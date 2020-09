Université Grenoble Alpes

Donjons & labo : les lieux du jeu

17 mai 2021

Salle des actes, Batiments Stendhal, Université Grenoble Alpes

Qu’est-ce qu’un jeu ? Qu’est-ce qu’un rôle ?

Voici les questions par lesquelles nous introduisions la première édition de « Jeu de Rôle : Jouer des Rôles » organisée en Février 2020 à l’Université Grenoble Alpes. Au carrefour du rôle, se sont rencontrés plusieurs acteurs du jeu. Les variantes du jeu de rôle investissement plusieurs types de média : le jeu-vidéo, le cinéma, les fora, le jeu de rôle grandeur nature, le théâtre, les simulations en milieu professionnel, et enfin les immersions historiques. La transfiguration du rôle dans ces multiples dispositifs a fait émerger, au sein de nos partages durant cette journée, une kyrielle de questionnements qui se sont poursuivis sur le terrain fertile d’un carnet de recherches. Donjons et Laboratoires se rencontrent, dialoguent, construisent un champ de recherche si vaste qu’une seconde session est devenue nécessaire afin de développer nos réflexions sur un sujet encore peu abordé dans la recherche en sciences humaines et sociales en France :

1. Les médiums et la matérialité du jeu :

Comment, avec l’avènement du numérique, les différentes applications mises en valeur modifient-elles notre conception du Jeu ? Alors que le monde est traversé par la crise de grande ampleur d’une pandémie, retranchant les joueurs derrière leurs ordinateurs, la conception du jeu est-elle durablement impliquée vers une totalité numérique ? Alors que les campagnes de crowfunding de jeu se popularisent et proposent une version papier et une version pdf la plupart du temps, les applications Discord et Roll20 sont-elles vouées à succéder durablement aux feuilles de personnage papier, à la mise en place d’un jeu autour d’une table, et aux dés de plastique et de métal qui parfois sont de véritables objets de collection ? Quels sont les connivences entre les formes théâtrales du jeu de scène, et les formes théâtrales du jeu de rôle ?

2. Les conditions de la mise en forme du jeu :

Autour d'une table ou derrière un écran, les joueurs donnent leur accord, plus ou moins tacite, pour suivre les règles propres aux jeux et aux média qu'ils emploient. Nous pouvons nous intéresser sur les règles intrinsèques au jeu imposant une certaine entente ou un rapport de force entre les joueurs. Qu'obtient-on si l'on compare nos jeux concurrentiels classiques, nos jeux de coopération et nos jeux asymétriques (un joueur, dit "maître du jeu" face au reste du groupe) ?Le jeu de plateau peut être considéré comme un jeu de rôle. Les jeux de collaboration tels que Zombicide, les jeux asymétriques comme Mysterium, ou encore concurrentiels comme Gloom, impliquent une dimension de Jeu de Rôle qui impacte la manière de jouer. Comment les joueurs interprètent-ils le rôle donné par le jeu ? Comment analyser la mise en place de ces nouveaux codes sociaux ? Que penser des jeux qui ne se jouent qu'à une seule personne ?

3. Les espaces du jeu :

Nous pouvons nous interroger sur les outils et les lieux du jeux comme les espaces de rencontre virtuelle, en ligne, ou présentielle, IRL (In Real Life). Les logiciels de jeux vidéos et les applications de streaming proposent une large variété d'offres pour que tout passionné de jeu trouve son bonheur. Les cafés de jeux et les escape games ouvrent aussi de nouvelles portes sur des espaces de jeux immersifs et conviviaux. Grâce à ce développement de lieux ludiques, nous assistons à la croissance d'un public d'amateurs de jeu. Le jeu invite à réfléchir sur les rapports de force et d'entraide. Entre jeu compétitif et jeu de coopération, l'espace ludique devient un lieu d'appropriation des territoires et des savoirs. Cet espace implique une connaissance du lieu et des normes structurant le jeu.

4. L'audience :

De nombreuses séances de jeux (jeux vidéos, jeux de rôles...) sont produites en direct ou mises en ligne en différé à destination d'une audience. Matthew Colville souligne à cet égard dans son émission Roleplaying, Running the Game #83 : " Le problème que j’ai noté est que l’audience, les joueurs et le MJ (Maître de Jeu) ont des buts différents : l’audience est là pour consommer du divertissement ; les joueurs et le Maître du Jeu sont là pour s’amuser. " Par ce prisme, on peut se questionner également sur la finalité du jeu : joue-t-on pour s'amuser ou pour amuser ? D'une activité relevant souvent d'un espace privé, où le seul public est l'ensemble des joueurs à la fois acteurs et observateurs de leurs propres adhérences aux règles, à l'ouverture publique, nous découvrons une nouvelle forme de spectacle ludique. Le jeu marqué par les innovations médiatiques et les inventions de systèmes ludiques offre de nouvelles perspectives sur son rôle et les enjeux sociaux qu'il implique.



*

L’appel est ouvert jusqu’au 12 Décembre 2020 aux jeunes chercheurs (masterants, doctorants, jeunes docteurs), mais également aux enseignants chercheurs et chercheurs de toutes disciplines.

Les communications peuvent prendre la forme d’une intervention de vingt minutes ou des formes plus libres, comme des ateliers ou des projections.



Toutes les propositions de 500 mots (max.) doivent être envoyées conjointement à :

Marielle Devlaeminck (marielle.devlaeminck@univ-grenoble-alpes.fr),

Audrey Dominguez (audrey.dominguez@univ-grenoble-alpes.fr)

et Hélène Godin helene.godin1@univ-grenoble-alpes.fr).

Vos interventions pourront faire l’objet d’une captation vidéo sur demande à des fins d’archivage et de diffusion de cet événement.

*

Bibliographie :

André (Danièle), Quadrat (Alban) (dir.), Le jeu de rôle sur table : un laboratoire de l'imaginaire, Paris,Classiques Garnier, 2019.

Caillois (Roger), Les jeux et les hommes, Gallimard Paris, 1967, 378 p.

Caïra (Olivier), Jeux de rôle : les forges de la fiction, Paris : CNRS Éd., DL 2007, 311 p.

Caïra (Olivier) et Collectif, Jouer avec l'histoire, Pinkerton Press, 2009, 159 p.

David (Coralie) et Larré (Jérome), La Boîte à Outils du Meneur de Jeu, Toulouse, 2020, 784 p.

Deterding (Sebastian) et Zagal (José P.) (dir.), Role-playing game studies : transmedia foundations, Newyork, Londres, Routledge, 2018, 484 p.

Fine (Gary Alan), Shared Fantasy: Role-Playing Games as Social Worlds, (1983), Londres, Chicago, :University of Chicago Press, 2002, 283 p.

Grellier (Delphine), Les pratiques ludiques de simulation de rôles : reflet et trajet de l'esprit du temps : jeux de rôles, jeux vidéo de rôles et d'aventures, jeux de rôles en ligne massivement multijoueurs, Thèse de doctorat : Sociologie : Montpellier 3, 2008.

Huizinga (Johan), Homo ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, Gallimard, 2011 ; première publicationen 1938, 292 p.

Mucchielli (Alex), Les jeux de rôles, Paris, Presses universitaires de France, 1995, 126 p.

Role-playing game studies : transmedia foundations, dirigé par José P. Zagal et Sebastian Deterding, Newyork, Londres, Routledge, 2018, 484 p.

Sagot (Gildas), Jeux de rôle : tout savoir sur les jeux de rôle et les livres dont vous êtes le héros, Paris :Gallimard, impr. 1986, 161 p.

Trémel, (Laurent), Jeux de rôles, jeux vidéo, multimédia : les faiseurs de mondes, Paris, Presses universitaires de France, 2001, 309 p.