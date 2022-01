Chères et chers collègues,



10 ans après une publication intitulée "Dérive des universités, péril des universitaires", nous initions avec Nathalie Pinède, Maîtresse de conférences à l'université Bordeaux Montaigne, une vaste enquête en ligne auprès des titulaires de l'enseignement supérieur et de la recherche afin de mesurer le ressenti, que beaucoup expriment, d'une dégradation de nos conditions de travail, voire pour certains, de notre santé psychique ou physique, à cause du travail et de ses contraintes mal vécues, et pas seulement en période de covid.



Comme on passe souvent pour des privilégiés dans l'opinion publique et aux yeux de nombreux politiques, il semble que l'on n'ait pas trop le droit de se plaindre. Pourtant nombre de nos collègues disent dans les couloirs et dans la confidentialité des bureaux que cela ne va plus très bien.



Nous souhaitons objectiver cette situation et recueillir quelques verbatim grâce à ce questionnaire en ligne, en espérant recueillir plusieurs milliers de réponses. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaMmOakzMZiTz7oIv02FsAs4-Yi1FZ7C-Y4CZ8tZ2cku_QnQ/viewform?usp=pp_url



Auriez-vous svp l'obligeance et l'amabilité de bien vouloir faire circuler ce message dans vos cercles disciplinaires respectifs et dans les sociétés savantes ou tout autre collectif institué ?



Nous vous remercions par avance de l'aide que vous voudrez bien nous apporter en répondant à ce questionnaire et en contribuant à sa diffusion.



Nous ferons bien sûr une première restitution grand public des résultats dans les semaines qui viennent si notre démarche connaît, grâce à vous, le succès attendu.



Cordialement



Arnaud MERCIER Professeur en Information - Communication à l'Université Paris 2 - Assas. Président de la 71e section du CNU



& Nathalie PINEDE, Maîtresse de conférences en Information - Communication à l'Université Bordeaux Montaigne