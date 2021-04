Sorbonne université, Paris

Chaque année, l'école doctorale 3 de Sorbonne université (Paris) propose à ses doctorants de se rencontrer au cours de deux journées d'étude. Cette année, les doctorales auront lieu le 5 juin et le 26 juin, de 9h à 12h, maison de la recherche, rue Serpente, à Paris.

Solitude et multitude, 5 juin 2021

Les propositions de communication (250 mots) sont à envoyer jusqu'au 30 avril à l'adresse mail suivante: doctoralesed3@gmail.com

Retrouvez également ces informations sur le carnet hypothèses des Doctorales: https://doctorales.hypotheses.org/919

« Multitude, solitude : termes égaux et convertibles […]. Qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée. »

Baudelaire[1]

On connaît les célèbres scènes de retraite du XVIIe siècle : Alceste veut « chercher sur la terre un endroit écarté / Où d’être homme d’honneur [il] ait la liberté », madame de Clèves « se retir[e], sur le prétexte de changer d’air, dans une maison religieuse, sans faire paraître un dessein arrêté de renoncer à la cour » tandis que La Bruyère clôt le chapitre « De la Cour » sur la maxime : « un esprit sain puise à la cour le goût de la solitude et de la retraite ».

En 1782 encore, dans Les Liaisons dangereuses, la marquise de Merteuil, devenue « hideuse », prend subrepticement la route de la Hollande (c’est, du moins, ce que madame de Volanges croit savoir), mais dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, la ville a déjà remplacé la Cour dans la représentation de la sociabilité : que ce soit l’arrivée de Jean-Jacques Rousseau à Paris au livre IV des Confessions ou la littérature panoptique du Tableau de Paris de Louis Sébastien Mercier, l’imaginaire plus démocratique du peuple et de la foule supplante la sociabilité feutrée, étouffante et hypocrite du milieu courtisan.

Dans ce contexte, renforcé après la Révolution par la promotion d’idéaux démocratiques et égalitaires, la quête de solitude prend un autre sens : du héros romantique au célibataire fin-de-siècle, l’isolement, volontaire ou non, marque avant tout un désir de distinction et d’authenticité. Que ce soit la prison pour le héros stendhalien ou la « Thébaïde » esthétique de Des Esseintes dans À rebours, il convient, pour l’individu, de signaler sa singularité en se distinguant d’une masse devenue anonyme.

Cette quête, présente au niveau diégétique, devient également celle de l’artiste dans le champ littéraire : dans un contexte de démocratisation du lectorat, Baudelaire représente bien cette ambivalence du créateur, déchiré entre un désir de reconnaissance, voire de communion (c’est l’art comme « prostitution ») et au contraire, un certain mépris pour ses contemporains et le refus de tout abaissement de son art.

Interroger les relations entre solitude et multitude dans le champ littéraire revient ainsi à questionner les rapports entre unicité et multiplicité de soi, entre individu et foule, entre échange avec l’autre et esseulement, entre marginalité (choisie ou contrainte) de l’auteur et recherche de reconnaissance sociale. Divers sujets pourront être abordés dans les communications tels que l’isolement de l’écrivain jugé nécessaire à l’activité d’écriture (par exemple dans Un lieu à soi de Virginia Woolf), la construction de l’appartenance de son œuvre au champ littéraire (paratopie), l’écriture comme divorce d’avec la société, comme lieu de résistance contre la pensée majoritaire (dystopies du xxe siècle, art engagé, littérature francophone, discours postcolonial) ou encore comme refonte d’une relation avec la multitude anonyme des lecteurs.

Axes de recherche :

-L’individu face aux autres : isolement, retraite, réclusion, dépersonnalisation ou affirmation de soi

-Figures de la solitude et de la marginalité : naufragé, prisonnier, célibataire fin-de-siècle, misanthrope

-Sociologie littéraire, place de l’artiste dans le champ et la société, paratopie

-L’artiste, la langue, les autres, rapport aux autres par l’écriture, résistance, plurilinguisme.

