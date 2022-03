EcriSoi – ressources pour l'étude des écrits de soi / écrits de vie en France et en Europe

La bonne réception faite au Dictionnaire de l’autobiographie. Écritures de soi de langue française (dir. Françoise Simonet-Tenant avec la collab. de Ph. Lejeune, J.-L. Jeannelle, M. Braud et V. Montémont, Paris, Champion, 2017, 845 p.) en France et à l’international incitait à penser que ce Dictionnaire répondait à un manque et encourageait à poursuivre l’aventure sous une autre forme.

« EcriSoi » est donc d’abord conçu comme un site-compagnon du Dictionnaire : le projet du site est l’extension scientifique de la publication de ce dictionnaire. L’onglet « Dictionnaire » correspond à l’extension électronique de l’ouvrage-papier.

Le site souhaiterait avoir également une fonction heuristique à laquel est dédiée l'onglet « Babel » : y sont proposés une bibliographie des encyclopédies, essais et articles consacrés aux écrits factuels en première personne sous toutes leurs formes, une série de comptes rendus d'ouvrages théoriques publiés en français ou dans d'autres langues européennes, ainsi que des entretiens avec des chercheurs européens dont les travaux sur les écrits de soi comptent particulièrement. A l'avenir, nous comptons entreprendre une extension de la réflexion sur les écritures de soi à d’autres espaces linguistiques en Europe ; EcriSoi se veut le chantier de cette réflexion sous forme d'une « Terminologie comparée ».

S’ajouteront aux ressources définitionnelles (« Dictionnaire ») et à la réflexion poétique et comparée sur les écritures de soi dans les langues européennes (« Babel ») des extraits ordonnés de corpus dans « Ego Corpus ».

Enfin l’onglet « Thèses » se propose d’être un annuaire des thèses (soutenues depuis 2015) en langue française sur les écritures de soi.

Ce site a été créé et se développe dans le cadre des équipes de deux équipes de recherche : le CEREdI (université de Rouen) et le CELLF (Sorbonne Université).

Pour tous renseignements sur les activités de l'équipe en charge d'EcriSoi, contactez Jean-Louis Jeannelle et Françoise Simonet-Tenant