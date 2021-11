Direct interaction : methods of research, epistemology, and conceptualization

Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca (Roumanie)

Le département de philosophie de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca (Roumanie) et le Laboratoire LiDiLEM Univ. Grenoble Alpes coorganisent un workshop intitulé : Direct interaction : methods of research, epistemology, and conceptualization.

Le but de ce worshop est de s’interroger sur les méthodes de recherche et d’investigation et les modèles épistémologiques qui sous-tendent les modèles de description et de compréhension de ce qui se joue dans une interaction. Nous voulons croiser les conceptualisations et les méthodologies à l’œuvre dans l’étude de diverses formes d’interaction : humain-humain, humain-animal, homme-machine, etc.

Nous invitons donc les chercheurs en philosophie, sciences du langage, psychologie, analyse conversationnelle, etc. qui travaillent sur les interactions à présenter leurs travaux qui sont en cours, en chantier, « work in progress » pour les proposer à la réflexion collective lors de ces journées.

Ces quelques questions pourront vous guider :

Qu’est-ce qu’une interaction ? Comment la définissez-vous dans votre champ ? Est-ce une notion ? Un concept ?

Quels sont vos outils d’analyse ?

Quelles modélisations théoriques de l’interaction et comment les modèles peuvent-ils être utilisés pour comprendre ce qui se joue dans une interaction empirique ?

Appel complet : https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/sites/lidilem/files/Mediatheque/2022_wokkshop_direct_interaction.pdf