Inspé AMU (site d'Avignon) et visio

Dire/écrire le vivant

Revivifier l’enseignement par les humanités environnementales

(écopoétique, écoféminisme, zoopoétique et géopoétique)

- Journée d’étude / ouvrage collectif -

Argumentaire :

Les discours alarmants sur l’anthropocène et le dérèglement climatique structurent dorénavant notre rapport au monde. Nombreux sont les travaux de recherche à analyser ces eschatologies contemporaines[1]. Toutefois, selon le principe naturel qui veut que de la décomposition se repaît la vie, que des ténèbres surgit la lumière, la menace environnementale - qui se couple d’une profonde schize sociétale – laisse espérer l’éclosion d’un nouveau regard sur le vivant.

Muée par sa mission première de former les citoyennes et citoyens de demain, aptes à relever les défis de ce qui n’est aujourd’hui qu’en germes, l’Éducation Nationale s’empare à son tour de la question environnementale de plus en plus solidement, la diffuse de plus en plus largement au point d’en faire un axe structurant et transdisciplinaire de la politique éducative. Il ne s’agit donc plus seulement de prendre acte de l’échouage du bateau-monde, ce qui serait stérile, mais d’imaginer une nouvelle embarcation pour un voyage que l’on espère plus serein, une nouvelle arche de reliance, une nouvelle arche d’alliance.

C’est là que la littérature et son enseignement peuvent retrouver tout leur sens et tous leurs sens, dans un profond ancrage dans le monde du sensible ; c’est là que l’imaginaire peut retrouver toute sa force d’évocation, de création. Comme le soulignent des chercheurs tels qu’Anne Simon, Jean-Christope Cavallin ou encore le fondateur des éditions Wilproject, Baptiste Lanaspeze, le texte peut tisser, retisser les liens déchirés entre les vivants, dont l’homme n’est qu’une partie ; le monde a besoin de ces textes qui relatent, de ces récits qui relient, de ces épopées qui refondent l’identité mais non pas – non plus - dans la séparation. Observer le vivant, apprendre à le comprendre, à vivre avec, avec nos ressemblances, nos différences, nos complémentarités, nos irréductibles singularités annule toute discrimination excluante, toute verticalité écrasante, toute hiérarchie mortifère. L’écologie apprend à l’être humain à se décentrer dans l’espace de la nature, comme le relativisme culturel cher à l’Occident enseignait à se décentrer dans l’espace de la culture. La littérature, objet par excellence de cette dernière, pourrait donc participer à l’avènement de cette « communauté polyphonique des vivants »[2]. Peut-on alors gager que l’écopoétique, l’écoféminisme, la zoopoétique pourront, en retour, revivifier l’enseignement littéraire de « l’Oxydent », pour reprendre la formule d’Anne Simon ? Qu’ils pourront le resémantiser aux yeux des élèves et de leur « la littérature, ça sert à quoi »[3] ?.

C’est manifestement le pari pris par l’Éducation Nationale qui, le 3 février 2022, a lancé un partenariat avec la Maison des Écrivains et de la Littérature et la Fondation Jan Michalsk une action pour allier écologie et littérature[4].

Finalités :

Cette journée d’étude/cet ouvrage collectif vise ainsi à :

diffuser l’écopoétique, la géopoétique, l’écoféminisme et la zoopoétique auprès des enseignants de littératures française et francophone (Inspé, collèges/lycées) ;

mettre en lumière de nouvelles lectures des classiques et/ou de nouvelles œuvres à même d’être étudiées en classe ;

identifier de nouvelles pratiques de classe en France et dans la francophonie.

Il s’agit de repenser les classiques sous un angle propre à répondre aux problématiques de notre monde, aux questions que se posent les élèves, mais aussi de renouveler le vivier des œuvres étudiées : de même que le féminisme conduit l’institution à insérer davantage de femmes autrices/artistes/scientifiques dans les supports étudiés en classe – occasion de redécouvrir de grandes oubliées de l’histoire culturelle, de même la crise environnementale invite à redonner à la littérature son pouvoir de création et de reliance avec le vivant en donnant une seconde vie à des œuvres parfois minorées. Enfin, parce que la littérature est intrinsèquement prise dans le tissu du monde, traversée des fils multicolores des différents domaines du savoir, cet ouvrage collectif laisse à ses participants l’opportunité de proposer des regards croisés, interdisciplinaires.

La finalité de cet ouvrage est en somme de créer une zone d’échanges entre l’écosystème universitaire et celui de l’école, où regards de spécialistes et expériences de terrain renouvellent la pratique scolaire de la littérature, afin de revivifier le lien entre le texte et le monde, entre « la cité et la planète »[5].

Perspectives d’étude :

Axe 1 : redécouvrir les classiques à l’aune des humanités environnementales :

Relire les classiques de l’Antiquité au XXe siècle à la lumière de l’écopoétique, de la zoopoétique et de l’écoféminisme ;

Lectures nouvelles des œuvres au programme de l’agrégation/CAPES de Lettres ;

Axe 2 : renouveler le panel des œuvres/écrivain(e)s à étudier en classe :

Actualisation des oublié(e)s/mal-aimé(e)s de l’histoire littéraire ;

Lectures cursives et pistes d’exploitation en classe ;

Axe 3 : pratiques interdisciplinaires (liste non exhaustive) :

Lettres/géographie : géographie des émotions, géopoétique (Michel Collot, Bertrand Westphal, Kenneth White…) ;

Lettres/histoire : les animaux et la guerre, approches de la nature dé/postcolonialistes ;

Lettres/arts : les bestiaires, l’imaginaire pastoral…

Lettres/sciences : regards croisés littérature/éthologie-botanique, etc.

Lettres/langues étrangères : approches comparatistes

Lettres/philosophie : le droit du vivant, etc.

—

Modalités :

Propositions à envoyer avant le 15 novembre 2022 à morgane.leray@univ-amu.fr (docteur qualifiée MCF 09, coresponsable du Master MEÉF Lettres Inspé d'AMU - responsable pour le site d'Avignon). Une réponse sera donnée le 15 décembre 2022.

Veuillez inclure un titre, un résumé, une courte notice biobibliographique.

—

Bibliographie indicative :

Carnets de recherche :

Animots – Carnet de zoopoétique (hypotheses.org) Qu’est-ce que la zoopoétique ? | Cairn.info

À propos – Écopoétique Perpignan (hypotheses.org)

https://zonezadir.hypotheses.org/dossier-ecopoetique-transculturelle

[1] Parmi de nombreux titres, citons : Chelebourg Christian, Les Écofictions : mythologies de la fin du monde, « Réflexions faites », Les Impressions nouvelles, Bruxelles, 2012 ; Écopoétique pour des temps extrêmes, Fabula LHT n°27, 2021. Ecopoétique pour des temps extrêmes (LhT Fabula) ; Klein Naomi, On Fire : The Burning Case for a Green New Deal, Alfred A. Knopf Canada, Toronto, 2019 ; Tsing Anna, The Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press, Princeton 2017.

[2] Anne Simon, Une bête entre les lignes. Essai de zoopoétique, éd. Wildproject, 2021, p. 18.

[3] Sans compter le « La lecture, ça ne sert à rien ! ». Cf. Bénédicte Shawky-Milcent, La lecture, ça ne sert à rien ! Usages de la littérature au lycée et partout ailleurs… , PUF, « Partage du savoir », 2016.

[4] Citons également le questionnement complémentaire au programme de 5e « L’être humain est-il maître de la nature ? »

[5] Jean-Christophe Cavallin, La Planète des fins : récits pour l’anthropocène, 2 (diacritik.com), 29 août 2018.