Université York, Toronto, Ontario, Canada

Enseigner à travers les documents authentiques

Arts plastiques, Bande-dessinée, Cinéma, Journaux, Littérature de jeunesse, Musique, Théâtre, Radio, etc.

Responsables d’atelier :

Marie Pascal, King’s University College at Western, mpascal3@uwo.ca

Céline Bonnotte-Hoover, Carleton University, bonnotte@carleton.ca

Parfois ignorés comme banque de données inépuisable, que l’on peut utiliser en cours de langue, de linguistique, de culture et de littérature, les documents authentiques offrent pourtant de belles occasions en la matière. En partant de la définition du document authentique comme de l’ensemble des documents écrits, audio ou audiovisuels destinés à des locuteurs natifs, qui s’opposent donc aux documents pédagogiques en ce qu’ils n’ont pas été conçus à des fins pédagogiques, nous aimerions discuter des apports et des difficultés qui se présentent à qui désire les utiliser dans sa salle de classe. Cités dans un grand nombre de manuels de FLE, les avantages de ces documents sont nombreux : nos étudiant.e.s seront stimulé.e.s par la chance qui leur sera offerte de découvrir des textes, podcasts, films, etc. qui leur parlent, de par leur contemporanéité ; iels pourront en plus les réutiliser dans leur propre pratique d’enseignement et mieux faire valoir leur passion pour la langue, les cultures et littératures francophones. Cela étant dit, les documents authentiques nécessitent d’abord d’être didactisés afin de porter un message pédagogique clair et efficace : ici commencent les difficultés pour l’enseignant.e. Didactiser une unité d’enseignement à partir de document authentiques est à la fois chronophage et intimidant : l’activité marchera-t-elle ? Les objectifs pédagogiques seront-ils atteints ? À ces craintes s’ajoutent celle que certains documents – nous pensons par exemple aux chansons – découragent nos apprenant.e.s de par leur complexité : avant tout créés pour des francophones, ces documents pèchent parfois là où ils sont exaltants.

Dans cet atelier, nous aimerions nous positionner dans la continuité des réflexions déjà menées au Canada et à l’international sur l’utilisation des documents authentiques en salle de classe : réfléchir à l’intérêt de les utiliser – en classe de langue ou de culture, de littérature, de linguistique, etc. ; apporter des solutions aux difficultés de didactiser des cours à partir de ces documents ; et souhaitons accueillir toute autre piste théorique qui offrirait les bases à un renouvellement de nos pratiques. Enfin, nous accepterons des propositions proposant une étude de cas concret, une unité d’enseignement basée sur l’une ou l’autre de ces formes de documents authentiques, ou une réflexion transmédiale qui pourrait inspirer nos pairs.

Ci-dessous, une liste non-exhaustive d’éléments qui nous intéressent :

Utilisation de la musique, de la littérature de jeunesse, etc. dans l’apprentissage d’une compétence du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (C.E.C.R.L.) : productions orale/écrite, réceptions orale/écrite, interaction

Séquence pédagogique basée sur une (ou plusieurs) formes de documents authentiques

Réflexion critique sur les forces et les faiblesses des documents authentiques en salle de classe (à tous niveaux, de l’école primaire à l’université)

Métaréflexion : comment enseigner à enseigner à travers les documents authentiques ?

—

Bibliographie indicative

—

Date limite pour l’envoi des propositions (titre, résumé de 250-300 mots, adresse, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) à mpascal3@uwo.ca et celine.bonnotte@carleton.ca : le 15 décembre 2022.

Le colloque annuel 2023 de l’APFUCC sera en personne (à moins que la situation sanitaire ne le permette pas) avec, possiblement, quelques activités ou interventions en ligne (nous communiquerons à ce sujet plus tard). Il se tiendra dans le cadre du Congrès annuel de la Fédération des sciences humaines du Canada.

Les personnes ayant soumis une proposition de communication recevront un message des personnes responsables de l’atelier avant le 15 janvier 2023 les informant de leur décision. L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer au colloque. Il faut également régler les frais de participation au Congrès des Sciences humaines ainsi que les frais de conférence de l’APFUCC. De plus amples informations vous seront envoyées à ce sujet. Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication, présentée en français (la langue officielle de l’APFUCC), pour le colloque 2023.