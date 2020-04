Les éditions Zones sensible mettent en ligne, gratuitement et en intégralité, 12 titres de leur catalogue, téléchargeables au format PDF.

Ces ouvrages reflètent l’indisciplinarité de Zones sensibles et portent sur des sujets variés : la science anatomique dans l’Angleterre du XVIIe siècle, l’art post-moderne du baratin pseudo-profond, les brouillards toxiques de l’industrie belge, la folie d’un missionnaire français perdu au-delà du cercle arctique, le délire verbal et hilrare d’un écrivain italien qui ne veut pas écrire de fiction, les délicates questions anthropologiques posées par les attentats-suicides “islamistes”, les présupposés théologiques de l’économie moderne , les relations hommes-animaux en Mongolie et leurs territoires respectifs, la pensée économique d’un grand jésuite du XVIIe siècle ou encore l’histoire improbable de la plus belle contrefaçon de livre jamais réalisée…

Accéder aux ouvrages…