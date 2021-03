Ecole Normale Supérieure (ENS) Bou-Saâda - Algérie

Dynamiser la formation des enseignants : Paradigme despratiques de classe

8 – 9 juin 2021

Ecole Normale Supérieure (ENS) Bou-Saâda - Algérie

PRÉSENTATION

L’investissement dans le potentiel enseignant pose à perpétuité des questions majeures quant au cadre de la formation des enseignants et de la qualité qui en ressorte. Dans la mesure où ces questions deviennent l’une des priorités des systèmes éducatifs, ces derniers veillent toujours à ce que les enseignants soient dotés d’un savoir-agir professionnel leur permettant la gestion optimale de leurs pratiques de classe (Joffray-Carré, 2014).

Dans cette optique, les passerelles conçues entre le système éducatif et l’enseignement supérieur se doivent non seulement la prise en compte qualitative des modalités de formation des enseignants, mais surtout une harmonisation significative des pratiques enseignantes conjuguées avec les besoins des générations futures. Cela dit, l’importance de la formation des enseignants, qui occupe une place centrale de par son cadre conceptuel, a été bien confirmée par une didactique dite interventionniste « la formation [des enseignants] apparaît à fortiori comme la clef universelle permettant d’entrer dans des innombrables palais de l’enseignement » (Porcher, 1992 : 15).

Dans le contexte algérien, les exigences professionnelles en matière de formation des enseignants font remarquer un état des lieux intéressant ; du primaire au lycée, en passant par le moyen, une forte demande du secteur de l’éducation nationale du personnel enseignant se ressent de plus en plus. La considérable réquisition de ce secteur n’était sans constater d’excédantes conséquences, le souci d’amoncellement des formés, entre autres, qui est passé au premier plan, au détriment de l’aptitude qualitative que devrait prôner, en principe, la politique générale de la formation des enseignants (Senouci, 2012).

Un tel état des lieux interpelle, sans doute, tous les acteurs du domaine : pédagogues, didacticiens, linguistes, etc. et même, décideurs dans le cadre institutionnel. L’intérêt étant celui d’aménager une société qui investit dans l’homme et pour l’homme, une société qui s’appuie fermement sur le développement intellectuel de ses jeunes.

Cet intérêt ne peut être articulé effectivement sans que soient amorcés les abrupts dispositifs substantiels de la formation des enseignants ; c’est pourquoi, seule une congruente préparation au terrain de ces derniers est alors à mettre en place, mais cela ne peut encore se faire en dehors des compétences nécessaires aux différentes pratiques de classe. À défaut de cette bonne formation, on obtiendra « des enseignants faiblement qualifiés, mais aussi peu motivés, peu ou mal appuyés dans leur action quotidienne, [des enseignants qui] risquent de dispenser une formation de qualité insuffisante » (Vigner, 1991 : 23).

Les interrogations que posent les pratiques enseignantes, tant plurielles qu’importantes, supposent un paradigme optimal de gestion de classe. Un cadre de formation opportun des enseignants ne peut alors qu’être attentif aux différentes prétentions de ce paradigme, à l’intérieur duquel vont être conjugués et indexés deux pôles : le premier est celui des moyens, le second, des contenus. Comment mobiliser, dès lors, les moyens propres à assurer la transmission et l’appropriation des contenus d’enseignement ? (Halté, 1992).

Pour tracer d’effectives perspectives relatives au profil de formation des enseignants, ce colloque rendra compte des différentes contributions qui prennent en charge d’innovantes pratiques de classe. Il constituera, ainsi, le lieu où vont se rencontrer des chercheurs de différents horizons pour polémiquer autour de la problématique de formation des enseignants. Les participants seront appelés à mettre leurs réflexions en perspective (bilan du travail réalisé et projection pour l’avenir) vis-à-vis des axes proposés ci-après, ils peuvent, toutefois, suggérer des d’autres axes en rapport avec la problématique.

AXES

en prenant appui des différents besoins tant pluridisciplinaires et linguistiques que praxéologiques au cours de la formation des enseignants ;: dans une perspective axée sur le développement et l’appropriation des compétences enseignantes, intégrant les TICE (Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement);: Les questions qui touchent la conception des programmes d’enseignement, la transposition didactique, l’impact des matières enseignées : quels choix des matières ? etc. ;: Dispositif à mettre en place pour assurer un bon profil dans le cadre de la formation des formateurs ;: dans le cadre de la gestion des pratiques enseignantes, comment enseigne-t-on la grammaire, la phonétique, etc. ? ;: faire usage des nouvelles techniques de la brachylogie dans les approches de classe ;: les questions relatives à la conception des supports pédagogiques, le manuel scolaire comme exemple ;: les approches de l’enseignement de la grammaire sont multiples et suscitent des méthodes très diversifiées en fonction des contextes d’apprentissage : Quelle(s) grammaire(s), et De quelle manière doit-on l’enseigner ? Il s’agit d’envisager de nouvelles perspectives sous des angles interdisciplinaires : linguistiques, psycholinguistique et didactiques ; Former à la gestion différenciée de la classe ;

BIBLIOGRAPHIE

Altet, M. (1994). La formation professionnelle des enseignants. Paris : PUF

Altet, M., Charlier, E., Perrenoud, Ph. (dir.) Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? Quelles compétences ? Bruxelles : De Boeck, pp. 27-40.

Beacco, J.-C. (2000). Les dimensions culturelles des enseignants de langue. Hachette livre. Coll. F. références.

Bérard, E. (1991). L’approche communicative. Théories et pratiques. coll. dirigée par R. Galisson. Paris : CLE International.

Besse, H., et Porquier, R. (1984). Grammaire et didactique des langues. Paris : Hatier- créatif. coll. LAL.

Byram, M. (1992). Culture et éducation en langue étrangère. coll. LAL. Paris : Didier.

Calvet, L-J. La guerre des langues et les politiques linguistiques. Paris : Payot.

Castellotti, V., De Carlo, M. (1995). La formation des enseignants de langue. Paris : CLE International.

Cuq, J. P. (1996). Une introduction à la didactique de la grammaire en français langue étrangère. Paris : Didier / Hatier.

Dabene, L. (1994). Repères sociolinguistiques pour l’enseignement des langues. coll. dirigée par S. Moirand. Paris : Hachette FLE.

De Landsheere, V. (1992). L’éducation et la formation. coll. premier cycle. Paris: PUF

Ferry, G. (1983). Le trajet de la formation. Les enseignants entre la théorie et la pratique.Paris : Dunod.

Gallisson, R. (1999). La formation en question. Paris : CLE International.

Halté, J-F. (1992). La didactique du français. coll. « Que sais-je ? ». Paris : PUF.

Meirieu, P. (1996). La pédagogie entre le dire et le faire. Paris : ESF.

Mialaret, G. (1977). La formation des enseignants. Paris : PUF.

Senouci, Z. (2012). « La formation des enseignants entre secteur formateur et secteur utilisateur ». InQuelles formations pour quels emplois en Algérie. Benghabrit-Remaoun, N. (dir.). Oran : CRASC.

Vigner, G. (Dossier coordonné par). (1991). « Formation à la rescousse». InDiagonales, n°19, pp. 22-29.

Comité scientifique

Président d’honneur

Pr Dehimi OUALI, Directeur de l’ENS Bou-Saada

Président

Dr Lamine BENKOUIDER

Co-Présidents

Dr Salah FAID

Dr Abdelwahid MENNADI

Dr Mohamed Lamine BENDAOUD

Membres du comité scientifique

Pr Foudil DAHOU, Université KASDI Merbah - Ouargla

Pr Abdelouhab DAKHIA, Université Mohamed KHIDER - Biskra

Pr Ali BOULANOUAR, ENS Bou-Saâda

Pr Gaouaou MANAA, Centre Universitaire de Barika

Pr Noureddine BAHLOUL, Université 08 mai 1945 - Guelma

Pr Féthi BOUKHALFA, Université Mohamed BOUDIAF - M’Sila

Pr Salah KHENNOUR, KASDI Merbah - Ouargla

Dr Salah FAID, ENS Bou-Saâda

Dr Lamine BENKOUIDER, ENS Bou-Saâda

Dr Abdelwahid MENNADI, ENS Bou-Saâda

Dr Mohamed Lamine BENDAOUD, ENS Bou-Saâda

Dr RACHID BENGUESMIA, ENS Bou-Saâda

Dr Taib KEBBACHE, ENS -Laghouat

Dr Achour TOUAMA, ENS Bou-Saâda

Dr Amar GHERBAOUI, ENS – Bou-Saâda

Dr Boubakeur BOUZIDI, Université Sétif 2

Dr Mohamed DRIDI, KASDI Merbah - Ouargla

Dr Lakhdar DOURARI, Centre Universitaire de Barika

Dr Nadjba BENAZOUZ, Université Mohamed KHIDER - Biskra

Dr Ilham BOUDJIR, Université Mostapha BEN BOU LAID- Batna 2

Dr Mounir DAKHIA, Université Mohamed KHIDER - Biskra

Comité d’organisation

Lamine BENKOUIDER, ENS Bou-Saâda

Abdelwahid MENNADI, ENS Bou-Saâda

Mohamed Lamine BENDAOUD, ENS Bou-Saâda

Amar GHERBAOUI, ENS Bou-Saâda

Salah FAID,ENS Bou-Saâda

RACHID BENGUESMIA, ENS Bou-Saâda

Hamza CHABIRA,ENS Bou-Saâda

Djamel HAMMIDI, ENS Bou-Saâda

Lakhdar MAMOURI, ENS Bou-Saâda

Boualem MEDINI, ENS Bou-Saâda

Salime YOURMECHE, ENS Bou-Saâda

Amar BAKRADJI, ENS Bou-Saâda

Raouf BENJIRADJ, ENS Bou-Saâda

Lamine MOKRANI, ENS Bou-Saâda

Mostapha HADBAOUI, ENS Bou-Saâda

Abdelkarim AZOUZA, ENS Bou-Saâda

Consignes et format des interventions

Pour une proposition de communication :

Un court résumé (300 à 500 mots) ;

5 mots clés et une bibliographie sélective ;

La durée de communication est de 15 minutes, 20 minutes d’échanges seront consacrées à la fin de chaque session.

Langues d’intervention : Français, Anglais et Arabe.

Les propositions de communication sont à envoyer sous la forme suivante :

Prénom et nom de l’intervenant(e) : Grade et université de rattachement : Adresse électronique : Intitulé de la proposition : Axe choisi (préciser le n° de l’axe) : Langue de communication :

Calendrier et organisation générale