Corine Pelluchon effectura cette conférence à distance par visio-conférence. La salle Germaine Tillon accueillera tout de même le public en présentiel. L'intervention sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube du Patronage laïque Jules Vallès : lien Youtube Ecologie, existence et démocratie Corine Pelluchon, Philosophe, professeur à l’université Gustave Eiffel ( ex Marne-la-Vallée). Spécialiste de philosophie politique et d’éthique appliquée (bioéthique, philosophie de l’environnement et de l’animalité). Auteur d’une dizaine d’ouvrages qui sont, pour la plupart, traduits dans d’autres langues, elle a reçu en février 2020 le prix de la pensée critique Günther Anders pour l’ensemble de ses travaux. Dernier ouvrage : Les Lumières à l’âge du vivant, Seuil, 2021. Site internet : www.corine-pelluchon.fr Entrée libre sur réservation