École d’été de formation et de recherche "L’Antiquité et ses réceptions" (Rome, Tivoli)

Rome-Tivoli

Appel à candidatures, École d’été, 1ère édition, Rome-Tivoli, du 26 juin au 2 juillet 2022

L’École d’été de formation et de recherche « L’Antiquité et ses réceptions » est organisée par l’École Française de Rome et University of Notre Dame Rome Global Gateway, en partenariat avec les universités d’Avignon, Columbia, Montréal, Sorbonne Université, Rouen-Normandie et Sapienza Roma. Elle est ouverte aux jeunes chercheurs et chercheuses inscrit.e.s en deuxième année de Master ou en doctorat, spécialistes d’histoire, d’histoire de l’art, d’archéologie, de philologie ou de toute autre discipline intéressée par le thème de la réception de l’Antiquité.

De caractère internationale, elle a pour ambition d’établir un dialogue multilingue (français, italien et anglais) entre les différentes méthodologies en vigueur en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs, et de favoriser ainsi l’interdisciplinarité. Elle prévoit parallèlement d’éprouver ces méthodologies sur le terrain, en collaboration avec les institutions patrimoniales, telles que les musées, les parcs archéologiques, les archives et les bibliothèques à Rome et à Tivoli.

Pour la première édition, le thème de la Villa d’Hadrien a été choisi et bénéficie du soutien de l’Istituto Autonomo Villa Adriana e Villa d’Este.

L’encadrement sera assuré par six enseignant.e.s. La semaine se déroulera sur cinq jours (du lundi au vendredi). Elle sera structurée par des séminaires en italien, français et anglais assurés par des professeur.e.s et des intervenant.e.s choisi.e.s et des visites sur les sites (voir programme). À la fin de la semaine, les étudiant.e.s présenteront un travail relié à l’une des problématiques soulevées et discutées durant l’École. Une bibliographie d’orientation leur sera envoyée après leur sélection. Une conférence plénière à la Villa d’Este clôturera les travaux.

Les institutions organisatrices prendront en charge le logement des étudiant.e.s retenu.e.s (en chambre simple individuelle) et les déjeuners, ainsi que les frais d’entrées sur les sites ou dans les musées. Elles pourront aussi couvrir les frais de voyages pour les étudiant.e.s qui ne pourraient bénéficier d’un financement de la part de leurs institutions d’appartenance.

Responsables pour l’édition 2022 :

Denis Ribouillault (Université de Montréal),

Ingrid Rowland (University of Notre Dame),

Ginette Vagenheim (Université de Rouen-Normandie).

Dépôt des candidatures

Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 14 janvier 2022 12h (heure de Rome) au lien suivant :

https://candidatures.efrome.it/l_antiquite_et_ses_receptions

Les candidat.e.s doivent envoyer un dossier rédigé dans l’une des trois langues de l’école d’été (anglais, italien ou français) et comportant :

un curriculum vitae ;

une lettre de motivation soigneusement argumentée et une attestation motivée du directeur ou de la directrice de thèse ou d’une autre personnalité scientifique (en un seul fichier pdf).

Contact

Secrétariat des études pour l’Antiquité à l’École française de Rome : secrant@efrome.it.