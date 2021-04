Université Paul-Valéry Montpellier 3

« Le cirque, c’est le corps à deux cent pour cent. » (Sun, 2017)

Dans son ouvrage : Le Cirque entre l’élan et la chute, une esthétique du risque, Philippe Goudard posait cette question : « l’histoire du cirque existe-t-elle ? » (2010). La recherche scientifique en cirque avait été initiée d’un point de vue biomédical (Goudard, 1989, Goudard & Barrault, 2020). Depuis 1995, au sein du RiRRa21, elle s’est diversifiée dans une perspective esthétique pluridisciplinaire (Goudard, Vienne-Guerrin, 2020) qui se poursuit dans son nouveau programme « Corps, textes, images, sons et objets en jeu ».

La variété des sources, récits, fonds d’archives, collections privées et/ou publiques… sur laquelle s’appuie l’écriture de l’histoire du cirque aujourd’hui est plurielle : Fonds cirque (CollEx) BU Ramon Llull (UPVM3), Fonds Vesque (MUCEM), fonds en ligne : Circopedia, Les Arts du cirque, l’encyclopédie (CNAC/BnF, 2019), collections (A. Frère, P. Jacob)…. Elle permet des explorations multiples tant pour les chercheur·se·s que pour les artistes et témoigne de l’intérêt scientifique d’une démarche réflexive sur ces historiographies.

Depuis les travaux pionniers de Paul Bouissac (2021), ceux d’historien·ne·s sont significatifs de la vitalité des approches historiographiques du cirque en France : sur le paysage sonore et les images du cirque romain (Nelis-Clément, Roddaz, 2008), le jongleur dans les manuscrits enluminés médiévaux (Clouzot, 2011), la naissance du cirque moderne autour du corps équestre (Hodak, 2018), les corps « étranges » (Coutelet, 2014) : de Joseph Kabris (Granger, 2020), Sarah Baartman (Blanckaert, 2013), Rafael (Noiriel, 2017), le savoir-faire du costume de clown (Perault, 2015), la Compagnie Alexis Gruss (Petiteau, 2018) ou le nouveau cirque (Maleval, 2010) et l’écoformation Fratellini (Bezille, Froissart, Legendre, 2019).

La multiplication des publications en histoire des arts du cirque à l’échelle internationale, notamment anglophone (Stoddart, 2000 ; Tait, 2005 ; Arrighi, 2014 ; Holmes, 2016 ; Nishra P R, 2020) invite les historien·ne·s du cirque à se réunir pour permettre aux doctorant·e·s, jeunes chercheur·se·s et circassien·ne·s de se rencontrer autour de leurs travaux et envisager les perspectives de la recherche dans le domaine.

Dans le cadre du nouveau programme scientifique de recherche « Corps, textes, images, sons et objets en jeu » (RiRRa21/UPVM3), un constat s’impose : l’histoire du cirque est une histoire du corps. De Georges Strehly (1903) à Alain Frère, les passionné·e·s, les amateur·trice·s éclairé·e·s, les collectionneur·se·s, les essayistes ont écrit une histoire du cirque qui est histoire du « corps célébré » (Hamel, Thareau, 2020) :

« Les yeux, la bouche, les mains, les cuisses, les seins, les fesses. Et le ventre aussi. Le corps est sans nul doute le plus puissant artifice que le cirque a modelé. Chair de piste. Les yeux, la bouche, les jambes, la crinière, le poitrail, la croupe. Et le ventre encore. Le corps équestre, dans toute sa puissance, est sans nul doute le plus formidable ressort dramatique que le cirque a façonné. » (Jacob, 2017)

Dans quelle mesure l’écriture de l’histoire du corps de cirque (techniques, esthétiques, sensibilités, imaginaires, représentations…) pourrait-elle articuler les historiographies d’un « art composite » (Goudard) : histoire culturelle des techniques, des agrès et de l’éducation physique, histoire du théâtre et du spectacle vivant, anthropologie-historique de l’esthétique des pratiques corporelles, micro-histoire, récit de vie, histoire connectée… Quels repères méthodologiques et épistémologiques suggèrent l’écriture de l’histoire du cirque ? Quelle réflexion autour de l’archive engage t’-elle ? Comment les artistes de cirque s’en emparent-iels pour tenter d’écrire leur propre histoire expérientielle ?

Le corps de l’artiste de cirque est un « laboratoire du vivant » (Goudard, 2010). L’histoire de son expertise corporelle (Héas, 2014), de son engagement physique et cognitif, « constitue dans notre culture une maquette anthropologique qui révèle les savoirs implicites, les enjeux idéologiques et les pratiques attachées à l’émotion. Son analyse permet de mettre en évidence la permanence d’attitudes anciennes, une crise culturelle profonde, mais aussi une capacité d’invention pour proposer de nouvelles perspectives. » (Pradier, 1990).

L’« écocirque » et les animaux holographiques sont par exemple un pic émergeant de la crise du vivant dans ses composantes multifactorielles (Régnier, Héas, 2019 ; Dray, Porcher, 2020) qui tendrait vers un cirque désincarné. Or, si « le cirque, c’est le risque de la chair » (Pierron, 2003), nous proposons que « le risque » (Goudard, 2010, Wallon, 2002) dans l’écriture de l’histoire des artistes du cirque soit étudié comme réponse esthétique aux périodes de crise qu’il traverse. Le risque met en crise les équilibres physiques, économiques et culturels de l’artiste, tandis que la dimension apotropaïque du rire du clown ouvre au monde et relance la vie. La crise n’a pas le dernier mot (Le Breton, 2018).

Une attention particulière sera portée aux contributions qui apportent un éclairage inédit sur la manière dont les écritures de l’histoire du corps de l’artiste de cirque (animal/humain) se construisent autour des thèmes suivants :

L’écriture de l’histoire des pratiques des fonds d’archives et collections de cirque, privées/publiques, leur conservation, accessibilité, valorisation ; la considération des archives vivantes (Bénichou, 2020) ; la sauvegarde des patrimoines culturels immatériels circassiens ;

L’écriture de l’histoire des nomadismes circassiens (artistes, arts, fêtes…) entre différentes régions du monde (Turquie, Inde, Japon…), institutions (cabaret, music-hall…) voire entre disciplines (transferts de compétence…) ;

L’histoire du corps de l’artiste de cirque devenu objet scientifique ou pseudo-scientifique (croyances savantes, croyances naïves) ; des biais cognitifs et de l’ethnocentrisme nominal inhérent à sa marginalité corporelle identitaire (phénotype, genre, handicap, tatouage, modifications corporelles, relations inter-espèces…) ;

L’écriture de l’histoire de l’entraînement, de l’entretien et/ou de l’éducation physique, les effets de l’exercice du corps, l’hygiène et la santé des artistes de « haut-niveau », les acteurs et actrices des courants, méthodes et relations pédagogiques nouvelles.

Une attention particulière pourra être portée à l’histoire de « la perception de l’histoire » par les artistes eux-mêmes. En effet, suivant les observations de Vincent Berhault (Maison des jonglages), « de nombreux artistes envisagent l’histoire du cirque comme un processus dynamique qui leur permet de s’appuyer sur un passé de référence et de construire un avenir lui aussi situé ». Comment l’écriture de l’histoire du corps des arts du cirque devient-elle nécessaire à la pratique de la création ? Les propositions de communication tiendront compte ainsi de l’histoire de « l’intelligence du corps » des artistes de cirque (animal/humain), des savoirs tacites manifestés dans leurs pratiques performatives et/ou spectaculaires (Pradier, 2000 ; Andrieu & al. 2022), de leurs processus d’adaptation, d’action, de création.

Mots-clés : Cirque, Histoire, Corps, Esthétique, Identité

