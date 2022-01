Décolonise-toi ou crève ! Ce message s’adresse à la critique littéraire et aux universalistes fragiles, freinant des quatre fers contre l’universalisation de l’universel (pluriversalisme), organisés en « Observatoire » et luttant, comme un diable dans un bénitier, contre l’espace épistémique décolonial. De quoi la littérature africaine est-elle la littérature ? P.76

De quoi la littérature africaine est-elle la littérature ? s’articule autour cinq chapitres modulables en trois points clés, à savoir : 1. La littérature africaine moderne, comme fille ainée de la colonisation (et de la littérature coloniale) 2. La critique décoloniale, comme épistémologie de rupture 3. Les dynamiques identitaires des écrivains et écrivaines subsaharien.ne.s, comme grille de lecture.



Le système de références mis en musique dans cet ouvrage engage au premier chef les chercheurs et les étudiants en sciences humaines. Il y a une préoccupation méthodologique constante. L’auteur rend compte des enjeux de l’enseignement de la littérature africaine et propose des techniques qui seront bienvenues chez le public curieux autant que chez le spécialiste. Sur la trame du principe dialogique et de la théorie des Moi-positions, des acquis de la psychosociologie et des études africaines, l’auteur livre un profond travail d'exploration des positions identitaires des auteurs interviewés, aboutissant à la proposition d'un modèle dit « dialogique de configuration identitaire », dynamique, progressif, articulant les niveaux de l'individu et du collectif, rompant avec les tentations essentialisantes ou dogmatiques auxquelles pourraient préparer les mots décolonial, littérature africaine, critique.



In 2021, some of the world’s biggest literary awards, including the Nobel, Booker, Goncourt, Neustadt, and Camoes, have gone to Sub-Saharan Africans. 2022 is set to be even bigger. This string of awards is a sign of interest in Francophone African literature: at the intersection of philosophy, criticism, and cultural psychology, De quoi la littérature africaine est-elle la littérature? (“What is African literature the literature of? Towards a decolonial criticism” )proposes a systematic study of the SubSaharan novel in the 21st (twenty-first) century and of the methods for literary analysis.