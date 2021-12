Université d'Artois (Arras)

Appel à communications



Journée d’études / Séminaire « Écriture et politique : Centième anniversaire de la naissance de Jorge Semprun »



Université d’Artois (Arras), le 17 juin 2022



Organisation : Jaime Céspedes (Université d’Artois).

Avec la collaboration de l’Association des Amis de Jorge Semprun (AAJS, président : Laurent Bonsang).





Le 10 décembre 2023, nous célébrerons le centième anniversaire de la naissance de Jorge Semprun (1923-2011). Afin de préparer un volume collectif à cette occasion, le laboratoire Textes et Cultures (UR 4028) de l’Université d’Artois organisera une journée d’études le vendredi 17 juin 2022 à Arras.



La ville d’Arras est liée à la biographie de l’auteur. C’est à Arras que s’est tenu, en août 1963, le séminaire du Parti Communiste d’Espagne (PCE) sur la formation des intellectuels du parti, avec la présence d’étudiants des universités de Madrid et de Barcelone. Semprun y a donné deux conférences consacrées à certains aspects pratiques de la philosophie marxiste. Au cours de ce séminaire, les divergences de Semprun et d’un autre membre du comité exécutif du parti, Fernando Claudín, avec la ligne politique de la direction du PCE ont provoqué la crise qui a abouti à leur exclusion officielle du parti en 1965, exclusion déjà visible en 1964, comme le dit l’auteur dans ses mémoires politiques Autobiographie de Federico Sánchez.



Lors de cette journée d’études nous aimerions accueillir des travaux qui abordent l’étude aussi bien de l’œuvre de Semprun que de sa figure politique et médiatique, étant donné que Semprun a fait l’objet d’un suivi médiatique intense après sa longue étape clandestine au PCE, aussi bien en Espagne (où il fut ministre de la Culture au sein d’un des gouvernements socialistes présidés par Felipe González, 1988-1991) qu’en France, où il est célèbre notamment en tant qu’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à son déportation au camp de concentration de Buchenwald (dont L’Écriture ou la Vie), en tant que scénariste de films politiques et/ou engagés (comme ceux qu’il a écrits pour Costa-Gavras) et en tant que membre de l’Académie Goncourt depuis 1996. Il était bien connu aussi en Allemagne en tant qu’intellectuel parlant parfaitement l’allemand (qu’il avait appris grâce aux institutrices germaniques de la famille Semprun Maura), en tant qu’ex-déporté et en tant que conférencier.



Les communications, qui dureront une trentaine de minutes, peuvent être consacrées à un aspect thématique ou à un ou à plusieurs de ses ouvrages. Les regards transversaux sur les différents genres de son œuvre (autobiographies, romans, pièces, essais, scénarios, films) seront les bienvenus, ainsi que les analyses de différents domaines académiques (historiques, artistiques, politiques, sociologiques, etc.).



Nous sommes intéressés aussi par les réflexions de Semprun sur les bases artistiques, philosophiques et littéraires pour la culture européenne, par l’étude de la fonction socio-politique des références aux beaux-arts, au cinéma, à la littérature et au théâtre dans l’oeuvre de cet écrivain d’expression française et espagnole qui aimait être vu comme un écrivain européen. Pour Semprun (qui a quitté ses fonctions de ministre de la Culture en Espagne l’année avant la signature du Traité de Maastricht), l’Union Européenne doit établir et mettre en avant ses bases culturelles afin de fournir un socle commun à une entité qui se veut unie dans sa diversité, comme le font individuellement les pays européens qui affirment leur identité nationale tout en respectant leurs ‘particularités’ régionales. Semprun a proposé certains critères de référence et certains noms propres, notamment après sa période ministérielle, lorsqu’il s'efforçait déjà de faire voir que cette tâche est aussi importante que celle de l’établissement des principes juridiques et économiques de la future Union Européenne. Cette dimension mène implicitement à une vision de Semprun lui-même comme grande figure de la culture européenne, une figure d’ailleurs qui a donné son nom à une rue du XIIe arrondissement de Paris en 2013.



Qu’on adopte ce point de vue ou un autre, la lecture ou la relecture de l’œuvre de Semprun montrera les raisons pour lesquelles le parcours de Semprun nous permet de comprendre les clés de l’évolution sociopolitique espagnole et européenne du XXe siècle, ainsi que la façon dont son traitement littéraire ou scénique, fictionnel, autofictionnel ou autobiographique, donne à son expérience une dimension collective à travers cet espace particulièrement rhétorique où le sens de son engagement politique, avec ses avatars et ses contradictions, se propose, à travers l’écriture et la réécriture, comme un référent moral de sa génération. Nous aimerions connaître aussi les analyses et les points de vue sur Semprun et sur son œuvre des jeunes chercheurs et des travaux en cours, ainsi que les regards comparatifs avec d’autres écrivains qui sont ou qui ont été capables de transmettre des expériences d’engagement aussi denses et d’en tirer des enseignements universels.



Les communications feront partie d’un volume collectif dont la publication accompagnera la commémoration du centenaire de la naissance de l’auteur en décembre 2023.

***

Date limite pour l’envoi des propositions : le 3 mai 2022. Les propositions doivent inclure, sur une page, le nom de l’auteur, quelques lignes de présentation académique, le titre de la communication et un résumé du contenu.



Date limite pour l’envoi des textes soumis à la publication : le 1er juin 2022. Après la journée, il y aura un délai pour des éventuelles modifications. Les auteurs recevront les normes typographiques d’édition avec la confirmation de la réception de leur proposition.



Nombre de caractères par texte complet : entre 25 000 et 65 000, notes, bibliographie et espaces compris (le texte peut donc être plus long que la communication). Les illustrations libres de droits sont autorisées.



Durée des communications : autour de 30 minutes, selon le nombre de participants.



Langues acceptées : français, espagnol, allemand, anglais, italien.



Date de la journée : le vendredi 17 juin 2022.

Possibilité de communication à distance : autorisée.

Il n’y a pas de frais d’inscription ni de frais de publication pour les participants. La réservation gratuite d’une nuitée à Arras est possible si on en fait la demande avant le 3 mai 2022.

Lieu de la journée : Maison de la Recherche, Université d’Artois, site d’Arras, 9 rue du Temple, 62000 Arras. La ville d’Arras se trouve à peu près entre les aéroports de Paris et de Bruxelles (Zaventem ou Charleroi). Le trajet le plus rapide en TGV Paris Gare du Nord - Arras dure 50 minutes, et Bruxelles Midi - Arras 1h10. Le campus d’Arras se trouve à 10 minutes à pied de la gare de TGV. De plus amples renseignements pratiques seront envoyés aux participants.



Envoi des propositions : jaimecespedes@yahoo.fr