effroi. L'amour et la mort sont liés dans la Chine et le Japon classiques à travers les personnages de renardes ou de fantômes.

En Chine revues d’art et de caricature shanghaiennes des années 1930 voient naître une iconographie nouvelle, qui s’accompagne d’un goût croissant pour la distraction et le plaisir : elle peut apparaître comme le signe d’une quête de progrès et de modernité à l’occidentale dans un pays désireux de régénérer la culture nationale, mais aussi comme incarnant les dangers d’un hédonisme triomphant sous les traits de femmes fatales sans scrupules. Elle suscite parfois un sentiment de perte – perte de de cohésion sociale, perte de masculinité – qui rappelle les tensions propres à l’art occidental concernant l’érotisme féminin. La femme moderne séductrice et encline au plaisir érotique, apparaît porteuse d'un pouvoir talismanique que la photographie saisit, dont elle se nourrit, tout en le rendant inopérant. Une telle dynamique ressurgit depuis les années 2000, mêlée parfois à une vision féministe qui renvoie au spectateur le miroir de ses ambiguïtés. Au Japon, depuis les années 2000, après la crise économique des années 1990, des artistes contemporains ont détourné les techniques de la peinture traditionnelle (nihonga) pour les mettre au service d’un érotisme extrême et macabre, déjà pratiqué dans les années 1920 avec quelque succès.

Pour ce numéro thématique de la revue Art Asie Sorbonne, nous attendons des propositions de contributions ayant trait au thème du couple Eros et Thanatos dans les arts visuels asiatiques de toutes époques, d’une longueur de 30 000 signes environ, accompagnées d’illustrations libres de droits (les articles en anglais sont également acceptés).

Vous pourrez envoyer vos propositions comportant un résumé en français et en anglais suivi de mot-clés et d’une brève bio-bibliogaphie, avant le 30 avril.

La réponse sera donnée au plus tard le 30 mai. Les articles sont attendus au plus tard le 15 septembre.

Les propositions sont à transmettre à Christine Vial-Kayser (christine.vialkayser@gmail.com), Mary Picone (marypicone@hotmail.com) et Edith Parlier-Renault (Edith.Parlier-Renault@wanadoo.fr).